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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी MLC रिजल्ट: अखिलेश का BJP पर तंज, 'लखनऊ वाले दिल्ली वालों का फोन नहीं उठा रहे'

वाराणसी MLC रिजल्ट: अखिलेश का BJP पर तंज, 'लखनऊ वाले दिल्ली वालों का फोन नहीं उठा रहे'

यूपी एमएलसी चुनाव में वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त दे दी है. वहीं अब इस जीत के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 28 Oct 2026 08:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में वाराणसी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा साबित किया है. यहां शिक्षक सीट पर पार्टी चुनाव जीत चुकी है, जबकि स्नातक सीट पर सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. वहीं इस जीत को लेकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है. 

अपने एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने लिखा, "वाराणसी में एमएलसी चुनाव में हार से हताश बीजेपी की हालत ख़राब है. लखनऊ वाले दिल्ली वालों का फोन नहीं उठा रहे हैं. सच तो ये है कि बीजेपी यूपी एमएलसी चुनाव में ऑल आउट हो गई है."

'काउंटिंग रोकर रिजल्ट बदलने की बीजेपी की पुरानी चाल'

इसके अलावा अखिलेश ने ये भी लिखा, "वाराणसी में मतगणना रोक देने के पीछे रिजल्ट बदलने की पुरानी बीजेपीई चाल चली जा रही है. सुना है हार के डर से कोई इधर-उधर की चहलकदमी कर रहा है."

 

'षड्यंत्र में सफल नहीं होगी बीजेपी'

सपा प्रमुख ने आगे लिखा, "वाराणसी में वोटिंग रोकने या धीमे कर देने के पीछे का षड्यंत्र सब समझ रहे हैं, लेकिन बीजेपीई इसमें कामयाब नहीं होंगे. वाराणसी में बीजेपी की हार नेशनल न्यूज़ न बन जाए, इसीलिए हर कुचक्र रचा जा रहा है. परिणाम तैयार है पर प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है.

'चुनाव आयोग के पास अंतिम मौका'

उन्होंने आखिर में लिखा, "चुनाव आयोग के पास अंतिम मौका है कि वो अपनी निष्पक्षता साबित करे नहीं तो इस्तीफा दे क्योंकि वो मतगणना करवाने में असफल रहा है. बीजेपी ईमानदारी से जीतना नहीं जानती तो ईमानदारी से हारना तो सीखे."

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
UP MLC Election Result Akhilesh Yadav UP News
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