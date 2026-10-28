वाराणसी MLC रिजल्ट: अखिलेश का BJP पर तंज, 'लखनऊ वाले दिल्ली वालों का फोन नहीं उठा रहे'

उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में वाराणसी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा साबित किया है. यहां शिक्षक सीट पर पार्टी चुनाव जीत चुकी है, जबकि स्नातक सीट पर सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. वहीं इस जीत को लेकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है.

अपने एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने लिखा, "वाराणसी में एमएलसी चुनाव में हार से हताश बीजेपी की हालत ख़राब है. लखनऊ वाले दिल्ली वालों का फोन नहीं उठा रहे हैं. सच तो ये है कि बीजेपी यूपी एमएलसी चुनाव में ऑल आउट हो गई है."

'काउंटिंग रोकर रिजल्ट बदलने की बीजेपी की पुरानी चाल'

इसके अलावा अखिलेश ने ये भी लिखा, "वाराणसी में मतगणना रोक देने के पीछे रिजल्ट बदलने की पुरानी बीजेपीई चाल चली जा रही है. सुना है हार के डर से कोई इधर-उधर की चहलकदमी कर रहा है."

वाराणसी में वोटिंग रोकने या धीमे कर देने के पीछे का षड्यंत्र सब समझ रहे हैं, लेकिन भाजपाई इसमें कामयाब नहीं होंगे। वाराणसी में भाजपा की हार नेशनल न्यूज़ न बन जाए, इसीलिए हर कुचक्र रचा जा रहा है। परिणाम तैयार है पर प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के पास अंतिम मौका है कि वो अपनी निष्पक्षता साबिक करे नहीं तो इस्तीफ़ा दे क्योंकि वो मतगणना करवाने में असफल रहा है। भाजपा ईमानदारी से जीतना नहीं जानती तो क्या ईमानदारी से हारना तो सीखे। @ceoup @ECISVEEP @SpokespersonECI — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 28, 2026

'षड्यंत्र में सफल नहीं होगी बीजेपी'

सपा प्रमुख ने आगे लिखा, "वाराणसी में वोटिंग रोकने या धीमे कर देने के पीछे का षड्यंत्र सब समझ रहे हैं, लेकिन बीजेपीई इसमें कामयाब नहीं होंगे. वाराणसी में बीजेपी की हार नेशनल न्यूज़ न बन जाए, इसीलिए हर कुचक्र रचा जा रहा है. परिणाम तैयार है पर प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है.

'चुनाव आयोग के पास अंतिम मौका'

उन्होंने आखिर में लिखा, "चुनाव आयोग के पास अंतिम मौका है कि वो अपनी निष्पक्षता साबित करे नहीं तो इस्तीफा दे क्योंकि वो मतगणना करवाने में असफल रहा है. बीजेपी ईमानदारी से जीतना नहीं जानती तो ईमानदारी से हारना तो सीखे."