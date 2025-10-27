टॉयलेट में मोबाइल चलाते हैं? जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं इस गंभीर बीमारी के शिकार, रिसर्च में हुआ हैरान करने वाला खुलासा

यह पहली बार नहीं है जब ऐसा दावा हुआ हो. 2020 में तुर्की और इटली में हुई रिसर्च में भी यही पाया गया कि 5 मिनट से ज्यादा टॉयलेट पर बैठना पाइल्स के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है. पाइल्स से आप भी कुछ चीजों को अपनाकर बच सकते हैं. अपने खाने में फाइबर और पानी की मात्रा बढ़ाएं. टॉयलेट में फोन या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन न ले जाएं. टॉयलेट में बैठने का समय कम से कम रखें. अगर मलत्याग के दौरान खून, दर्द या गांठ जैसी समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.