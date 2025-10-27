एक्सप्लोरर
टॉयलेट में मोबाइल चलाते हैं? जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं इस गंभीर बीमारी के शिकार, रिसर्च में हुआ हैरान करने वाला खुलासा
Smartphone in Toilet: अगर आप टॉयलेट में बैठे-बैठे स्मार्टफोन स्क्रॉल करते हैं तो यह आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है.
अगर आप टॉयलेट में बैठे-बैठे स्मार्टफोन स्क्रॉल करते हैं तो यह आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है. अमेरिका में हुई एक नई स्टडी के अनुसार, यह आदत पाइल्स (Hemorrhoids) होने का खतरा लगभग 46% तक बढ़ा देती है. हर इंसान के शरीर में पाइल्स जैसी संरचना मौजूद होती है, जिसे हेमोरॉइड्स कहा जाता है. ये गुदा (anus) के पास खून की नसों और टिश्यू से बने कुशन होते हैं जो मल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 27 Oct 2025 01:59 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
टॉयलेट में मोबाइल चलाते हैं? जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं इस गंभीर बीमारी के शिकार, रिसर्च में हुआ हैरान करने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
7 Photos
आधी कीमत में मिल रहा Samsung का 11 इंच वाला टैबलेट! यहां से खरीदने पर होगी जबरदस्त बचत
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सिर्फ 999 रुपये में मिल रहे ब्रांडेड मोबाइल फोन! एक में तो धनाधन चलता है 4G इंटरनेट भी, चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
6 Photos
ये हैं दुनिया के 5 सुपरफास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन, नंबर 1 मिनटों में कर देता है 100% चार्ज
टेक्नोलॉजी
6 Photos
एयरपोर्ट पर बैग से Laptop निकालने को क्यों कहा जाता है? जानिए इसके पीछे की असली वजह
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या फास्ट चार्जिंग बन रही है आपके फोन की बैटरी की दुश्मन? जल्दबाजी में हर कोई कर रहा ये गलती
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
टॉयलेट में मोबाइल चलाते हैं? जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं इस गंभीर बीमारी के शिकार, रिसर्च में हुआ हैरान करने वाला खुलासा
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion