प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?

प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही अगर आपकी ट्रेन निकल जाए तो ऐसे में दिमाग तो खराब होता ही है. इसके साथ में मन में कई सवाल भी आते है. ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों के मन में सबसे पहला सवाल रिफंड को लेकर होता है. इसके तुरंत बाद दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उसी टिकट से किसी दूसरी ट्रेन में सफर किया जा सकता है.