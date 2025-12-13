एक्सप्लोरर
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
Railway Rules: स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन छूट जाए तो यात्रियों के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं. टिकट का क्या होगा और आगे की यात्रा कैसे करें. नियम क्या कहते हैं जानना जरूरी है.
भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है और रोजाना करोड़ों यात्री इस पर निर्भर रहते हैं. इसी वजह से रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कई नियम बनाता है. ट्रेन छूट जाना सबसे आम लेकिन सबसे परेशान करने वाली सिचुएशन होती है.
1/6
2/6
Published at : 13 Dec 2025 12:44 PM (IST)
Tags :Utility News Railway Rule Train Rules
यूटिलिटी
6 Photos
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
यूटिलिटी
6 Photos
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
यूटिलिटी
6 Photos
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
यूटिलिटी
6 Photos
गीजर ऑन करने से पहले इन 5 खतरनाक संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें, वरना हो जाएगा दिक्कत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भीषण आग से धधक उठी फिलीपींस की राजधानी, 500 लोग बेघर हुए, यहां आगजनी आम बात क्यों?
महाराष्ट्र
बारामती कोर्ट से अजित पवार को राहत, मतदाताओं को कथित धमकी मामले में आपराधिक प्रक्रिया रद्द
बॉलीवुड
'सेलिब्रिटीज भी पैपराजी का फायदा उठाते हैं...' जया बच्चन के कमेंट के बाद हुमा कुरैशी ने दिया जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion