प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?

प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?

Railway Rules: स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन छूट जाए तो यात्रियों के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं. टिकट का क्या होगा और आगे की यात्रा कैसे करें. नियम क्या कहते हैं जानना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Dec 2025 12:44 PM (IST)
Railway Rules: स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन छूट जाए तो यात्रियों के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं. टिकट का क्या होगा और आगे की यात्रा कैसे करें. नियम क्या कहते हैं जानना जरूरी है.

भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है और रोजाना करोड़ों यात्री इस पर निर्भर रहते हैं. इसी वजह से रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कई नियम बनाता है. ट्रेन छूट जाना सबसे आम लेकिन सबसे परेशान करने वाली सिचुएशन होती है.

प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही अगर आपकी ट्रेन निकल जाए तो ऐसे में दिमाग तो खराब होता ही है. इसके साथ में मन में कई सवाल भी आते है. ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों के मन में सबसे पहला सवाल रिफंड को लेकर होता है. इसके तुरंत बाद दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उसी टिकट से किसी दूसरी ट्रेन में सफर किया जा सकता है.
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही अगर आपकी ट्रेन निकल जाए तो ऐसे में दिमाग तो खराब होता ही है. इसके साथ में मन में कई सवाल भी आते है. ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों के मन में सबसे पहला सवाल रिफंड को लेकर होता है. इसके तुरंत बाद दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उसी टिकट से किसी दूसरी ट्रेन में सफर किया जा सकता है.
कई लोग जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं. जिससे बाद में जुर्माना या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी सोचते हैं कि आप छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं हो पाएगा.
कई लोग जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं. जिससे बाद में जुर्माना या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी सोचते हैं कि आप छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं हो पाएगा.
Published at : 13 Dec 2025 12:44 PM (IST)
