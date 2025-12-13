महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है. बीड तालुका के पाली गांव के पास सोलापुर-धुले राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गाड़ी की टक्कर डीजल टैंकर से हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि देखते ही देखते दोनों गाड़ियों में आग लग गई और हाईवे पर आग का गोला बन गया.

टक्कर के बाद लगी भीषण आग

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के तुरंत बाद आग भड़क उठी. चंद मिनटों में आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दोनों वाहन पूरी तरह से जलते हुए दिखाई देने लगे. डीजल और पेट्रोलियम पदार्थ होने की वजह से आग तेजी से फैली, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया. हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन भी तुरंत रुक गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर भागते नजर आए.

जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त टैंकर सोलापुर–धुले हाईवे से होकर डीजल ले जा रहा था. इसी वजह से टक्कर के बाद आग ने भयावह रूप ले लिया. आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं और काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया.

दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची

इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. वहीं, पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया. सुरक्षा के लिहाज से हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए रोक दिया गया, ताकि कोई और बड़ा हादसा न हो.

दमकल विभाग द्वारा आग को काबू में लेने का प्रयास लगातार किया जा रहा है. डीजल होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जैसे ही आग पूरी तरह शांत होगी, यातायात को धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा.

फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को दुर्घटना की वजह माना जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि टैंकर के सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं.