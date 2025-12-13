बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में बीते मंगलवार 9 दिसम्बर को कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए और 45 की जगह 48 विभाग कर दिए गए. जिसमें तीन विभाग का नया सृजन हुआ तो दो विभाग का विस्तार किया गया .उसके लिए राज्यपाल की मोहर लगने के बाद उस पर जहां नए विभागों पर सुचारू रूप से काम करने के लिए सरकार ने अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है तो अब उस विभाग के लिए मंत्री भी का भी चयन हो गया है.

अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ने सभी विभागों पर मंत्री जो चयन हुआ है उसमें नए बने सिविल विमानन विभाग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास ही रख लिए हैं. उनके पास पहले से मुख्यमंत्री पद के अलावा चार विभाग थे जिसमें सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग थे .अब सिविल विमानन भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा तो कुल पांच विभाग उनके पास रहेंगे . वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को नया उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी दी गई है. उनके पास पहले से शिक्षा विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी की तकनीकी शिक्षा विभाग मौजूद था, अब दो की जगह तीन विभाग उन्हें मिल गए हैं.

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की जिम्मेवारी पहले से संजय सिंह टाइगर को मिली थी लेकिन अब उस विभाग को भी बांट कर युवा के लिए नया विभाग किया गया और उसका नाम युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग दिया गया .इस नए विभाग की जिमेवारी भी संजय सिंह टाइगर को दी गई है. अब उनके पास श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग दोनों रहेगा. कला सांस्कृतिक विभाग का नया विस्तार किया गया है उसकी जिम्मेवारी अरुण शंकर प्रसाद को मिली है. उन्हें पहले पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी .तो सुरेंद्र मेहता को मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के अलावा डेयरी विभाग का प्रभार मिला है . डेयरी विभाग भी अलग से विस्तार किया गया है .