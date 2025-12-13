हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां

‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां

अगर आपको ट्विस्ट और सस्पेंस पसंद है, तो बॉलीवुड की ये फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. ‘अंधाधुन’ से लेकर ‘जाने जान’ तक, इनकी एंडिंग ने दर्शकों को हैरान कर दिया है और अब आप इन्हें ओटीटी पर देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Dec 2025 02:02 PM (IST)
अगर आपको ट्विस्ट और सस्पेंस पसंद है, तो बॉलीवुड की ये फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. ‘अंधाधुन’ से लेकर ‘जाने जान’ तक, इनकी एंडिंग ने दर्शकों को हैरान कर दिया है और अब आप इन्हें ओटीटी पर देख सकते हैं.

इंडियन सिनेमा में सस्पेंस और ट्विस्ट वाली फिल्में हमेशा से लोगों को पसंद आती रही हैं. आजकल बॉलीवुड में ऐसी थ्रिलर फिल्में बन रही हैं, जो आखिरी सीन तक दर्शकों को कन्फ्यूज और एक्साइटेड रखती हैं. कई बार फिल्म खत्म होने के बाद भी उसका ट्विस्ट दिमाग में घूमता रहता है. पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिनकी कहानी धीरे-धीरे खुलती है और अंत में ऐसा ट्विस्ट आता है कि पूरी कहानी ही पलट जाती है. यहां हम उन्हीं फिल्मों की बात कर रहे हैं, जिन्हें देखकर आप आखिर तक स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे.

1/7
श्रीराम राघवन की फिल्म ‘अंधाधुन’ डार्क कॉमेडी और सस्पेंस से भरी हुई है. इसमें आयुष्मान खुराना एक अंधे पियानो प्लेयर का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी तब उलझ जाती है जब वह एक मर्डर केस में फंस जाता है. फिल्म में तब्बू,राधिका आप्टे और अश्विनी कालसेकर भी अहम रोल में हैं. कहानी में हर किरदार के अपने राज़ हैं और हर सीन दर्शक को भ्रम में डालता है. फिल्म का एंडिंग क्लाइमैक्स सबसे खास है, जिस पर आज भी लोग बहस करते हैं कि असल में हुआ क्या था. आप ‘अंधाधुन’ को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
श्रीराम राघवन की फिल्म ‘अंधाधुन’ डार्क कॉमेडी और सस्पेंस से भरी हुई है. इसमें आयुष्मान खुराना एक अंधे पियानो प्लेयर का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी तब उलझ जाती है जब वह एक मर्डर केस में फंस जाता है. फिल्म में तब्बू,राधिका आप्टे और अश्विनी कालसेकर भी अहम रोल में हैं. कहानी में हर किरदार के अपने राज़ हैं और हर सीन दर्शक को भ्रम में डालता है. फिल्म का एंडिंग क्लाइमैक्स सबसे खास है, जिस पर आज भी लोग बहस करते हैं कि असल में हुआ क्या था. आप ‘अंधाधुन’ को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
2/7
‘तलाश’ फिल्म सिर्फ एक पुलिस जांच की कहानी नहीं है, बल्कि दर्द, नुकसान और अधूरी भावनाओं से भरा एक गहरा सफर है. आमिर खान इसमें इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत बने हैं, जो एक बड़े कार एक्सीडेंट केस की जांच करते हैं. इसी दौरान उनकी मुलाकात करीना कपूर के किरदार रोसी से होती है, जो उन्हें उनके अपने दर्द और बीते ज़ख्मों से रूबरू करा देती है. फिल्म का ट्विस्ट इतना दमदार है कि आमिर खान ने खुद दर्शकों से इसे स्पॉइल न करने की अपील की थी. आप ‘तलाश’ को नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘तलाश’ फिल्म सिर्फ एक पुलिस जांच की कहानी नहीं है, बल्कि दर्द, नुकसान और अधूरी भावनाओं से भरा एक गहरा सफर है. आमिर खान इसमें इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत बने हैं, जो एक बड़े कार एक्सीडेंट केस की जांच करते हैं. इसी दौरान उनकी मुलाकात करीना कपूर के किरदार रोसी से होती है, जो उन्हें उनके अपने दर्द और बीते ज़ख्मों से रूबरू करा देती है. फिल्म का ट्विस्ट इतना दमदार है कि आमिर खान ने खुद दर्शकों से इसे स्पॉइल न करने की अपील की थी. आप ‘तलाश’ को नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 13 Dec 2025 02:02 PM (IST)
Tags :
Kahaani Badla AndhaDhun Jaane Jaan

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'सेलिब्रिटीज भी पैपराजी का फायदा उठाते हैं...' जया बच्चन के कमेंट के बाद हुमा कुरैशी ने दिया जवाब
'सेलिब्रिटीज भी पैपराजी का फायदा उठाते हैं...' जया बच्चन के कमेंट के बाद हुमा कुरैशी ने दिया जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Triumph Thruxton 400 Review | Auto Live #triumph
Royal Enfield Goan Classic 350 Review | Auto Live #royalenfield
Hero Glamour X First Ride Review | Auto Live #herobikes #heroglamour
जानलेवा बॉयफ्रेंड की दिलरूबा !
Toyota Land Cruiser 300 GR-S India review | Auto Live #toyota

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बॉलीवुड
'सेलिब्रिटीज भी पैपराजी का फायदा उठाते हैं...' जया बच्चन के कमेंट के बाद हुमा कुरैशी ने दिया जवाब
'सेलिब्रिटीज भी पैपराजी का फायदा उठाते हैं...' जया बच्चन के कमेंट के बाद हुमा कुरैशी ने दिया जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
क्रिकेट
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल
'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल
लाइफस्टाइल
हीरे जैसे दांत पाने का आसान तरीका, घर बैठे आजमाएं ये टिप्स
हीरे जैसे दांत पाने का आसान तरीका, घर बैठे आजमाएं ये टिप्स
जनरल नॉलेज
America Venezuela Conflict: वेनेजुएला से कितना ताकतवर है अमेरिका, दोनों देशों में जंग छिड़ी तो कौन मारेगा बाजी?
वेनेजुएला से कितना ताकतवर है अमेरिका, दोनों देशों में जंग छिड़ी तो कौन मारेगा बाजी?
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget