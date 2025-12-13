‘अंधाधुन’ से ‘जाने जान’ तक, बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग एंडिंग्स वाली फिल्में, ओटीटी पर देखें यहां

श्रीराम राघवन की फिल्म ‘अंधाधुन’ डार्क कॉमेडी और सस्पेंस से भरी हुई है. इसमें आयुष्मान खुराना एक अंधे पियानो प्लेयर का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी तब उलझ जाती है जब वह एक मर्डर केस में फंस जाता है. फिल्म में तब्बू,राधिका आप्टे और अश्विनी कालसेकर भी अहम रोल में हैं. कहानी में हर किरदार के अपने राज़ हैं और हर सीन दर्शक को भ्रम में डालता है. फिल्म का एंडिंग क्लाइमैक्स सबसे खास है, जिस पर आज भी लोग बहस करते हैं कि असल में हुआ क्या था. आप ‘अंधाधुन’ को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.