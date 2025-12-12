भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज अभी 1-1 से बराबर पर चल रही है. पहला मैच टीम इंडिया और दूसरा मैच मेहमान टीम ने जीता. लेकिन दोनों मैचों में शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला. कटक में वह 4 रन बनाकर आउट हुए तो न्यू चंडीगढ़ में वह खाता भी नहीं खोल पाए. उनके बचाव में आशीष नेहरा उतरे हैं, जो उनकी हो रही आलोचना से खुश नहीं हैं.

आशीष नेहरा का मानना है कि टी20 फॉर्मेट में एक दो मैच के बाद शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को जज करना गलत है. ये जल्दी निष्कर्ष निकालने की बढ़ती प्रवृति को दिखाता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब उनसे पूछा गया कि क्या वह गिल की फॉर्म से चिंतित हैं? आईपीएल शुरू होने में अब तीन महीने बचे हैं. इस पर नेहरा ने कहा, 'तीन महीने तो क्या, अगर आईपीएल 3 हफ्ते बाद भी शुरू हो रहा होता तो मैं चिंतित नहीं होता क्योंकि आप टी20 जैसे फॉर्मेट की बात कर रहे हो. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभी सिर्फ 2 ही मैच खेले गए हैं.'

गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा का मानना है कि भारत में सिर्फ नंबर्स को देखकर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, जो मूल समस्या है. उन्होंने कहा, 'यही समस्या है. अगर इस फॉर्मेट में शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को 2 या 3 मैचों में अच्छा नहीं करने पर आंका जाए तो मुश्किल होगी. हमारे पास बहुत विकल्प हैं. अगर आप शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को हटाना चाहें, साई सुदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ से पारी की शुरुआत करवा सकते हैं. अगर आप इन्हे भी हनातना चाहें तो वाशिंगटन और ईशान किशन से ओपनिंग करवा सकते हैं. विकल्प बहुत हैं. अगर आप एक या दो मैच में हारते हैं या किसी बल्लेबाज या गेंदबाज के आंकड़े अच्छे नहीं है और आप उन्हें बदलने की बात करते हैं तो मुश्किल होगी.'

वाशिंगटन सुंदर ने पिछले संस्करण में गुजरात टाइटंस के लिए सिर्फ 6 मैच खेले थे. टीम के हेड कोच ने संकेत दिया कि अगर वह फिट रहें तो इस बार उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका मिल सकता है. आईपीएल ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. गुजरात टाइटंस ऑक्शन में अधिकतम 5 प्लेयर्स खरीद सकती है, टीम के इनमें से 4 स्लॉट्स विदेशी प्लेयर्स के लिए अवेलेबल हैं. गुजरात के पास ऑक्शन में पर्स बैलेंस 12.9 करोड़ रुपये का है.