हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल

'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल

UP Politics: साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले SP ने लगाए पोस्टर. अमेठी में लगाए गए पोस्टरों के जरिए पार्टी ने सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 13 Dec 2025 01:41 PM (IST)
साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी वादों की तेज़ आहट सुनाई देने लगी है. समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को लेकर बड़ा दांव चलते हुए वार्षिक 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है. अमेठी में पार्टी की जिला महिला शाखा ने सार्वजनिक रूप से इस घोषणा को सामने रखकर सियासी बहस को नई दिशा दी है. यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच यह पोस्टर काफी वायरल है.

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आंबेडकर तिराहा पर पोस्टर लगाए गए. इन पोस्टरों के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की प्राथमिक योजनाओं को जनता के सामने रखा गया. आईएएनएस के अनुसार, पोस्टर में साफ लिखा गया कि यदि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. व्यस्त चौराहे पर लगाए गए इन पोस्टरों ने दिनभर लोगों का ध्यान खींचा और राहगीरों के बीच चर्चा का विषय बने रहे. स्थानीय स्तर पर इसे चुनावी तैयारियों की औपचारिक शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है.

राजनीतिक संदेश और आरोप-प्रत्यारोप

पोस्टरों में केवल वादा ही नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट रूप से दिया गया. समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है. पोस्टर में यह भी कहा गया है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी. अखिलेश यादव को गरीबों, महिलाओं और पीडीए वर्ग का नेता बताते हुए पार्टी ने सामाजिक न्याय के एजेंडे को प्रमुखता से रखा. इस पूरे संदेश को सरल और सीधे शब्दों में पेश किया गया, ताकि आम जनता तक पार्टी की बात आसानी से पहुंचे और भावनात्मक जुड़ाव बनाया जा सके.

जनता की प्रतिक्रिया और चुनावी संकेत

आंबेडकर तिराहे जैसे व्यस्त स्थान पर पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया. कुछ लोगों ने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के वादे को राहत देने वाला कदम बताया, तो कुछ ने इसे चुनावी घोषणा करार दिया. स्थानीय लोगों के बीच इस बात पर भी चर्चा होती रही कि इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था कैसे की जाएगी. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का चुनाव महिलाओं और सामाजिक वर्गों को केंद्र में रखकर लड़ा जाएगा. समाजवादी पार्टी का यह कदम साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में चुनावी राजनीति में वादों और घोषणाओं की तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 13 Dec 2025 01:41 PM (IST)
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY
