जब धुलाई का मेन साइकिल शुरू होता है तो मशीन के दरवाजे में बना छोटा सा कंपार्टमेंट अपने आप खुलता है और उसमें रखी डिशवॉशर टैबलेट या पाउडर पानी में घुल जाता है. डिशवॉशर का डिटर्जेंट नॉर्मल साबुन से काफी अलग और स्ट्रॉन्ग होता है. इसमें खास तरह के केमिकल एंजाइम्स होते हैं जो गर्म पानी और तेज प्रेशर की धार के साथ मिलकर बर्तनों से प्रोटीन, स्टार्च और तेल को काटकर अलग कर देते हैं.