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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीDishwasher Technology: डिशवॉशर में कैसे चमकते हैं जूठे बर्तन, समझें इसकी टेक्नोलॉजी

Dishwasher Technology: डिशवॉशर में कैसे चमकते हैं जूठे बर्तन, समझें इसकी टेक्नोलॉजी

Dishwasher Technology: बिना हाथ और स्क्रब रगड़े एक बंद मशीन भारतीय खाने के जिद्दी तेल-मसालों को आखिर कैसे साफ कर देती है? डिशवॉशर के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम लगा होता है, जान लें.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 13 Nov 2026 07:14 PM (IST)
Dishwasher Technology: बिना हाथ और स्क्रब रगड़े एक बंद मशीन भारतीय खाने के जिद्दी तेल-मसालों को आखिर कैसे साफ कर देती है? डिशवॉशर के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम लगा होता है, जान लें.

सर्दियों के मौसम में किचन के सिंक में ठंडे पानी से जूठे और चिकने बर्तन धोना किसी सजा से कम नहीं लगता है. इसी झंझट से बचने के लिए आजकल भारतीय घरों में भी डिशवॉशर काफी इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन बहुत से लोगों के मन में आज भी यह सवाल रहता है कि बिना हाथ या स्क्रब रगड़े एक बंद मशीन खाने के जिद्दी तेल-मसालों को आखिर साफ कैसे करती है.

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डिशवॉशर के काम करने का फंडा वॉशिंग मशीन से बिल्कुल अलग होता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें पूरा टब पानी से भरता होगा और बर्तन घूमते होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर बर्तन घूमेंगे तो कांच के गिलास और प्लेटें आपस में टकराकर टूट जाएंगी. इसलिए इस मशीन में बर्तन अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं और सिर्फ नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है.
डिशवॉशर के काम करने का फंडा वॉशिंग मशीन से बिल्कुल अलग होता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें पूरा टब पानी से भरता होगा और बर्तन घूमते होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर बर्तन घूमेंगे तो कांच के गिलास और प्लेटें आपस में टकराकर टूट जाएंगी. इसलिए इस मशीन में बर्तन अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं और सिर्फ नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है.
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जैसे ही आप डिशवॉशर में गंदे बर्तन रखकर उसे ऑन करते हैं सबसे पहले मशीन के नीचे लगा हीटिंग एलिमेंट पानी को 60 से 75 डिग्री सेल्सियस तक तेज गर्म करता है. हम हाथ से बर्तन धोते समय इतने गर्म पानी का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते क्योंकि हाथ जल जाएंगे. यही खौलता हुआ पानी बर्तनों पर जमी भारी चिकनाई, घी और सूखे हुए खाने को फुलाकर एकदम ढीला कर देता है.
जैसे ही आप डिशवॉशर में गंदे बर्तन रखकर उसे ऑन करते हैं सबसे पहले मशीन के नीचे लगा हीटिंग एलिमेंट पानी को 60 से 75 डिग्री सेल्सियस तक तेज गर्म करता है. हम हाथ से बर्तन धोते समय इतने गर्म पानी का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते क्योंकि हाथ जल जाएंगे. यही खौलता हुआ पानी बर्तनों पर जमी भारी चिकनाई, घी और सूखे हुए खाने को फुलाकर एकदम ढीला कर देता है.
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इसके बाद असली कमाल दिखाते हैं मशीन के अंदर लगे स्प्रे आर्म्स यानी घूमने वाले फव्वारे. बर्तनों की रैक के ठीक नीचे और ऊपर की तरफ पंखे जैसे ब्लेड लगे होते हैं जिनमें छोटे-छोटे छेद होते हैं. मशीन का मोटर पंप खौलते हुए पानी को बहुत तेज प्रेशर के साथ इन छेदों से बाहर फेंकता है. पानी के इसी प्रेशर से ये ब्लेड गोल-गोल घूमते हैं और हर कोने तक पानी पहुंचाते हैं.
इसके बाद असली कमाल दिखाते हैं मशीन के अंदर लगे स्प्रे आर्म्स यानी घूमने वाले फव्वारे. बर्तनों की रैक के ठीक नीचे और ऊपर की तरफ पंखे जैसे ब्लेड लगे होते हैं जिनमें छोटे-छोटे छेद होते हैं. मशीन का मोटर पंप खौलते हुए पानी को बहुत तेज प्रेशर के साथ इन छेदों से बाहर फेंकता है. पानी के इसी प्रेशर से ये ब्लेड गोल-गोल घूमते हैं और हर कोने तक पानी पहुंचाते हैं.
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जब धुलाई का मेन साइकिल शुरू होता है तो मशीन के दरवाजे में बना छोटा सा कंपार्टमेंट अपने आप खुलता है और उसमें रखी डिशवॉशर टैबलेट या पाउडर पानी में घुल जाता है. डिशवॉशर का डिटर्जेंट नॉर्मल साबुन से काफी अलग और स्ट्रॉन्ग होता है. इसमें खास तरह के केमिकल एंजाइम्स होते हैं जो गर्म पानी और तेज प्रेशर की धार के साथ मिलकर बर्तनों से प्रोटीन, स्टार्च और तेल को काटकर अलग कर देते हैं.
जब धुलाई का मेन साइकिल शुरू होता है तो मशीन के दरवाजे में बना छोटा सा कंपार्टमेंट अपने आप खुलता है और उसमें रखी डिशवॉशर टैबलेट या पाउडर पानी में घुल जाता है. डिशवॉशर का डिटर्जेंट नॉर्मल साबुन से काफी अलग और स्ट्रॉन्ग होता है. इसमें खास तरह के केमिकल एंजाइम्स होते हैं जो गर्म पानी और तेज प्रेशर की धार के साथ मिलकर बर्तनों से प्रोटीन, स्टार्च और तेल को काटकर अलग कर देते हैं.
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हाथ से बर्तन धोने की तुलना में डिशवॉशर पानी की भी काफी बचत करता है. यह मशीन बार-बार नया पानी लेने के बजाय नीचे जमा हुए उसी गर्म और साबुन वाले पानी को फिल्टर करके बार-बार स्प्रे आर्म्स के जरिए बर्तनों पर फेंकती रहती है. मशीन के नीचे एक बारीक जालीदार फिल्टर लगा होता है जो बर्तनों से निकलने वाले खाने के टुकड़ों को रोक लेता है ताकि पाइप जाम न हो.
हाथ से बर्तन धोने की तुलना में डिशवॉशर पानी की भी काफी बचत करता है. यह मशीन बार-बार नया पानी लेने के बजाय नीचे जमा हुए उसी गर्म और साबुन वाले पानी को फिल्टर करके बार-बार स्प्रे आर्म्स के जरिए बर्तनों पर फेंकती रहती है. मशीन के नीचे एक बारीक जालीदार फिल्टर लगा होता है जो बर्तनों से निकलने वाले खाने के टुकड़ों को रोक लेता है ताकि पाइप जाम न हो.
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जब साबुन और तेज धार से बर्तनों की सारी गंदगी उतर जाती है तो मशीन उस गंदे पानी को ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकाल देती है. इसके बाद मशीन दोबारा साफ पानी लेती है और बर्तनों को खंगालने यानी रिंस करने का काम शुरू होता है. इस स्टेप में मशीन रिंस एड नाम का एक लिक्विड छोड़ती है जो कांच और स्टील के बर्तनों पर पानी के सफेद दाग बनने से रोकता है.
जब साबुन और तेज धार से बर्तनों की सारी गंदगी उतर जाती है तो मशीन उस गंदे पानी को ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकाल देती है. इसके बाद मशीन दोबारा साफ पानी लेती है और बर्तनों को खंगालने यानी रिंस करने का काम शुरू होता है. इस स्टेप में मशीन रिंस एड नाम का एक लिक्विड छोड़ती है जो कांच और स्टील के बर्तनों पर पानी के सफेद दाग बनने से रोकता है.
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धुलाई पूरी होने के बाद बारी आती है बर्तनों को सुखाने की जिसके लिए आपको तौलिए या कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती. आखिरी रिंस के दौरान पानी इतना ज्यादा गर्म होता है कि जब वॉश साइकिल रुकती है तो बर्तन खुद काफी गर्म होते हैं. इसी गर्मी की वजह से बर्तनों पर चिपकी पानी की बूंदें भाप बनकर उड़ जाती हैं और कई मॉडर्न मशीनों में लगा छोटा पंखा इस भाप को बाहर निकाल देता है.
धुलाई पूरी होने के बाद बारी आती है बर्तनों को सुखाने की जिसके लिए आपको तौलिए या कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती. आखिरी रिंस के दौरान पानी इतना ज्यादा गर्म होता है कि जब वॉश साइकिल रुकती है तो बर्तन खुद काफी गर्म होते हैं. इसी गर्मी की वजह से बर्तनों पर चिपकी पानी की बूंदें भाप बनकर उड़ जाती हैं और कई मॉडर्न मशीनों में लगा छोटा पंखा इस भाप को बाहर निकाल देता है.
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मशीन के अंदर लगा एक खास वाटर सॉफ्टनर सिस्टम खारे पानी को भी मीठा बनाने का काम करता है जिसमें डिशवॉशर सॉल्ट डाला जाता है. यानी तेज गर्म पानी, वाटर जेट का प्रेशर और एंजाइम वाले डिटर्जेंट की तिकड़ी मिलकर बिना किसी स्क्रब के बर्तनों को एकदम नया जैसा चमका देती है.70 डिग्री के तापमान पर धुलने की वजह से बर्तन सिर्फ साफ ही नहीं होते बल्कि पूरी तरह जर्म्स-फ्री भी हो जाते हैं.
मशीन के अंदर लगा एक खास वाटर सॉफ्टनर सिस्टम खारे पानी को भी मीठा बनाने का काम करता है जिसमें डिशवॉशर सॉल्ट डाला जाता है. यानी तेज गर्म पानी, वाटर जेट का प्रेशर और एंजाइम वाले डिटर्जेंट की तिकड़ी मिलकर बिना किसी स्क्रब के बर्तनों को एकदम नया जैसा चमका देती है.70 डिग्री के तापमान पर धुलने की वजह से बर्तन सिर्फ साफ ही नहीं होते बल्कि पूरी तरह जर्म्स-फ्री भी हो जाते हैं.
Published at : 13 Nov 2026 07:14 PM (IST)
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