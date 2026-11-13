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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीClaude AI Outage: अचानक ठप हुई Claude की सर्विस, AI चैटबॉट और Claude Code यूजर्स परेशान

Claude AI Outage: अचानक ठप हुई Claude की सर्विस, AI चैटबॉट और Claude Code यूजर्स परेशान

Anthropic का AI चैटबॉट Claude अचानक कई यूजर्स के लिए ठप पड़ गया. यह आउटेज ऐसे समय आया, जब Microsoft की कई सर्विस भी ठप थीं. जानिए Claude की कौन-कौन सी सर्विस प्रभावित हुईं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Nov 2026 06:22 PM (IST)
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  • माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बीच, कंपनी समाधान में जुटी.

Claude AI Outage : AI की दुनिया में इन दिनों लगातार नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 13 नवंबर 2026 यानी आज यूजर्स को एक अलग परेशानी का सामना करना पड़ा. Anthropic के AI असिस्टेंट Claude ने अचानक कई यूजर्स के लिए काम करना बंद कर दिया. कुछ लोग न तो Claude.ai पर लॉगिन कर पा रहे थे और न ही Claude Code का यूज कर पा रहे थे.

यह समस्या ऐसे समय पर सामने आई, जब Microsoft की कई सर्विस पहले से ही आउटेज का सामना कर रही थीं. ऐसे में Claude की सेवाओं में आई इस रुकावट ने यूजर्स की परेशानी और बढ़ा दी. कंपनी ने भी इस तकनीकी गड़बड़ी को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि वह समस्या को ठीक करने में जुटी है. 

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Claude की सर्विस में आई तकनीकी गड़बड़ी

Anthropic के मुताबिक, Claude.ai, Claude Code और उसके डेवलपर प्लेटफॉर्म platform.claude.com पर एरर बढ़ने की शिकायतें मिलीं. कंपनी ने इस समस्या की जानकारी दी. Anthropic ने बताया कि Claude.ai और Claude Code पर यूजर्स को लॉगिन और ऑथेंटिकेशन से जुड़ी दिक्कतें आ रही हैं. कंपनी ने समस्या को ठीक करने के लिए एक फिक्स भी जारी किया और अब सेवाओं की रिकवरी पर नजर रख रही है, हालांकि इस गड़बड़ी की असली वजह सामने नहीं आई है.

Downdetector पर अचानक बढ़ीं Claude आउटेज की शिकायतें

Claude की सर्विस में आई परेशानी का असर Downdetector पर भी देखने को मिला. यह प्लेटफॉर्म यूजर्स की ओर से मिलने वाली शिकायतों के आधार पर अलग-अलग ऑनलाइन सेवाओं के आउटेज को ट्रैक करता है. आज यहां Claude AI से जुड़ी रिपोर्ट तेजी से बढ़ने लगीं. वेबसाइट पर दोपहर करीब 3:45 बजे 2,895 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि सामान्य तौर पर यह संख्या सिर्फ दो के आसपास रहती है. 

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Claude की कौन-कौन सी सर्विस हुई प्रभावित?

Anthropic के स्टेटस डैशबोर्ड के अनुसार, इस आउटेज का असर सिर्फ Claude के मुख्य चैटबॉट तक सीमित नहीं रहा. Claude.ai को मेजर आउटेज की कैटेगरी में रखा गया, जबकि Claude Code और Claude Console पर भी थोड़ी रुकावट दर्ज की गई. इसके अलावा Claude Cowork की परफॉर्मेंस भी प्रभावित हुई, हालांकि कंपनी की Claude API सर्विस सामान्य रूप से काम करती हुई दिखाई गई. 

Microsoft 365 कनेक्टर की परेशानी भी जारी

Anthropic की Microsoft 365 कनेक्टर से जुड़ी परेशानी भी जारी है. Microsoft की सर्विस में आई गड़बड़ी के कारण Claude के मेल, कैलेंडर और सर्च फीचर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. Claude for Outlook भी इससे प्रभावित हुआ है. कंपनी ने बताया था कि वह Microsoft के साथ मिलकर समस्या दूर करने पर काम कर रही है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 06:22 PM (IST)
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