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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबूलगढ़ी कांड: राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मानहानि केस में मिला था नोटिस

बूलगढ़ी कांड: राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मानहानि केस में मिला था नोटिस

राहुल गांधी ने बूलगढ़ी दौरे के दौरान अदालत की तरफ बरी किए गए तीन लोगों को लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़िता का परिवार अपने घर में कैद रहने को मजबूर हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 13 Nov 2026 06:45 PM (IST)
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लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस में मानहानि की शिकायत खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाले रीविजन याचिका अपना जवाब दाखिल किया. अदालत ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दाखिल किए गए रीविजन पीटिशन को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया था. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.

दरअसल, यह रीविजन याचिका एमपी/एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) दीपक नाथ सरस्वती के 13 मई को दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. इस आदेश में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज कर दी गई थी. फिलहाल मामले की सुनवाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विजय कुमार द्विवेदी (II), की अदालत में हो रही है, जो एमपी/एमएलए कोर्ट नंबर-5 है.

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क्या है पूरा मामला?

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला साल 2020 के यूपी के हाथरस स्थित बूलगढ़ी कांड से जुड़ा है. इस मामले में तीन लोगों- रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था. तीनों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ उनकी ओर से तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. 

उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में शुरुआत में संदीप को आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में पीड़िता के परिवार के कहने पर तीन अन्य युवकों को भी इस मामले में फंसा दिया गया. CBI ने करीब ढाई साल तक मामले की जांच की. इस दौरान तीनों युवक जेल में रहे.

पुंडीर के मुताबिक, तीनों के बरी होने के बाद राहुल गांधी ने 12 दिसंबर, 2024 को बूलगढ़ी गांव का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़िता का परिवार अपने घर में कैद रहने को मजबूर हैं.

याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या कहा?

पुंडीर ने दावा किया कि तीनों युवकों ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को अपमानजनक माना. इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को कानूनी नोटिस भेजकर 1.5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी. इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50 लाख रुपये की मांग की गई थी. वकील के अनुसार, राहुल गांधी की तरफ से नोटिस का पालन नहीं किए जाने पर ACJM कोर्ट में मानहानि की शिकायत दायर की गई थी.

पुंडीर ने कहा कि राहुल गांधी के वकील ने शुक्रवार को अदालत में जवाब दाखिल किया है. हालांकि, पीठासीन न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण मामले की सुनवाई अगले महीने के लिए टाल दी गई है. 

यह भी पढ़ेंः राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 13 Nov 2026 06:45 PM (IST)
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