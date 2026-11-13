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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVi Data Voucher: महंगे OTT का खर्च होगा कम, Vi के 35 रुपये वाले वाउचर में खास फायदा

Vi Data Voucher: महंगे OTT का खर्च होगा कम, Vi के 35 रुपये वाले वाउचर में खास फायदा

Vi ने सिर्फ 35 रुपये में नया डेटा वाउचर पेश किया है, जिसमें 1GB डेटा के साथ 28 दिनों के लिए दो पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. जानिए इस ऑफर की वैलिडिटी, फायदे और जरूरी शर्तें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Nov 2026 05:28 PM (IST)
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  • यह वाउचर ऐड-ऑन है, एक्टिव प्लान होना जरूरी.

Vi Data Voucher : आजकल मोबाइल पर फिल्में और वेब सीरीज देखने के लिए अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है. किसी को हिंदी फिल्मों का शौक है तो कोई वेब सीरीज और रीजनल कंटेंट देखना पसंद करता है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म पर पसंदीदा कंटेंट देखने के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. ऐसे में मोबाइल रिचार्ज के अलावा OTT पर भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. इसी बीच Vodafone Idea (Vi) ने अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा डेटा वाउचर पेश किया है, जिसमें कम कीमत में इंटरनेट डेटा के साथ OTT का फायदा भी मिल रहा है.

इसकी कीमत सिर्फ 35 रुपये रखी गई है. खास बात यह है कि इसमें यूजर्स को एक नहीं, बल्कि अपनी पसंद के दो OTT प्लेटफॉर्म चुनने का ऑप्शन मिलता है, हालांकि इस वाउचर को खरीदने से पहले इसकी वैलिडिटी और यूज से जुड़ी कुछ बातें जानना जरूरी है.

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कितने दिनों तक मिलेगा दो OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन?

इस वाउचर का सबसे खास फायदा इसके साथ मिलने वाला OTT सब्सक्रिप्शन है. इसमें यूजर्स को Vi Movies & TV ऐप के जरिए अपनी पसंद के दो प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म चुनने का मौका मिलता है. इन प्लेटफॉर्म पर हिंदी, अंग्रेजी और रीजनल भाषाओं का कंटेंट उपलब्ध है. इसमें Sony LIV, JioHotstar, Shemaroo और K-ड्रामा देखने के लिए Playflix जैसे ऑप्शन शामिल हैं. खास बात यह है कि OTT सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी 28 दिनों की है. डेटा की सात दिन की अवधि खत्म होने के बाद भी यूजर्स अगले 21 दिनों तक चुने हुए OTT प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकेंगे, हालांकि इस सब्सक्रिप्शन के तहत कंटेंट देखने की सुविधा सिर्फ मोबाइल पर मिलेगी.

35 रुपये के वाउचर में कितना मिलेगा डेटा?

Vi के इस नए वाउचर की कीमत 35 रुपये है. इसे यूजर्स अपने मौजूदा प्रीपेड रिचार्ज प्लान के साथ ऐड-ऑन के तौर पर यूज कर सकते हैं. इसमें कुल 1GB डेटा दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 7 दिनों की है. यूजर्स को उनके डिवाइस की क्षमता के हिसाब से 4G या 5G डेटा मिलेगा. अगर सात दिनों के भीतर पूरा डेटा यूज नहीं होता है, तो बचा हुआ डेटा वैलिडिटी खत्म होने के बाद एक्सपायर हो जाएगा.

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बिना एक्टिव प्लान के नहीं मिलेगा फायदा

Vi का 35 रुपये वाला वाउचर कोई अलग रिचार्ज प्लान नहीं है. यह एक ऐड-ऑन वाउचर है, इसलिए इसका यूज करने के लिए यूजर्स के नंबर पर पहले से वैलिडिटी वाला एक्टिव प्रीपेड प्लान होना जरूरी है. यह उन लोगों के लिए काम का ऑप्शन हो सकता है, जो मोबाइल पर फिल्में और सीरीज देखते हैं और अलग से OTT सब्सक्रिप्शन पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 05:28 PM (IST)
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