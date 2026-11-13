Pharma Sahi Daam ऐप पर चेक करें कैंसर की 137 दवाओं के नए दाम, ये है तरीका

Pharma Sahi Daam App: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना किसी भी आम परिवार के लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ी चुनौती होता है. इलाज के दौरान सबसे ज्यादा खर्च महंगी दवाइयों और इंजेक्शन पर ही आता है. मरीजों और उनके परिवारों को इसी भारी खर्च से राहत देने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 जरूरी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की लिमिट तय कर दी है.

जिससे इन दवाओं की कीमतों में 96.45 प्रतिशत तक की भारी कटौती हुई है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि दाम घटने के बाद भी कई बार जानकारी न होने के चलते लोग मेडिकल स्टोर पर ज्यादा कीमत चुका देते हैं. आम लोगों को ठगी से बचाने और उन्हें दवा का सही रेट बताने के लिए सरकार ने Pharma Sahi Daam नाम का ऐप पेश किया है. इस ऐप पर आप सिर्फ 30 सेकंड में दवा की नई कीमत कैसे चेक कर सकते हैं,जान लें क्या है इसकी प्रोसेस.

सिर्फ 30 सेकंड में ऐसे चेक करें दवा का नया रेट

अगर आप मेडिकल स्टोर पर कैंसर या किसी अन्य बीमारी की दवा खरीदने जा रहे हैं तो पेमेंट करने से पहले अपने स्मार्टफोन में Pharma Sahi Daam ऐप जरूर डाउनलोड कर लें. आप चाहें तो NPPA की ऑफिशियल वेबसाइट nppa.gov.in पर जाकर भी रेट चेक कर सकते हैं. ऐप या वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर TMR Cancer Drugs नाम से एक अलग टैब दिखाई देगा. जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्च बार खुलकर आ जाएगा.

यहां आपको अपनी उस दवा का नाम या उसके ब्रांड का नाम टाइप करना है जो डॉक्टर ने पर्चे पर लिखी है. नाम डालते ही मात्र 30 सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन पर उस दवा का नया और बदला हुआ अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP आ जाएगा. इस सरकारी ऐप पर आप सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की अन्य जरूरी दवाइयों के सही दाम भी आसानी से पता कर सकते हैं.





हर मेडिकल स्टोर पर लागू है नियम

NPPA ने साफ कर दिया है कि कैंसर की इन 137 दवाओं के घटे हुए दाम देश के हर छोटे-बड़े मेडिकल स्टोर और प्राइवेट अस्पतालों की फार्मेसी पर सख्ती से लागू कर दिए गए हैं. सरकार ने इन दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को 30 फीसदी पर फिक्स कर दिया है, इसलिए कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी आपसे ऐप पर दिख रही नई कीमत से एक रुपया भी ज्यादा नहीं वसूल सकती. आपको सिर्फ ऐप में दिख रहे नए रेट के हिसाब से ही भुगतान करना है.

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पक्का बिल लेना न भूलें

दवा खरीदते समय आपको अपनी तरफ से भी एक बड़ी सावधानी बरतनी होगी. जब भी आप मेडिकल स्टोर से दवा खरीदें तो दुकानदार से हमेशा उसका पक्का यानी जीएसटी बिल जरूर लें. बिल लेते वक्त यह भी चेक कर लें कि उस पर दवा का नाम, सही बैच नंबर और आपसे ली गई कीमत साफ-साफ लिखी हो. अगर कोई दुकानदार मनमानी करता है तो यही पक्का बिल आपके पास सबसे बड़ा कानूनी सबूत होगा.





ज्यादा पैसे मांगने वाले दुकानदार की ऐप से ही करें शिकायत

अगर कोई मेडिकल स्टोर या अस्पताल की फार्मेसी आपको नई कीमत पर दवा देने से मना करती है या फिर तय रेट से ज्यादा पैसे मांगती है तो आपको बहस करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने Pharma Sahi Daam ऐप के अंदर ही सीधा शिकायत दर्ज कराने का भी इंतजाम किया है. जब आप ऐप पर किसी दवा को सर्च करके उसका डिटेल पेज खोलते हैं तो उसी पेज पर सबसे नीचे की तरफ आपको शिकायत करने का ऑप्शन मिल जाता है.

आपको बस उस ऑप्शन पर टैप करना है और मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर अपनी शिकायत सबमिट कर देनी है. ध्यान रखें कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते समय आपके पास दवा का पक्का बिल होना बेहद जरूरी है जिसे सबूत के तौर पर अपलोड किया जाता है. इसके अलावा लोग NPPA के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर कॉल करके भी ओवरचार्जिंग की शिकायत कर सकते हैं.

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