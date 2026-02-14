हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AI पोस्ट डालने से पहले सावधान! अगर तोड़ा ये नियम तो सस्पेंड हो सकता है अकाउंट, जानिए पूरी जानकारी

AI पोस्ट डालने से पहले सावधान! अगर तोड़ा ये नियम तो सस्पेंड हो सकता है अकाउंट, जानिए पूरी जानकारी

Social Media Account: सोशल मीडिया पर एआई से तैयार की गई तस्वीरें और वीडियो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन अब इन्हें लेकर नियम भी सख्त होने जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Feb 2026 12:41 PM (IST)
Social Media Account: सोशल मीडिया पर एआई से तैयार की गई तस्वीरें और वीडियो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन अब इन्हें लेकर नियम भी सख्त होने जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर एआई से तैयार की गई तस्वीरें और वीडियो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन अब इन्हें लेकर नियम भी सख्त होने जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने एआई और डीपफेक कंटेंट से जुड़े संभावित खतरों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है जो 20 फरवरी 2026 से लागू होगी. अगर आप भी YouTube, Instagram या Snapchat जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई से बना कंटेंट साझा करते हैं तो इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि लापरवाही अकाउंट सस्पेंड होने तक की वजह बन सकती है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने साफ किया है कि जो भी कंटेंट एआई या कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया है उसे स्पष्ट रूप से चिन्हित करना होगा. ऐसे पोस्ट पर एआई का लेबल दिखाना जरूरी रहेगा और इसे छिपाया या हटाया नहीं जा सकेगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दर्शकों को पता रहे कि वे जो देख रहे हैं वह वास्तविक है या एआई रूप से तैयार किया गया है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने साफ किया है कि जो भी कंटेंट एआई या कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया है उसे स्पष्ट रूप से चिन्हित करना होगा. ऐसे पोस्ट पर एआई का लेबल दिखाना जरूरी रहेगा और इसे छिपाया या हटाया नहीं जा सकेगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दर्शकों को पता रहे कि वे जो देख रहे हैं वह वास्तविक है या एआई रूप से तैयार किया गया है.
साथ ही, सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे टूल विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनसे डीपफेक, एआई से बने आपत्तिजनक या भ्रामक कंटेंट की पहचान की जा सके.
साथ ही, सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे टूल विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनसे डीपफेक, एआई से बने आपत्तिजनक या भ्रामक कंटेंट की पहचान की जा सके.
Published at : 14 Feb 2026 12:41 PM (IST)
