AI पोस्ट डालने से पहले सावधान! अगर तोड़ा ये नियम तो सस्पेंड हो सकता है अकाउंट, जानिए पूरी जानकारी
Social Media Account: सोशल मीडिया पर एआई से तैयार की गई तस्वीरें और वीडियो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन अब इन्हें लेकर नियम भी सख्त होने जा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर एआई से तैयार की गई तस्वीरें और वीडियो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन अब इन्हें लेकर नियम भी सख्त होने जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने एआई और डीपफेक कंटेंट से जुड़े संभावित खतरों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है जो 20 फरवरी 2026 से लागू होगी. अगर आप भी YouTube, Instagram या Snapchat जैसे प्लेटफॉर्म पर एआई से बना कंटेंट साझा करते हैं तो इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि लापरवाही अकाउंट सस्पेंड होने तक की वजह बन सकती है.
Published at : 14 Feb 2026 12:41 PM (IST)
