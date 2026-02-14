AI पोस्ट डालने से पहले सावधान! अगर तोड़ा ये नियम तो सस्पेंड हो सकता है अकाउंट, जानिए पूरी जानकारी

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने साफ किया है कि जो भी कंटेंट एआई या कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया है उसे स्पष्ट रूप से चिन्हित करना होगा. ऐसे पोस्ट पर एआई का लेबल दिखाना जरूरी रहेगा और इसे छिपाया या हटाया नहीं जा सकेगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दर्शकों को पता रहे कि वे जो देख रहे हैं वह वास्तविक है या एआई रूप से तैयार किया गया है.