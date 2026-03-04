iPhone 16e Discount Offer: Apple ने जैसे ही नया iPhone 17e बाजार में उतारा, पुराने iPhone 16e की कीमत में बड़ी कटौती देखने को मिली. हालांकि कंपनी ने इसे अपने आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर से हटा दिया है लेकिन यह अब भी रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और पहले से कहीं कम दाम में मिल रहा है.

नई कीमत और बैंक ऑफर्स से बड़ा फायदा

लॉन्च के समय iPhone 16e की कीमत 59,900 रुपये थी. अब यह विजय सेल्स जैसे स्टोर्स पर लगभग 52,390 रुपये में लिस्ट किया गया है. अगर ग्राहक एचडीएफसी बैंक कार्ड से भुगतान करते हैं तो अतिरिक्त 3,500 रुपये की छूट मिल जाती है जिससे प्रभावी कीमत घटकर करीब 48,890 रुपये रह जाती है.

इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर कीमत को और कम किया जा सकता है. सही ऑफर चुनने पर कुल मिलाकर लगभग 11,000 रुपये तक की बचत संभव है. जो लोग प्रीमियम एप्पल फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट सीमित है उनके लिए यह एक आकर्षक अवसर बन सकता है.

iPhone 16e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

इस स्मार्टफोन में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसमें A18 बायोनिक चिपसेट लगा है जो रोजमर्रा के कामों से लेकर हाई-परफॉर्मेंस टास्क तक सहज अनुभव देता है.



कैमरा की बात करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है. फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है यानी यह पानी और धूल से सुरक्षित है. 5G, वाई-फाई, ब्लूटूथ और जीपीएस जैसे सभी जरूरी कनेक्टिविटी फीचर्स इसमें मिलते हैं.

यह डिवाइस USB Type-C पोर्ट के साथ आती है और iOS 17 पर चलती है. खास बात यह है कि यह iOS 17 के साथ लॉन्च होने वाला आखिरी एप्पल फोन माना जा रहा है.

Flipkart पर Samsung Galaxy S25 5G पर छूट

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S25 5G के 12+256GB वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. बता दें कि इस फोन की असल कीमत 80,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस यहां पर महज 74,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस फोन को आप आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं.

फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको सबसे धांसू कैमरा सेटअप मिलता है. डिवाइस में कंपनी ने 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 10 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और एक 12 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा दिया हुआ है जो आपकी बेहतरीन फोटो लेने में सक्षम है.