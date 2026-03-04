Airtel Annual Plan: अगर आप एयरटेल यूज़र हैं और हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से बचना चाहते हैं तो कंपनी ने आपके लिए कुछ किफायती सालाना प्रीपेड प्लान पेश किए हैं. ये प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जो अपने नंबर को पूरे साल एक्टिव रखना चाहते हैं या मुख्य रूप से कॉलिंग के लिए सिम का इस्तेमाल करते हैं.

1849 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का 1849 रुपये वाला प्लान 365 दिन की वैधता के साथ आता है और कंपनी का सबसे किफायती वार्षिक पैक माना जाता है. इस प्लान में पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है. साथ ही नेशनल रोमिंग भी फ्री रहती है यानी दूसरे राज्यों में जाने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. सालभर के लिए कुल 3,600 SMS भी दिए जाते हैं.

हालांकि, इस प्लान में डेटा शामिल नहीं है. अगर इंटरनेट की जरूरत हो तो अलग से डेटा पैक लिया जा सकता है. यह प्लान उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो मुख्य रूप से कॉल और कभी-कभार मैसेज के लिए सिम का उपयोग करते हैं या बैकअप नंबर को कम खर्च में एक्टिव रखना चाहते हैं.

2249 रुपये प्लान

अगर आपको कॉलिंग के साथ थोड़ा इंटरनेट भी चाहिए तो 2,249 रुपये वाला प्लान बेहतर विकल्प हो सकता है. इसमें 365 दिन की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग मिलती है.

इसके अलावा पूरे साल के लिए 3,600 SMS और कुल 30GB डेटा दिया जाता है. इस डेटा पर कोई रोजाना सीमा नहीं है यानी आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह प्लान उन स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए ठीक है जिन्हें रोजाना ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं लेकिन कभी-कभार ब्राउज़िंग, ईमेल या चैटिंग के लिए इंटरनेट चाहिए.

Reliance Jio का साल भर वाला रिचार्ज प्लान

जियो के पास 3,999 और 3,599 रुपये वाले दो एनुअल प्लान हैं. 3,999 वाले की बात करें तो अनलिमिटेड 5G + रोजाना 2.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ फैनकोड, जियोहॉटस्टार का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन और 18 महीनों के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है. 3,599 वाले प्लान में फैनकोड सब्सक्रिप्शन को छोड़कर सारे बेनेफिट सेम ही हैं.