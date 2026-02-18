एक्सप्लोरर
गर्मी शुरू होते ही AC ऑन करने की कर रहे हैं तैयारी? पहले कर लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो कबाड़ बन जाएगा आपका एसी
AC: इस साल मौसम ने जल्दी ही करवट ले ली है. फरवरी खत्म होने से पहले ही दोपहर में गर्माहट महसूस होने लगी है. ऐसे में आने वाले दिनों में एयर कंडीशनर चलाना मजबूरी बन सकता है.
इस साल मौसम ने जल्दी ही करवट ले ली है. फरवरी खत्म होने से पहले ही दोपहर में गर्माहट महसूस होने लगी है. ऐसे में आने वाले दिनों में एयर कंडीशनर चलाना मजबूरी बन सकता है. लेकिन कई लोग महीनों बाद सीधे AC का स्विच ऑन कर देते हैं जो आगे चलकर भारी खर्च का कारण बन सकता है. सीजन की शुरुआत में थोड़ी सावधानी आपको बड़ी मरम्मत से बचा सकती है.
