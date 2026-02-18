गर्मी शुरू होते ही AC ऑन करने की कर रहे हैं तैयारी? पहले कर लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो कबाड़ बन जाएगा आपका एसी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AC: इस साल मौसम ने जल्दी ही करवट ले ली है. फरवरी खत्म होने से पहले ही दोपहर में गर्माहट महसूस होने लगी है. ऐसे में आने वाले दिनों में एयर कंडीशनर चलाना मजबूरी बन सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 Feb 2026 04:13 PM (IST)
इस साल मौसम ने जल्दी ही करवट ले ली है. फरवरी खत्म होने से पहले ही दोपहर में गर्माहट महसूस होने लगी है. ऐसे में आने वाले दिनों में एयर कंडीशनर चलाना मजबूरी बन सकता है. लेकिन कई लोग महीनों बाद सीधे AC का स्विच ऑन कर देते हैं जो आगे चलकर भारी खर्च का कारण बन सकता है. सीजन की शुरुआत में थोड़ी सावधानी आपको बड़ी मरम्मत से बचा सकती है.

लंबे समय तक बंद रहने से AC के अंदर धूल और नमी जमा हो जाती है. इसलिए पहली बार चलाने से पहले उसकी सर्विस कराना समझदारी है. अगर तकनीशियन से पूरी सर्विस तुरंत संभव न हो तो कम से कम फिल्टर साफ कर लें. गंदा फिल्टर कूलिंग कम कर देता है और बिजली की खपत बढ़ा देता है.
घर पर हल्की सफाई के दौरान फिल्टर धो सकते हैं, कॉइल पर जमी धूल को नरम ब्रश से हटा सकते हैं और विंडो AC या स्प्लिट AC के आउटडोर हिस्से पर जमी गंदगी को पानी की तेज धार से साफ किया जा सकता है.
