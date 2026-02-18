गर्मी शुरू होते ही AC ऑन करने की कर रहे हैं तैयारी? पहले कर लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो कबाड़ बन जाएगा आपका एसी

लंबे समय तक बंद रहने से AC के अंदर धूल और नमी जमा हो जाती है. इसलिए पहली बार चलाने से पहले उसकी सर्विस कराना समझदारी है. अगर तकनीशियन से पूरी सर्विस तुरंत संभव न हो तो कम से कम फिल्टर साफ कर लें. गंदा फिल्टर कूलिंग कम कर देता है और बिजली की खपत बढ़ा देता है.