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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Most Wickets in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक टीम के लिए आज तक कोई भी गेंदबाज 200 विकेट नहीं ले पाया है, जबकि चार गेंदबाज एक ही टीम के लिए 150 विकेट का आंकड़ा छू चुके हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Mar 2026 04:14 PM (IST)
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Most Wickets For Single Team in IPL: करीब एक सप्ताह बाद IPL 2026 का रोमांच शुरू हो रहा है. साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद साल दर साल नए रिकॉर्ड बनते और टूटते रहे हैं. आमतौर पर आईपीएल के मैचों में बड़े-बड़े स्कोर बनते रहे हैं, लेकिन क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का ही नहीं बल्कि गेंदबाजों का भी खेल है.

ऐसे बहुत कम खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल में किसी एक टीम के लिए 100 या उससे भी ज्यादा मैच खेले हों. यहां देखिए ऐसे गेंदबाजों की लिस्ट, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हों.

एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड सुनील नरेन के नाम है. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 2012-2025 तक अब तक KKR के लिए 192 मैच खेलकर 192 ही विकेट लिए हैं. इस लिस्ट में दूसरे और भारतीय की फेहरिस्त में पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 183 विकेट चटकाए हैं.

श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने अपने IPL करियर में मुंबई इंडियंस के लिए 170 विकेट लेने का कारनामा किया था. मलिंगा अब संन्यास ले चुके हैं. भुवनेश्वर कुमार ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक अलग लीगेसी कायम की है, उन्होंने SRH के लिए 157 विकेट लिए हैं.

सुनील नरेन, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा और भुवनेश्वर कुमार ही ऐसे 4 गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में किसी एक टीम के लिए 150 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है. यह भी गजब का तथ्य है कि इस सूची के टॉप-4 में से तीन तेज गेंदबाज हैं. 

  • सुनील नरेन - 192 विकेट - कोलकाता नाइट राइडर्स
  • जसप्रीत बुमराह - 183 विकेट - मुंबई इंडियंस
  • लसिथ मलिंगा - 170 विकेट - मुंबई इंडियंस
  • भुवनेश्वर कुमार - 157 विकेट - सनराइजर्स हैदराबाद
  • रवींद्र जडेजा - 143 विकेट - चेन्नई सुपर किंग्स
  • ड्वेन ब्रावो -  140 विकेट - चेन्नई सुपर किंग्स
  • युजवेंद्र चहल - 139 विकेट - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Mar 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
JASPRIT BUMRAH INDIAN PREMIER LEAGUE SUNIL NARINE IPL 2026
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