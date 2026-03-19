IPL में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Most Wickets For Single Team in IPL: करीब एक सप्ताह बाद IPL 2026 का रोमांच शुरू हो रहा है. साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद साल दर साल नए रिकॉर्ड बनते और टूटते रहे हैं. आमतौर पर आईपीएल के मैचों में बड़े-बड़े स्कोर बनते रहे हैं, लेकिन क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का ही नहीं बल्कि गेंदबाजों का भी खेल है.

ऐसे बहुत कम खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल में किसी एक टीम के लिए 100 या उससे भी ज्यादा मैच खेले हों. यहां देखिए ऐसे गेंदबाजों की लिस्ट, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हों.

एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड सुनील नरेन के नाम है. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 2012-2025 तक अब तक KKR के लिए 192 मैच खेलकर 192 ही विकेट लिए हैं. इस लिस्ट में दूसरे और भारतीय की फेहरिस्त में पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 183 विकेट चटकाए हैं.

श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने अपने IPL करियर में मुंबई इंडियंस के लिए 170 विकेट लेने का कारनामा किया था. मलिंगा अब संन्यास ले चुके हैं. भुवनेश्वर कुमार ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक अलग लीगेसी कायम की है, उन्होंने SRH के लिए 157 विकेट लिए हैं.

सुनील नरेन, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा और भुवनेश्वर कुमार ही ऐसे 4 गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में किसी एक टीम के लिए 150 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है. यह भी गजब का तथ्य है कि इस सूची के टॉप-4 में से तीन तेज गेंदबाज हैं.

सुनील नरेन - 192 विकेट - कोलकाता नाइट राइडर्स

जसप्रीत बुमराह - 183 विकेट - मुंबई इंडियंस

लसिथ मलिंगा - 170 विकेट - मुंबई इंडियंस

भुवनेश्वर कुमार - 157 विकेट - सनराइजर्स हैदराबाद

रवींद्र जडेजा - 143 विकेट - चेन्नई सुपर किंग्स

ड्वेन ब्रावो - 140 विकेट - चेन्नई सुपर किंग्स

युजवेंद्र चहल - 139 विकेट - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू

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