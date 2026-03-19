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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEV का चार्जिंग पॉइंट लगवाकर कितनी कर सकते हैं कमाई, कहां करना होता है अप्लाई?

EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाकर कितनी कर सकते हैं कमाई, कहां करना होता है अप्लाई?

EV Charging Station: ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाकर अच्छी कमाई का मौका बन सकता है. इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है और कहां अप्लाई करना होता है. जान लीजिए.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 19 Mar 2026 01:54 PM (IST)
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EV Charging Station: आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ EV चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस भी काफी पाॅपुलर हो रहा है. अगर आपके पास खाली जमीन है और आप कोई स्टेबल इनकम वाला काम ढूंढ रहे हैं. तो ये ऑप्शन काफी काम का हो सकता है. खास बात यह है कि एक बार सेटअप हो जाने के बाद इसमें रोजाना कमाई का अच्छा मौका मिलता है. लेकिन शुरू करने से पहले आपको इसकी लागत, जरूरी नियम और अप्लाई करने की प्रोसेस समझना जरूरी है. जिससे बाद में कोई परेशानी ना आए.

चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए क्या चाहिए?

सबसे पहले आपके पास 50 से 100 वर्ग गज तक का खाली प्लॉट होना चाहिए. यह जमीन आपके नाम पर हो या फिर कम से कम 10 साल की लीज पर होनी चाहिए. इसके साथ ही वहां 24 घंटे बिजली की सप्लाई जरूरी है. क्योंकि बिना पावर के यह पूरा सेटअप बेकार है. आपको वन विभाग, फायर डिपार्टमेंट और नगर निगम से एनओसी भी लेनी होती है. स्टेशन पर गाड़ियों के आने-जाने और पार्किंग की सही व्यवस्था होनी चाहिए. इसके साथ ही पीने का पानी, शौचालय, रेस्ट एरिया और फायर सेफ्टी जैसी बेसिक सुविधाएं भी जरूरी होती हैं. जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो.

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कहां करें अप्लाई?

EV चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई करने के दो आसान तरीके हैं. पहला आप सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन विभाग के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें आपको अपनी जमीन और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लिकेशन देनी होती है. दूसरा तरीका प्राइवेट कंपनियों के जरिए फ्रैंचाइज लेने का है. कई बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में फ्रैंचाइज दे रही हैं. जिसमें सेटअप और टेक्निकल सपोर्ट भी मिल जाता है. यह तरीका उन लोगों के लिए आसान होता है जो बिना ज्यादा झंझट के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और गाइडेंस भी चाहते हैं.

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कितना हो सकता है मुनाफा?

अगर खर्च की बात करें तो एक EV चार्जिंग स्टेशन लगाने में करीब 15 से 20 लाख रुपये तक का खर्च आता है. ये खर्च स्टेशन की कैपेसिटी पर निर्भर करता है. कमाई का तरीका सीधा है. जितनी ज्यादा चार्जिंग होगी, उतनी ज्यादा इनकम होगी. उदाहरण के तौर पर, एक मिड कैपेसिटी स्टेशन से रोजाना अच्छी कमाई हो सकती है, जो महीने में लाखों तक पहुंच जाती है. खर्च निकालने के बाद भी बढ़िया प्रॉफिट बचता है. हालांकि इसमें स्टाफ सैलरी, मेंटेनेंस और बिजली जैसे खर्च भी जुड़े होते हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Mar 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Utility News Electric Vehicle Charging EV Charging Station
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