एकदम सस्ता मिल रहा है सैमसंग का यह धांसू फोन, अभी यहां से उठा लें छूट का फायदा

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Samsung Galaxy S25 Ultra Discount: अगर आपको फीचर से लोडेड और प्रीमियम लुक वाला फोन चाहिए तो सैमसंग के Galaxy S25 Ultra का कोई मुकाबला नहीं है. अब इस फोन को खरीदने का एक और कारण भी आ गया है. दरअसल, अमेजन पर अभी यह फोन शानदार बचत के साथ मिल रहा है. आप इस डिस्काउंट का फायदा उठाकर हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. आइए इस फोन के फीचर्स और इस पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Galaxy S25 Ultra के स्पेसिफिकेशंस

Galaxy S25 Ultra में 6.9 इंच की QHD+ Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसमें क्वालकॉम का पावरफुल Snapdragon 8 Elite चिपसेट लगा है, जिसे 12GB रैम से पेयर किया गया है. फोटो और वीडियो के लिए फोन के रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 10MP का एडिशनल 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है. इसके फ्रंट में 12MP का सेंसर लगा हुआ है. फोन में लगा 5,000mAh का बैटरी पैक 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसका लुक इस फोन को और भी प्रीमियम बनाता है.

अमेजन पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

अमेजन पर यह फोन आमतौर 1,29,999 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन ताजा डिस्काउंट ऑफर के तहत इस पर 22,000 रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है. अभी यह फोन 1,07,750 रुपये में लिस्टेड है और ग्राहक सेलेक्टेड बैंकों के क्रेडिट कार्ड से खरीदकर इस पर अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं.

OnePlus 13 पर भी मिल रही छूट

सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस की तरह आप OnePlus 13 पर भी छूट का फायदा उठा सकते हैं. OnePlus 13 को भारत में 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी विजय सेल्स पर यह फोन 60,990 रुपये में अवेलेबल है. इस फोन में 6.82 इंच का डिस्प्ले मिलता है और यह Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है.

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