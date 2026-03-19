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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल

JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल

JDU President Election: जेडीयू के अध्यक्ष का कार्यकाल 2028 तक होगा. नीतीश कुमार का फिर से पार्टी अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Mar 2026 05:14 PM (IST)
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जनता दल यूनाइटेड (JDU) अध्यक्ष पद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल किया. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार की तरफ से दो सेट का नामांकन पत्र दिया. 22 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है. 23 को स्क्रूटनी होगी. अगर 1 से ज्यादा नामांकन पत्र मिलेगा तो चुनाव होगा वरना नीतीश कुमार फिर से पार्टी के बॉस होंगे. पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 2028 तक होगा.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिकता बची

जेडीयू में प्रदेश स्तर तक संगठन के चुनाव पहले ही कराए जा चुके हैं. अब केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया बची है, जिसे निर्धारित समयसीमा के तहत पूरा किया जा रहा है. 24 मार्च नाम वापसी की अंतिम तारीख है. इसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी. हालांकि अब तक किसी अन्य दावेदार के सामने नहीं आने से यह लगभग तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे.

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पूरी प्रक्रिया औपचारिकता भर रह गई है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा पहले ही कह चुके हैं कि हर कार्यकर्ता की इच्छा है कि नीतीश कुमार ही अध्यक्ष बने रहें.

जेडीयू फिलहाल नेतृत्व बदलाव के पक्ष में नहीं

इससे साफ है कि जेडीयू फिलहाल नेतृत्व में किसी बदलाव के पक्ष में नहीं है. आने वाले राजनीतिक दौर को देखते हुए पार्टी अनुभव और स्थिरता पर ही भरोसा बनाए रखना चाहती है.

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बाद उनके पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई है. वहीं, बिहार में नए सीएम को लेकर चर्चा जोरों पर है. हालांकि अभी तक सीएम कौन होगा, यह स्पष्ट नहीं हो सका है.

हालांकि सूत्रों का दावा है कि इस बार बिहार में बीजेपी का सीएम होगा. एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी कहा कि बिहार में अगल सीएम बीजेपी से होना चाहिए. खुद नीतीश कुमार कई मौकों पर मंच से बीजेपी नेता और मौजूदा गृहमंत्री सम्राट चौधरी को आगे लाकर उनकी पीठ थपथपाकर संकेत दे रहे हैं.

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Published at : 19 Mar 2026 04:21 PM (IST)
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