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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट

'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट

'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 03:54 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट जंग के कारण पैदा हुए गैंस संकट पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले दो हफ्तों में PNG के 1.25 लाख नये कनेक्शन दिए गए हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिन में 5600 एलपीजी ग्राहक PNG में शिफ्ट हुए. उन्होंने कहा कि भारत सरकार घरेलू ग्राहकों को LPG उपलब्ध कराने के लिए हर लेवल पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है, इसलिए लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए.

सुजाता शर्मा ने बताया कि कमर्शियल LPG के मामले में लगभग 17 राज्य सरकारों ने अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल LPG सप्लाई कर दी गई है. उन्होंने कहा, 'मिडिल ईस्ट जंग के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. हालांकि, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पर एलपीजी की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है. कल LPG ऑनलाइन बुकिंग 56 लाख कि थी और सप्लाई 55 लाख की रही.'

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

Published at : 19 Mar 2026 03:44 PM (IST)
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