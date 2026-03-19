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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद

इस राज्य में बदल जाएगी सरकार? विपक्ष को तगड़ी बढ़त, आ गया चौंकाने वाला सर्वे, CM की उड़ जाएगी नींद

Kerala Assembly Election 2026: केरल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से चुनावी माहौल बन गया है. ऐसे में जनता की राय जानने के लिए प्री-पोल सर्वे किया गया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 19 Mar 2026 04:05 PM (IST)
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देश में आगामी राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है. इन्हीं राज्यों में केरल भी शामिल है. ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर प्री-पोल सर्वे सामने आया है. इस सर्वे में कांग्रेस नेतृत्व वाले संगठन यूनाइडेट डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है. वहीं, सत्ताधारी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के खिलाफ एंटी-इंकम्बेंसी सामने आ रही है, यानी कि राज्य में बदलाव का बड़ा संकेत सामने आया है. 

पोल मंत्रा की तरफ से किया गया प्री-पोल सर्वे

पोल मंत्रा की तरफ से इस प्री-पोल सर्वे को किया गया है. सर्वे को 26 हजार लोगों पर किया गया है. इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक, 38.2% वोट शेयर यूडीएफ को मिलता नजर आ रहा है, वहीं एलडीएफ को 33.7 % और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 20.4 % वोट मिलता दिख रहा है. इन्हीं में 8% मतदाता ऐसे हैं, कि जिन्होंने किसी तरह का फैसला नहीं लिया है.  

प्री-पोल में किस नेता को कितना समर्थन?  

यूडीएफ के जिन नेताओं को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है, उनमें वीडी सतीशन 29.5%, केसी वेणुगोपाल को 28.2% और शशि थरूर को 23.4% प्रतिशत सपोर्ट मिला है. इसके अलावा एलडीएफ के नेताओं में सीएम पिनराई विजयन 38.2%, शैलता को 32.5% समर्थन मिल रहा है. केसी वेणुगोपाल को सीएम पद के लिए सबसे अच्छा नेता बताया जा रहा है. उन्हें 46.8% लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया है. वहीं, विजयन पिनरई को सिर्फ 27.9% लोगों ने पसंद किया है. 

एलडीएफ के कार्यकाल पर लोगों की क्या राय?

इधर, सर्वे में एलडीएफ के कार्यकाल को लेकर भी लोगों की राय सामने आई है. इसमें 31% लोगों बहुत खराब और 20.9% लोगों ने खराब बताया. साथ ही 23.8% लोगों ने बहुत अच्छा और 10.7 लोगों ने सिर्फ अच्छा बताया. डेवलपमेंट के नाम पर प्री-पोल में यूडीएफ को 38.9%, एलडीएफ को 27.8% और बीजेपी को 23.1% समर्थन मिला है.  वहीं, एनडीए की बात करें तो राजीव चंद्रशेखर को 52.1% सपोर्ट मिला. के सुरेंद्रन को 22.4% सपोर्ट मिला. यह प्रीपोल केरल के अलग-अलग जिलों में किया गया है. इसमें आयु, लिंग और समुदाय को आधार बनाया गया है.

Published at : 19 Mar 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
ELECTION NEWS Kerala Elections 2026 Kerala Assembly Elections 2026
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