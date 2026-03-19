Instagram पर वॉइस नोट्स भेजना हो जाएगा और भी मजेदार, ऐसे यूज करें नए AI ऑडियो इफेक्ट्स
Instagram AI Voice Effects: इंस्टाग्राम ने वॉइस नोट्स के लिए नए एआई ऑडियो इफेक्ट्स रोल आउट कर दिए हैं. अब यूजर अपनी बात को किसी और की आवाज में सामने वाले तक पहुंचा सकेगा.
Instagram AI Voice Effects: इंस्टाग्राम पर वॉइस नोट्स भेजना अब पहले से मजेदार हो गया है. अब यूजर्स वॉइस नोट्स पर एआई इफेक्ट भी यूज कर सकेंगे, जिससे उनके मैसेज दूसरे कैरेक्टर की वॉइस में सामने वाले के पास पहुंचेंगे. इंस्टाग्राम ने इसे AI Voice Effects फीचर नाम दिया है. इस फीचर में यूजर की टोन, इमोशन और रिदम सेम रहेगी, लेकिन वॉइस पर एआई की मदद से नए इफेक्ट एड हो जाएंगे. आइए जानते हैं कि इसे कैसे यूज किया जा सकता है.
कैसे यूज करें नया फीचर?
वॉइस नोट्स पर एआई इफेक्ट्स यूज करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन करें और चैट्स में जाएं. यहां किसी भी DM या चैट्स को ओपन करें. इसके बाद मैसेज बॉक्स के पास बने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड बटन को टैप करें. इस पर टैप करते ही आपको नया वॉइस इफेक्ट बटन नजर आएगा. इसे टैप करने पर ऑडियो इफेक्ट्स की पूरी लिस्टम आपके सामने आ जाएगी. इनमें से अपनी पसंद के इफेक्ट को सेलेक्ट कर लें. इसके बाद रिकॉर्ड बटन प्रेस करें और अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लें. मैसेज रिकॉर्ड होने बाद इसे सेंड कर दें.
सामने वाले यूजर्स को मिलेगी इफेक्ट्स की जानकारी
जब आप वॉइस इफेक्ट लगा वॉइस नोट सेंड करेंगे तो सामने वाले यूजर के पास इफेक्ट का लेबल भी पहुंच जाएगा. इसके बाद वह भी इस इफेक्ट पर टैप कर अपना मैसेज उसी इफेक्ट में रिकॉर्ड कर सकेगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर वॉइस नोट का चलन बढ़ा है और अब कंपनियां इसके लिए नए-नए टूल्स जोड़ रही हैं.
इंस्टाग्राम पर प्राइवेट नहीं रहेगी आपकी चैट
अगर आप इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी है. इस साल मई से इंस्टाग्राम पर एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन प्रोटेक्शन बंद हो जाएगा. इसका मतलब है कि आपकी चैट्स प्राइवेट नहीं रहेगी. यह प्रोटेक्शन हटने के बाद सेंडर और रिसीवर के साथ-साथ मेटा भी चैट्स को एक्सेस कर सकेगी. इंस्टाग्राम ने 2023 में मैसेज में एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन सपोर्ट एड किया था और अब इसे हटाने का फैसला कर लिया है.
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Source: IOCL