Airtel या Jio? 859 रुपये में 42GB एक्स्ट्रा डेटा का खेल, कौन सा प्लान सच में पैसा वसूल है?

Airtel या Jio? 859 रुपये में 42GB एक्स्ट्रा डेटा का खेल, कौन सा प्लान सच में पैसा वसूल है?

Airtel Vs Jio: डुअल सिम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए रिचार्ज से पहले सही प्लान चुनना बेहद जरूरी हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Airtel Vs Jio: डुअल सिम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए रिचार्ज से पहले सही प्लान चुनना बेहद जरूरी हो जाता है.

डुअल सिम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए रिचार्ज से पहले सही प्लान चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आपके फोन में Reliance Jio और Airtel दोनों की सिम है तो 859 रुपये का रिचार्ज करते वक्त यह जानना जरूरी है कि आखिर किस कंपनी का प्लान ज्यादा डेटा और बेहतर फायदे देता है. पहली नजर में दोनों प्लान एक जैसे लग सकते हैं लेकिन अंदर झांकने पर फर्क साफ दिखाई देता है.

859 रुपये वाले Jio प्लान की बात करें तो इसमें रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है, साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS की सुविधा मिलती है. अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है और आप Jio के 5G नेटवर्क वाले इलाके में रहते हैं, तो इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिल सकता है.
859 रुपये वाले Jio प्लान की बात करें तो इसमें रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है, साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS की सुविधा मिलती है. अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है और आप Jio के 5G नेटवर्क वाले इलाके में रहते हैं, तो इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिल सकता है.
84 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से देखें तो यह प्लान कुल 168GB डेटा ऑफर करता है जो कि भारी इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है. इसके अलावा, Jio इस प्लान में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देता है जिनमें दो महीने का फ्री Jio Home ट्रायल, तीन महीने के लिए Jio Hotstar का एक्सेस और 50GB क्लाउड स्टोरेज शामिल है. इतना ही नहीं, 18 साल से ऊपर के यूजर्स को इसमें Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जिसकी कीमत काफी ज्यादा बताई जाती है.
84 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से देखें तो यह प्लान कुल 168GB डेटा ऑफर करता है जो कि भारी इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है. इसके अलावा, Jio इस प्लान में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देता है जिनमें दो महीने का फ्री Jio Home ट्रायल, तीन महीने के लिए Jio Hotstar का एक्सेस और 50GB क्लाउड स्टोरेज शामिल है. इतना ही नहीं, 18 साल से ऊपर के यूजर्स को इसमें Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जिसकी कीमत काफी ज्यादा बताई जाती है.
