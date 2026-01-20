एक्सप्लोरर
Airtel या Jio? 859 रुपये में 42GB एक्स्ट्रा डेटा का खेल, कौन सा प्लान सच में पैसा वसूल है?
Airtel Vs Jio: डुअल सिम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए रिचार्ज से पहले सही प्लान चुनना बेहद जरूरी हो जाता है.
डुअल सिम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए रिचार्ज से पहले सही प्लान चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आपके फोन में Reliance Jio और Airtel दोनों की सिम है तो 859 रुपये का रिचार्ज करते वक्त यह जानना जरूरी है कि आखिर किस कंपनी का प्लान ज्यादा डेटा और बेहतर फायदे देता है. पहली नजर में दोनों प्लान एक जैसे लग सकते हैं लेकिन अंदर झांकने पर फर्क साफ दिखाई देता है.
Published at : 20 Jan 2026 01:12 PM (IST)
