Airtel या Jio? 859 रुपये में 42GB एक्स्ट्रा डेटा का खेल, कौन सा प्लान सच में पैसा वसूल है?

84 दिन की वैलिडिटी के हिसाब से देखें तो यह प्लान कुल 168GB डेटा ऑफर करता है जो कि भारी इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है. इसके अलावा, Jio इस प्लान में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देता है जिनमें दो महीने का फ्री Jio Home ट्रायल, तीन महीने के लिए Jio Hotstar का एक्सेस और 50GB क्लाउड स्टोरेज शामिल है. इतना ही नहीं, 18 साल से ऊपर के यूजर्स को इसमें Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जिसकी कीमत काफी ज्यादा बताई जाती है.