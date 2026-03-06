Google Pixel 10 पर आ गई छप्परफाड़ छूट! पहली बार मिल रहा है इतना डिस्काउंट, यहां चेक करें डील

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Pixel 10 Discount: कुछ महीने पहले लॉन्च हुए गूगल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर इस समय छप्परफाड़ छूट मिल रही है. ऐसे में अगर आप पहले कीमत ज्यादा होने के कारण इस फोन को नहीं खरीद पाए तो अभी जबरदस्त मौका है. अमेजन से अभी यह फोन 13,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ खरीदा जा सकता है. शानदार कैमरा सिस्टम और क्लीन सॉफ्टवेयर वाले इस फोन पर इससे बेहतर डील मिलनी बहुत मुश्किल है.

Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशंस

Pixel 10 6.3 इंच की OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है. यह फोन Google Tensor G5 चिपसेट से लैस है और Android 16 पर ऑपरेट करता है. फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट की बात करें तो सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस लगा हुआ है. गूगल ने इसे 4970mAh के बैटरी पैक से लैस किया है और अगले 7 सालों तक इसे सॉफ्टवेयर अपडेट देती रहेगी.

अमेजन पर 10,000 से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट

Pixel 10 को पिछले साल अगस्त में भारत में 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया था, लेकिन अभी यह अमेजन पर 10,000 रुपये से अधिक की सीधी छूट के बाद 69,360 रुपये में लिस्टेड है. इसे अलावा बैंक ऑफर और कैशबैक मिलाकर 3,000 रुपये से अधिक की छूट मिल रही है. इस तरह फोन पर 13,000 रुपये से ज्यादा की बचत का मौका मिल रहा है.

iPhone 16 Pro पर भी चल रहा है डिस्काउंट

इस आईफोन को भारत में 1,19,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी क्रोमा पर iPhone 16 Pro पर डिस्काउंट मिल रहा है. क्रोमा पर यह फोन लगभग 16,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 103,990 रुपये में खरीदा जा सकता है.

