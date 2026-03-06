Jasprit Bumrah Last Two Overs Were The Biggest Turning Point Of The Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें वर्तमान के सबसे महान गेंदबाज क्यों कहा जाता है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में रनों की बरसात हुई. जहां सैम करन (13.2), वरुण चक्रवर्ती (16) और शिवम दुबे (22) जैसे गेंदबाज 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दे रहे थे, वहीं बुमराह ने सिर्फ 8.2 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया. भारत की जीत और इंग्लैंड की हार के बीच बुमराह के वो दो ओवर का स्पेल था, जो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट रहा.

बुमराह का अंतिम स्पेल रहा मैच का टर्निंग प्वाइंट

जसप्रीत बुमराह का अंतिम दो ओवर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट रहा. जब इंग्लैंड को जीत के लिए तेजी से रन बनाने थे, तब बुमराह ने अपनी जादुई स्पेल से इंग्लैंड के खेमे में सन्नाटा पसार दिया. इंग्लैंड की पारी के 16वें ओवर में बुमराह ने सिर्फ 8 रन दिए, जबकि 18वां ओवर मैच का सबसे अहम ओवर रहा, जिसमें उन्होंने महज 6 रन खर्च किए. हैरानी की बात ये रही कि बुमराह की इन आखिरी 11 गेंदों में इंग्लैंड के बल्लेबाज सिर्फ 1 बाउंड्री लगा पाए. उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह खामोश रखा.

बुमराह ने दिए 4 ओवर में 33 रन

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 33 देकर 1 विकेट अपने नाम किया, जो काफी निर्णायक साबित हुआ. इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी की और अपने 4 ओवर में 38 रन देकर दो विकेट हासिल किया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 64 रन लुटाकर एक विकेट चटकाया, जो इस फॉर्मेट में भारत की ओर से सबसे महंगे स्पेल में से एक बन गया है.

भारत अब फाइनल में रविवार यानी 8 मार्च को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा और टी20 वर्ल्ड का खिताब बचाने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रचने की मंसूबे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने उतरेगा.

