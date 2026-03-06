Gurdaspur News: हथियार दिखाकर जौहरी के परिवार को बनाया बंधक, 3 करोड़ रुपये लूटे

पंजाब के गुरदासपुर जिले में बृहस्पतिवार सुबह चार अज्ञात हथियारबंद लुटेरों ने एक जौहरी के परिवार को बंधक बनाकर लगभग तीन करोड़ रुपये की नकदी और सोने-चांदी के गहने लूट लिए. लुटेरे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया वीडियो के बहाने घर में घुसे लुटेरे

परिवार के अनुसार लुटेरे सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर उनके घर में यह पूछने के बहाने घुस गए कि क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया है. घर में घुसते ही उनमें से एक ने हथियार निकाल लिया और परिवार को घर में रखी नकदी और कीमती सामान सौंपने को कहा. परिवार ने बताया कि सभी हमलावर हथियारबंद थे.

बच्चों समेत परिवार के हाथ-पैर बांधे, मुंह पर लगाई टेप

लुटेरों ने परिवार के सदस्यों के हाथ-पैर बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दिया. इस दौरान परिवार में दो छोटे बच्चे भी मौजूद थे जिन्हें भी नहीं बख्शा गया. चाबियां लेकर लुटेरों ने लॉकरों से 30 से 40 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने लूट लिए. परिवार के एक सदस्य ने बताया कि लूटे गए सामान की कुल कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है.

SSP ने किया घटनास्थल का दौरा, जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा

गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य ने घटनास्थल का दौरा किया और परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि परिवार से बात की गई है और उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि लुटेरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा.

BJP ने AAP सरकार पर साधा निशाना

बीजेपी की पंजाब इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना की और इसे राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की भयावह झलक बताया.