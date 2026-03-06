हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबGurdaspur News: हथियार दिखाकर जौहरी के परिवार को बनाया बंधक, 3 करोड़ रुपये लूटे

Gurdaspur News: हथियार दिखाकर जौहरी के परिवार को बनाया बंधक, 3 करोड़ रुपये लूटे

Gurdaspur News In Hindi: गुरदासपुर में 4 हथियारबंद लुटेरों ने जौहरी के परिवार को बंधक बनाया. सोशल मीडिया वीडियो के बहाने घर में घुसे. बच्चों समेत परिवार के हाथ-पैर बांधे, मुंह पर टेप लगाई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 06 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के गुरदासपुर जिले में बृहस्पतिवार सुबह चार अज्ञात हथियारबंद लुटेरों ने एक जौहरी के परिवार को बंधक बनाकर लगभग तीन करोड़ रुपये की नकदी और सोने-चांदी के गहने लूट लिए. लुटेरे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

 सोशल मीडिया वीडियो के बहाने घर में घुसे लुटेरे

परिवार के अनुसार लुटेरे सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर उनके घर में यह पूछने के बहाने घुस गए कि क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया है. घर में घुसते ही उनमें से एक ने हथियार निकाल लिया और परिवार को घर में रखी नकदी और कीमती सामान सौंपने को कहा. परिवार ने बताया कि सभी हमलावर हथियारबंद थे.

 बच्चों समेत परिवार के हाथ-पैर बांधे, मुंह पर लगाई टेप

लुटेरों ने परिवार के सदस्यों के हाथ-पैर बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दिया. इस दौरान परिवार में दो छोटे बच्चे भी मौजूद थे जिन्हें भी नहीं बख्शा गया. चाबियां लेकर लुटेरों ने लॉकरों से 30 से 40 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने लूट लिए. परिवार के एक सदस्य ने बताया कि लूटे गए सामान की कुल कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है.

 SSP ने किया घटनास्थल का दौरा, जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा

गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य ने घटनास्थल का दौरा किया और परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि परिवार से बात की गई है और उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि लुटेरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा. 

 BJP ने AAP सरकार पर साधा निशाना

बीजेपी की पंजाब इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना की और इसे राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की भयावह झलक बताया. 

 

और पढ़ें
Published at : 06 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Gurdaspur News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Gurdaspur News: हथियार दिखाकर जौहरी के परिवार को बनाया बंधक, 3 करोड़ रुपये लूटे
पंजाब के गुरदासपुर में जौहरी के परिवार को बंधक बनाया, 3 करोड़ रुपये लूटे
पंजाब
Firozpur News: होली पर बच्चों की मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, दो गुटों के बीच गोलीबारी में 2 की मौत
फिरोजपुर: होली पर बच्चों की मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, दो गुटों के बीच गोलीबारी में 2 की मौत
पंजाब
गुरदासपुर: ज्वैलर के घर 3 करोड़ की लूट, निहंगों के भेष में आए 5 बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक
गुरदासपुर: ज्वैलर के घर 3 करोड़ की लूट, निहंगों के भेष में आए 5 बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक
पंजाब
Punjab: मोगा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप, होली खेलते समय अगवा कर ले गया पड़ोसी ड्राइवर
Punjab: मोगा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप, होली खेलते समय अगवा कर ले गया पड़ोसी ड्राइवर
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बढ़ा तापमान, मार्च महीने में ही मई जैसी गर्मी! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
यूपी में बढ़ा तापमान, मार्च महीने में ही मई जैसी गर्मी! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
क्रिकेट
टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचते ही सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बहुत घबराया हुआ था, दिल की धड़कन 160-175 तक...'
टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचते ही सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बहुत घबराया हुआ था, दिल की धड़कन 160-175 तक...'
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 21: ‘ओ’रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह तोड़ा दम, 21 वें दिन का कलेक्शन है शॉकिंग
‘ओ’रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह तोड़ा दम, 21 वें दिन का कलेक्शन है शॉकिंग
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
जनरल नॉलेज
Car Door Slamming Rule: इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
हेल्थ
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget