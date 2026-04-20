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Airtel का नया रिचार्ज प्लान! अब 84 दिन तक मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स, कीमत 500 रुपये से भी कम
Airtel New Recharge Plan: यह प्लान करीब 84 दिनों तक चलता है यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद लंबे समय तक बार-बार रिचार्ज की झंझट नहीं रहती.
एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा किफायती रिचार्ज प्लान पेश किया है जो खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कम खर्च में ज्यादा दिनों तक सिम एक्टिव रखना चाहते हैं. 469 रुपये की कीमत वाला यह प्लान लंबी वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें कॉलिंग व मैसेज जैसी जरूरी सुविधाएं भी शामिल हैं. अगर आप अपने नंबर को सेकेंडरी सिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ कॉलिंग के लिए सस्ता विकल्प ढूंढ रहे हैं तो यह प्लान आपके काम आ सकता है.
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Published at : 20 Apr 2026 08:59 AM (IST)
Tags :Airtel TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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