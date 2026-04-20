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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAirtel का नया रिचार्ज प्लान! अब 84 दिन तक मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स, कीमत 500 रुपये से भी कम

Airtel का नया रिचार्ज प्लान! अब 84 दिन तक मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स, कीमत 500 रुपये से भी कम

Airtel New Recharge Plan: यह प्लान करीब 84 दिनों तक चलता है यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद लंबे समय तक बार-बार रिचार्ज की झंझट नहीं रहती.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Apr 2026 08:59 AM (IST)
Airtel New Recharge Plan: यह प्लान करीब 84 दिनों तक चलता है यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद लंबे समय तक बार-बार रिचार्ज की झंझट नहीं रहती.

एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा किफायती रिचार्ज प्लान पेश किया है जो खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कम खर्च में ज्यादा दिनों तक सिम एक्टिव रखना चाहते हैं. 469 रुपये की कीमत वाला यह प्लान लंबी वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें कॉलिंग व मैसेज जैसी जरूरी सुविधाएं भी शामिल हैं. अगर आप अपने नंबर को सेकेंडरी सिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ कॉलिंग के लिए सस्ता विकल्प ढूंढ रहे हैं तो यह प्लान आपके काम आ सकता है.

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यह प्लान करीब 84 दिनों तक चलता है यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद लंबे समय तक बार-बार रिचार्ज की झंझट नहीं रहती. इसमें पूरे देश में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी गई है साथ ही नेशनल रोमिंग भी फ्री रहती है. हालांकि, यह प्लान खासतौर पर वॉइस यूजर्स के लिए तैयार किया गया है इसलिए इसमें इंटरनेट डेटा शामिल नहीं किया गया है. जरूरत पड़ने पर यूजर्स अलग से डेटा पैक जोड़ सकते हैं.
यह प्लान करीब 84 दिनों तक चलता है यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद लंबे समय तक बार-बार रिचार्ज की झंझट नहीं रहती. इसमें पूरे देश में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी गई है साथ ही नेशनल रोमिंग भी फ्री रहती है. हालांकि, यह प्लान खासतौर पर वॉइस यूजर्स के लिए तैयार किया गया है इसलिए इसमें इंटरनेट डेटा शामिल नहीं किया गया है. जरूरत पड़ने पर यूजर्स अलग से डेटा पैक जोड़ सकते हैं.
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मैसेजिंग के लिहाज से भी यह प्लान उपयोगी है क्योंकि इसमें कुल 900 एसएमएस दिए जाते हैं. इसके अलावा कंपनी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी ऑफर कर रही है जिनमें Adobe Express का प्रीमियम एक्सेस सीमित अवधि के लिए शामिल है. साथ ही यूजर्स को फ्री हेलोट्यून्स और बेहतर स्पैम-फ्री नेटवर्क अनुभव भी मिलता है जिससे कॉलिंग का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है.
मैसेजिंग के लिहाज से भी यह प्लान उपयोगी है क्योंकि इसमें कुल 900 एसएमएस दिए जाते हैं. इसके अलावा कंपनी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी ऑफर कर रही है जिनमें Adobe Express का प्रीमियम एक्सेस सीमित अवधि के लिए शामिल है. साथ ही यूजर्स को फ्री हेलोट्यून्स और बेहतर स्पैम-फ्री नेटवर्क अनुभव भी मिलता है जिससे कॉलिंग का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है.
Published at : 20 Apr 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
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