Airtel का नया रिचार्ज प्लान! अब 84 दिन तक मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स, कीमत 500 रुपये से भी कम

यह प्लान करीब 84 दिनों तक चलता है यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद लंबे समय तक बार-बार रिचार्ज की झंझट नहीं रहती. इसमें पूरे देश में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी गई है साथ ही नेशनल रोमिंग भी फ्री रहती है. हालांकि, यह प्लान खासतौर पर वॉइस यूजर्स के लिए तैयार किया गया है इसलिए इसमें इंटरनेट डेटा शामिल नहीं किया गया है. जरूरत पड़ने पर यूजर्स अलग से डेटा पैक जोड़ सकते हैं.