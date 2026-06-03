फोल्डेबल आईफोन को हीट से बचाने के लिए स्पेशल प्लान, कूलिंग के लिए मिलेगा यह खास सिस्टम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेब का पहला फोल्डेबल आईफोन सितंबर में लॉन्च हो सकता है।

गर्मी रोकने के लिए वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम का उपयोग होगा।

फोन में 7.8 इंच मुख्य, 5.5 इंच कवर डिस्प्ले मिलेगा।

यह आईफोन अल्ट्रा नाम से दो लाख रुपये में आ सकता है।

Foldable iPhone: ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. सारे संकेत बता रहे हैं कि कंपनी इसे सितंबर में लॉन्च कर सकती है. जैसे-जैसे इसकी लॉन्चिंग नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे इससे जुड़ी जानकारी भी सामने आ रही है. अब एक ताजा लीक में बताया गया है कि फोल्डेबल आईफोन को हीट होने से रोकने के लिए खास सिस्टम का यूज किया जाएगा. लीक के मुताबिक, ऐप्पल इसमें वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम को यूज करेगी. अगर ये कयास सच साबित होते हैं तो यह देखने वाली बात होगी कि ऐप्पल पतले डिजाइन वाले आईफोन में इस इंजीनियरिंग को कैसे मैनेज करेगी.

17 Pro वाला कूलिंग सिस्टम हो सकता है यूजर

टिपस्टर फिक्स्ड फोकस डिजिटल ने चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर इस कूलिंग सिस्टम के संकेत दिए हैं. टिपस्टर का कहना है कि यह फोन शानदार वेपर चैंबर कूलिंग के साथ आने वाला है. कंपनी ने iPhone 17 Pro और Pro Max मॉडल में इसी सिस्टम का यूज किया है. अगर इसे फोल्डेबल आईफोन में भी कंटिन्यू किया जाता है तो यह बताता है कि ऐप्पल इस सिस्टम को सक्सेस मान रही है. iPhone 15 Pro और 16 Pro जैसे मॉडल्स में हीटिंग की शिकायतों को देखते हुए ऐप्पल ने पहली बार 17 Pro मॉडल्स में वेपर चैंबर शामिल किया था.

कैसे काम करता है वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम?

वेपर चैंबर कूलिंग लैपटॉप और स्मार्टफोन में कूलिंग के लिए यूज होने वाला एक कॉमन तरीका है. इस सिस्टम में एक हीट पाइप के अंदर लिक्विड कूलेंट भरा होता है. हीट एब्जॉर्ब करने के बाद यह कूलेंट वेपर (वाष्प) बनकर डिवाइस की ठंडी जगह पर जाता है, जिससे यह फिर लिक्विड बन जाता है. इस तरह यह हीट को पूरे सरफेस पर स्प्रेड कर देता है, जिससे फोन गर्म नहीं होता. जब तक फोन से हीट पूरी तरह गायब न हो जाए, यह साइकिल चलता रहता है.

फोल्डेबल आईफोन में क्या-क्या मिलने की उम्मीद?

फोल्डेबल आईफोन को iPhone Ultra नाम से लॉन्च किया जाएगा. इसमें 7.8 का मेन डिस्प्ले और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिलेगा. A20 प्रो चिपसेट के साथ आने वाला यह आईफोन कुल 4 कैमरों के साथ लॉन्च होगा. इस आईफोन में 5,800mAh का बैटरी पैक मिल सकता है. कीमत के मामले में यह ऐप्पल का अब तक का सबसे महंगा आईफोन होगा. माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत दो लाख रुपये के आसपास हो सकती है.

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