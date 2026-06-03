महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: महायुति ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बागियों से की ये अपील

महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव के लिए महायुति की ओर से उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है. साथ ही बागियों से नाम वापस लेने की भी अपील की है. महायुति में बीजेपी, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी. इसके बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है.

महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्था विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए महायुति (भाजपा-शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-अजित पवार गुट) ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. 3 जून को जारी सूची में राज्य की 17 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं.

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नागपुर से डॉ. राजीव पोटदार, भंडारा-गोंदिया से अविनाश ब्राह्मणकर, अमरावती से प्रवीण पोटे, अहमदनगर से प्राजक्त तनपुरे, ठाणे से रविंद्र फाटक, नासिक से नरेंद्र दराडे और पुणे से विक्रम काकडे को उम्मीदवार बनाया गया है.

महायुति ने की उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा

स्थानीय स्वराज्य संस्था (विधान परिषद) चुनाव 2026 के लिए महायुति ने इन उम्मीदवारों को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है. मतदान के दौरान मतदाताओं से महायुति के उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता का वोट देने की अपील की गई है. महायुति ने मतदाताओं से अपील की है कि 18 जून को होने वाले मतदान में उसके उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता का वोट दें.

उम्मीदवारों की सूची पर भाजपा महाराष्ट्र अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और शिवसेना के सचिव राहुल शेवाले के हस्ताक्षर हैं. बता दें कि तीनों नेताओं ने चुनाव के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है. उसके बाद यह सूची जारी की गई है.

एनसीपी को मिलीं दो सीटें

एनसीपी अपनी मुख्य मांगों पर डटी रही और 2 सीटें हासिल कीं. खास बात यह है कि पार्टी ने स्थानीय शिवसेना नेताओं के साथ तनातनी के बावजूद रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट (कोंकण स्थानीय निकाय) हासिल कर ली. संभवतः यह विवाद रायगढ़ के पालक मंत्री का पद शिवसेना के लिए छोड़कर सुलझाया गया.

ये दो सीटें पुणे और रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग (कोंकण) हैं. पुणे से संजय काकडे के बेटे विक्रम काकडे को मैदान में उतारा गया है, जबकि रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से पार्टी ने पूर्व विधायक अनिकेत तटकरे को उम्मीदवार बनाया है.बता दें कि महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना है.

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