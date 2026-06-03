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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिना एक रुपये खर्च किए पाएं Netflix का Subscription! इस यूजर्स के लिए आया नया ऑफर, जानिए कैसे उठाएं फायदा

बिना एक रुपये खर्च किए पाएं Netflix का Subscription! इस यूजर्स के लिए आया नया ऑफर, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Netflix Free Subscription: इस ऑफर का लाभ केवल Flipkart Plus मेंबर्स को मिलेगा. इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी होगा.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Jun 2026 12:38 PM (IST)
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  • ऑफर चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए, शर्तें लागू।

Netflix Free Subscription: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart अपने ग्राहकों के लिए एक आकर्षक ऑफर लेकर आया है. अगर आप अक्सर Flipkart से खरीदारी करते हैं तो अब आपको शॉपिंग के साथ मनोरंजन का भी फायदा मिल सकता है. कंपनी चुनिंदा यूजर्स को मुफ्त Netflix सब्सक्रिप्शन देने की तैयारी कर रही है. हालांकि इस ऑफर का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है. आइए जानते हैं इस ऑफर से जुड़ी पूरी जानकारी.

शॉपिंग के साथ मिलेगा मनोरंजन का बोनस

Flipkart ने अपने Plus मेंबर्स के लिए एक नया रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत योग्य ग्राहकों को Netflix Mobile प्लान मुफ्त में दिया जाएगा. कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर शॉपिंग अनुभव देने के साथ-साथ अतिरिक्त मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है.

इस ऑफर के जरिए Flipkart अपने वफादार ग्राहकों को रिवॉर्ड करना चाहता है. खास बात यह है कि इसमें Flipkart Minutes के जरिए किए गए ऑर्डर भी शामिल किए गए हैं जिससे ग्राहकों के लिए ऑफर हासिल करना और आसान हो जाता है.

कौन उठा सकता है इस ऑफर का फायदा?

इस ऑफर का लाभ केवल Flipkart Plus मेंबर्स को मिलेगा. इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी होगा. यदि आप निर्धारित नियमों का पालन करते हैं तो आपको 30 दिनों के लिए Netflix Mobile सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिल सकता है.

फ्री Netflix सब्सक्रिप्शन पाने का तरीका

सबसे पहले आपका Flipkart Plus सदस्य होना जरूरी है. इसके बाद आपको एक कैलेंडर महीने के भीतर कम से कम चार सफल ऑर्डर पूरे करने होंगे. हर ऑर्डर की कीमत 299 रुपये या उससे अधिक होनी चाहिए. इन ऑर्डर्स में Flipkart Minutes के जरिए की गई खरीदारी भी मान्य होगी.

जब आप सभी शर्तें पूरी कर लेंगे तो Flipkart ऐप के Plus सेक्शन में जाकर Netflix Mobile Plan को क्लेम कर सकेंगे. यह सब्सक्रिप्शन 30 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

किन यूजर्स को मिल रहा है ऑफर?

फिलहाल यह सुविधा सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है. Flipkart इस ऑफर को चुनिंदा यूजर्स तक पहुंचा रहा है. इसलिए यदि आपको अभी यह ऑफर दिखाई नहीं दे रहा है तो आने वाले दिनों में यह आपके अकाउंट में भी उपलब्ध हो सकता है.

ऑफर का फायदा उठाने से पहले क्या ध्यान रखें?

ऑफर का लाभ लेने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर हो चुके हों और उनकी न्यूनतम कीमत 299 रुपये हो. साथ ही Flipkart Plus सदस्यता सक्रिय होना भी जरूरी है. शर्तें पूरी होने के बाद ही Netflix सब्सक्रिप्शन क्लेम किया जा सकेगा. अगर आप नियमित रूप से Flipkart पर खरीदारी करते हैं तो यह ऑफर आपके लिए अतिरिक्त फायदा साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 03 Jun 2026 12:38 PM (IST)
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