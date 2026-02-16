हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAirtel, Jio या Vi में कौन है असली नेटवर्क किंग? सिम लेने से पहले फोन की इस छुपी सेटिंग से जान लें पूरा सच

Airtel, Jio या Vi में कौन है असली नेटवर्क किंग? सिम लेने से पहले फोन की इस छुपी सेटिंग से जान लें पूरा सच

Airtel Vs Jio Vs Vi: Bharti Airtel, Reliance Jio या Vodafone Idea में से किसका सिम लिया जाए यह सवाल आज लगभग हर स्मार्टफोन यूज़र के मन में आता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Feb 2026 09:26 AM (IST)
Airtel Vs Jio Vs Vi: Bharti Airtel, Reliance Jio या Vodafone Idea में से किसका सिम लिया जाए यह सवाल आज लगभग हर स्मार्टफोन यूज़र के मन में आता है.

Bharti Airtel, Reliance Jio या Vodafone Idea में से किसका सिम लिया जाए यह सवाल आज लगभग हर स्मार्टफोन यूज़र के मन में आता है. अक्सर लोग किसी ऑफर या दोस्तों की सलाह पर सिम खरीद लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके इलाके में उस कंपनी का नेटवर्क ठीक से काम ही नहीं करता. कॉल ड्रॉप, धीमा इंटरनेट और कमजोर सिग्नल जैसी परेशानियां फिर रोजमर्रा की समस्या बन जाती हैं.

1/5
अगर सिम लेने से पहले ही यह मालूम हो जाए कि आपके एरिया में किस कंपनी का नेटवर्क सबसे मजबूत है तो फैसला करना आसान हो सकता है. दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए आपको किसी ऐप या बाहरी मदद की जरूरत नहीं है.
अगर सिम लेने से पहले ही यह मालूम हो जाए कि आपके एरिया में किस कंपनी का नेटवर्क सबसे मजबूत है तो फैसला करना आसान हो सकता है. दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए आपको किसी ऐप या बाहरी मदद की जरूरत नहीं है.
2/5
आपके अपने फोन में एक ऐसी सेटिंग मौजूद होती है जो आसपास उपलब्ध सभी नेटवर्क की जानकारी सामने ला सकती है. आमतौर पर यह विकल्प ऑटोमैटिक मोड पर रहता है इसलिए ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं.
आपके अपने फोन में एक ऐसी सेटिंग मौजूद होती है जो आसपास उपलब्ध सभी नेटवर्क की जानकारी सामने ला सकती है. आमतौर पर यह विकल्प ऑटोमैटिक मोड पर रहता है इसलिए ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं.
Published at : 16 Feb 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio Vodafone Idea TECH NEWS HINDI Vodafone-idea

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Vs Pakistan: पाकिस्तान की हार से तिलमिलाया पाकिस्तानी! बाबर आजम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'Please! विराट कोहली...'
पाकिस्तान की हार से तिलमिलाया पाकिस्तानी! बाबर आजम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'Please! विराट कोहली...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Rajasthan News: Jaipur में वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी पड़ गई भारी | Valentine Day | Controversy
India Vs Pakistan Match: पाकिस्तान हाथ मलता रह गया! | IND Vs PAK | Shoaib Akhtar
Akhilesh Yadav के साथ सिद्दीकी...'27' में साइकिल दौड़ेगी? | UP Politics | CM Yogi | ABP News
India Vs Pakistan Match: कोलंबो में भारत- पाक का मुकाबला ! | T20 World Cup
Sandeep Chaudhary: गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे...देश का माहौल बिगाड़ेंगे! | Tipu-Shivaji Remark | Owaisi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Vs Pakistan: पाकिस्तान की हार से तिलमिलाया पाकिस्तानी! बाबर आजम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'Please! विराट कोहली...'
पाकिस्तान की हार से तिलमिलाया पाकिस्तानी! बाबर आजम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'Please! विराट कोहली...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
O'Romeo BO Day 3 Worldwide: तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन
तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड कलेक्शन
यूटिलिटी
क्या एसी खरीदने के लिए यह वक्त सबसे सही, जानें कहां मिल रहीं सबसे अच्छी डील्स?
क्या एसी खरीदने के लिए यह वक्त सबसे सही, जानें कहां मिल रहीं सबसे अच्छी डील्स?
जनरल नॉलेज
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
क्या सच में रोते हैं मगरमच्छ, क्यों इस कठोर जानवर के आंसुओं को कहा जाता है झूठा?
ट्रेंडिंग
दीवार थी बदहाल, कलाकार ने किया कमाल- यूनिवर्सिटी की टूटी फूटी दीवार पर आर्टिस्ट ने उकेरी पेंटिंग, वीडियो वायरल
दीवार थी बदहाल, कलाकार ने किया कमाल- यूनिवर्सिटी की टूटी फूटी दीवार पर आर्टिस्ट ने उकेरी पेंटिंग, वीडियो वायरल
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget