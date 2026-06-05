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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: पाकिस्तान से आए मैसेज, डिलीट हुई चैट्स, महाराष्ट्र ATS ने जब्त किए कई मोबाइल फोन

Maharashtra News: पाकिस्तान से आए मैसेज, डिलीट हुई चैट्स, महाराष्ट्र ATS ने जब्त किए कई मोबाइल फोन

Maharashtra News In Hindi: ATS ने पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से कथित संपर्कों की जांच के सिलसिले में अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर क्षेत्र में छापेमारी की. अहिल्यानगर में एटीएस ने कई मोबाइल जब्त किए.

By : सूरज ओझा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Jun 2026 06:57 AM (IST)
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ATS पूछताछ में पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलरों से बातचीत और चैट्स डिलीट करने का कबूलनामा सामने आया है. एटीएस ने अहिल्यानगर में छापेमारी के बाद कई मोबाइल जब्त किए हैं. महाराष्ट्र ATS ने पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से कथित संपर्कों की जांच के सिलसिले में अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर क्षेत्र में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि उन्हें पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडलरों और इंस्टाग्राम अकाउंट्स से संदेश प्राप्त हुए थे. पूछताछ में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्तियों ने उन अकाउंट्स के साथ हुई बातचीत और चैट्स को डिलीट कर दिया था. ATS ने जांच के लिए कई मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए हैं.

एटीएस ने की लोगों से पूछताछ

ATS की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से उन लोगों से पूछताछ की जिनके नाम पर जारी सिम कार्ड कथित तौर पर अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे. जांच के दौरान एक युवक ने बताया कि उसे पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट से संदेश मिले थे, लेकिन उसने सभी चैट्स डिलीट कर दी थीं.

एक अन्य युवक ने स्वीकार किया कि उसे पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया था, जिसमें श्रीरामपुर के कुछ लोगों के बारे में जानकारी मांगी गई थी. हालांकि उसने किसी प्रकार की जानकारी साझा करने से इनकार किया.

पूछताछ में हुआ ये खुलासा

पूछताछ में एक अन्य युवक ने यह भी बताया कि वह एक पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करता था. अकाउंट फॉलो करने के बाद उससे उसके निवास और अन्य व्यक्तिगत जानकारियों के संबंध में सवाल पूछे गए थे. उसने दावा किया कि उसने कोई संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की और बाद में सभी चैट्स डिलीट कर दीं.

ATS ने जांच के मद्देनजर संबंधित व्यक्तियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. वहीं कुछ अन्य संदिग्ध व्यक्ति कार्रवाई के दौरान अपने निवास स्थान पर मौजूद नहीं मिले, जिसके कारण उनसे पूछताछ नहीं हो सकी.

सूत्रों के अनुसार, एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही है और पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया हैंडलरों तथा कथित आपराधिक नेटवर्क के बीच संभावित संबंधों की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नही की गई है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 05 Jun 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE ATS MAHARASHTRA NEWS Ahilyanagar News
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