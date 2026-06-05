हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBlack Hole: ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?

Black Hole: ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?

Black Hole: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे सूरज को ब्लैक होल निगल ले तो क्या होगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सूर्यहीन पृथ्वी ठंडी, निर्जीव होकर अंधेरे में भटकेगी।

Black Hole: ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली चीजों में से एक है. उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना जबरदस्त होता है कि एक निश्चित सीमा पार करने के बाद रोशनी भी उससे बच नहीं पाती. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हमारा सूरज किसी ब्लैक होल के काफी ज्यादा करीब चला जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

सूरज के टुकड़े-टुकड़े 

इसका पहला बड़ा असर ब्लैक होल की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से होगा. जैसे-जैसे सूरज करीब जाएगा उसका जो हिस्सा ब्लैक होल की तरफ होगा उस पर दूसरी तरफ के मुकाबले कहीं ज्यादा खिंचाव महसूस होगा. गुरुत्वाकर्षण शक्ति में इस अंतर को टाइडल फोर्स कहते हैं. यह सूरज को खींचकर एक लंबी और पतली आकृति में बदलना शुरू कर देगा. वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को स्पैगेटीफिकेशन कहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि खिंचने वाली चीज स्पैगेटी के एक धागे जैसी दिखने लगती है.

एक विशाल एक्रिशन डिस्क बनेगी 

सूरज की गैस तुरंत निगलने के बजाय वह ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगने लगेगी और एक ऐसी चीज बनेगी जिसे खगोलविद एक्रिशन डिस्क कहते हैं. यह डिस्क काफी तेज रफ्तार से घूमेगी और इसका तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. जैसे-जैसे डिस्क में मौजूद पदार्थ आपस में टकराएंगे और सिकुड़ेंगे वे X-किरणों, गामा किरणों और दूसरी तेज ऊर्जा वाली विकिरणों के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ेंगे. 

पृथ्वी की कक्षा बिगड़ जाएगी 

सूरज का गुरुत्वाकर्षण ही पृथ्वी और दूसरे ग्रहों को उनकी स्थिर कक्षाओं में बनाए रखता है. अगर सूरज नष्ट हो जाए या फिर किसी ब्लैक होल की वजह से अपनी जगह से काफी हट जाए तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा. पृथ्वी के पास अब सूरज के चारों तरफ घूमने का कोई स्थिर रास्ता नहीं बचेगा. उसे गहरे अंतरिक्ष में फेंका जा सकता है. इसी के साथ ब्लैक होल की तरफ खींचा भी जा सकता है या फिर किसी ऐसी कक्षा में फेंका जा सकता है जिसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. 

ग्रह पर जानलेवा विकिरणें पड़ेंगी 

एक्रिशन डिस्क से निकलने वाली तेज रेडिएशन पृथ्वी के लिए तुरंत खतरा पैदा कर देगी. इनसे वायुमंडल को बुरी तरह से नुकसान पहुंच सकता है और वायुमंडल पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता है. 

हमेशा के लिए छा जाएगा अंधेरा 

भले ही पृथ्वी रेडिएशन और गर्मी के सबसे बुरे प्रभाव से बच भी जाए लेकिन सूरज के खत्म होने से एक और जानलेवा समस्या खड़ी हो जाएगी. सूरज की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. बिना सूरज की रोशनी के फोटोसिंथेसिस लगभग तुरंत रुक जाएगा. इसी के साथ खाद्य श्रृंखलाएं टूट जाएंगी और तापमान तेजी से गिरने लगेगा. काफी कम समय में ही पृथ्वी अंतरिक्ष में भटकता हुआ एक जमा हुआ बेजान ग्रह बन जाएगी.

यह भी पढ़ेंः भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का किसने लिया था फैसला, जानें क्या‌ था इसका इतिहास?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Solar System Black Hole Space Science
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Black Hole: ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
जनरल नॉलेज
Cricket vs Football: क्रिकेट से ज्यादा पैसा फुटबॉल में क्यों, दोनों स्पोर्ट्स की दीवानगी में कितना अंतर?
क्रिकेट से ज्यादा पैसा फुटबॉल में क्यों, दोनों स्पोर्ट्स की दीवानगी में कितना अंतर?
जनरल नॉलेज
Indian Currency: भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का किसने लिया था फैसला, जानें क्या‌ था इसका इतिहास?
भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का किसने लिया था फैसला, जानें क्या‌ था इसका इतिहास?
जनरल नॉलेज
Vaibhav Suryavanshi Siblings : वैभव सूर्यवंशी के कितने भाई-बहन हैं, क्या सभी खेलते हैं क्रिकेट?
वैभव सूर्यवंशी के कितने भाई-बहन हैं, क्या सभी खेलते हैं क्रिकेट?
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, BJP-कांग्रेस के बीच टक्कर, किसने कितनी सीटें जीतीं?
छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित, BJP-कांग्रेस के बीच टक्कर, किसने कितनी सीटें जीतीं?
बॉलीवुड
Don 3 Row: 'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
क्रिकेट
ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल
ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल
इंडिया
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
इंडिया
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
एग्रीकल्चर
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
शिक्षा
Germany Visa: जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget