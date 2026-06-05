गुल्लक 5 रिव्यू: इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनGullak 5 Review: पहले की तरह तो नहीं लेकिन इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं

Gullak 5 Review: पहले की तरह तो नहीं लेकिन इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं

Gullak 5 Review: गुल्लक के चारों सीजन काफी पसंद किए गए थे. अब इसका 5वां सीजन भी ओटीटी पर आ गया है. अगर इसे देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले इसका यहां रिव्यू जरूर पढ़ लीजिए.

By : अमित भाटिया | Updated at : 05 Jun 2026 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

तुम मम्मी थोड़ी हो, जो बिना पेमेंट मजदूरी करोगे, बस यही वो बातें हैं, जो हमको गुल्लक से सालों साल जोड़े रहती हैं. ये शो नहीं रह गए, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, इसलिए अब ये बात नहीं है कि ये शो अच्छा है या खराब. इन शोज को लेकर बात ये होते है कि अब मिश्रा परिवार में क्या हुआ, कितनी बदली जिंदगी, कहां घूमी कहानी, और ये कितना ज्यादा अच्छा है, कमाल है या शानदार है.  और इस बार तो एक बड़ा बदलाव है, अन्नू भैया बदल गए हैं, तो जाहिर है दिलचस्पी भी ज्यादा है कि नए वाले कैसे हैं? तो पूरा रिव्यू पढ़ डालिए. 

कहानी
इस बार कहानी आगे बढ़ती है,  घर में वाईफाई लग गया है,  बच्चे बड़े हो गए हैं. अमन मिश्रा अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं, वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो परिवार को नहीं पता. अन्नू मिश्रा का भी यही हाल है, संतोष मिश्रा को घर की पुताई करवानी है और साथ ही नया घर भी चाहिए. बिट्टू की मम्मी ब्लॉगर बन गई हैं,हर जगह मोबाइल लेकर पहुंच जाती हैं. ऐसे में इनकी जिंदगी में अब और क्या क्या होगा, ये आपको सीरीज देखकर पता चलेगा. 

कैसी है ये सीरीज
ये सीरीज हमारी अपनी है, इसे लेकर लोगों का यही ओपीनियन रहता है. ये सीरीज हमारे अपने मिडिल क्लास की कहानी है. उनके सपने, उनके स्ट्रगल, उनके रिश्ते, और इस बार सबसे बड़ा बदलाव है अन्नू भैया का बदल जाना. अब ये किरदार वैभव राज गुप्ता की जगह अनंत जोशी निभाएंगे. अब सोचिए कोई आपसे कहे कि आपकी मम्मी बदल दी जा रही है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. वही रिएक्शन यहां दर्शकों का था जब ये खबर सामने आई लेकिन अनंत ने जिस अंदाज में ये किरदार निभाया है, वो आपको अन्नू भैया की कमी महसूस नहीं होने देता. ये सीरीज फिर से एक बार हमारी अपनी रोजमर्रा की कहानी लेकर आई है जो आपके दिल को छूती है. व्लॉगर बनी बिट्टू की मम्मी नकली पनीर के साथ साथ हीरोइन के 8 घंटे की शिफ्ट और हीरो के बराबार सैलरी का मुद्दा भी उठाती हैं. आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, महसूस कराती है, ये किरदार हमारे अपने हो गए हैं. हालांकि इसमें पहले के सीजन्स जैसी गर्माहट महसूस नहीं होती, इमोशन थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप मिश्रा परिवार से मिलेंगे नहीं. ये सीरीज एंटरटेन करती है, और खूब करती है, साथ ही कुछ ना कुछ सिखाती भी है. फैमिली वैल्यूज बताती है, आधे आघे घंटे के 7 एपिसोड कहीं खिंचे हुए तो नहीं लगते लेकिन उनमें वो बात भी नहीं लगती जो इसके पुराने सीजन्स में रही. लेकिन क्योंकि लोग इस सीरीज से इतना जुड़े हुए हैं तो देखेंगे तो जरूर और यहां मुकाबले अच्छे और बुरे में नहीं है बल्कि अच्छे और शानदार में है, तो ये शानदार तो नहीं अच्छी जरूर है.

एक्टिंग
इस सीरीज के सारे किरदार कमाल हैं, और सबका काम हम देख चुके हैं. जमील खान कमाल का काम कर गए हैंय गींताजलि कुलकर्णी लाजवाब हैं. हर्ष मयर गजब हैं, सुनीता राजवर कमाल हैं. हैली शाह शानदार हैं और अब उनकी बात जिनके बारे में आप जानने को बेकरार हैं, अनंत जोशी यानि अन्नू भैया. देखिए वैभव राज गुप्ता ने जो कनेक्शन इतने सालों तक बनाया वो इतनी जल्दी तो नहीं टूट सकता लेकिन अनंत ने यहां वाकई में कमाल का काम किया है. आपको एक दो एपिसोड तो लगते हैं उनको अपनाने में लेकिन फिर वो आपको अपना बना लेते हैं और वो इस किरदार को जैसे जी गए हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन
इस सीरीज को श्रैयांश पांडे ने बनाया है, विदित त्रिपाठी ने लिखा है और उनकी राइटिंग अच्छी है लेकिन और कमाल की हो सकती थी, बॉस के चरणों में सूरज से ज्यादा विटामिट डी होता है और तुम मम्मी थोड़ी हो, जो बिना पेमेंट मजदूरी करोगे. इस तरह से झट से कनेक्ट कर जाने वाले डायलॉग और होते तो ये एक शानदार सीरीज बनती. डायरेक्शन बढ़िया है,अभय राउत और श्रैयांश पांडे ने सीरीज को डायरेक्ट किया है. फॉर्मेट सेट है और कलाकार भी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है.

कुल मिलाकर ये सीरीज तो देखनी ही पड़ेगी, कोई च्वाइस नहीं है.

रेटिंग- 3 स्टार्स

Published at : 05 Jun 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
Gullak 5 Gullak 5 Review
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Gullak 5 Review: पहले की तरह तो नहीं लेकिन इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं
गुल्लक 5 रिव्यू: इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं
मनोरंजन
Peddi Box Office Day 1: राम चरण की 'पेद्दी' ने आते ही लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर' सहित 8 फिल्मों को भी रौंदा, बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
'पेद्दी' ने आते ही लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर' सहित 8 फिल्मों को भी रौंदा, जानें- कलेक्शन
मनोरंजन
Rambha Birthday: करियर के पीक पर छोड़ी इंड्रस्टी, जानिए अब लाइमलाइट से दूर कहां हैं सलमान खान की ये एक्ट्रेस?
करियर के पीक पर छोड़ी इंड्रस्टी, जानिए अब लाइमलाइट से दूर कहां हैं सलमान खान की ये एक्ट्रेस?
मनोरंजन
Peddi Box Office Collection Day 1: राम चरण की 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, पहले दिन ही लगाई हाफ सेंचुरी, जानें ओपनिंग डे कलेक्शन
राम चरण की 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, पहले दिन ही लगाई हाफ सेंचुरी, जानें ओपनिंग डे कलेक्शन
ABP APP ABP APP

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. अरुणाभा घोष
डॉ. अरुणाभा घोष
भीषण गर्मी को कैसे मात दे भारत, कौन चुका रहा इसकी सबसे ज्यादा कीमत?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Aaj Ka Mausam: 19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
54 साल के हुए योगी आदित्यनाथ: 22 की उम्र में संन्यास, फिर महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर, ऐसे हैं अजय सिंह बिष्ट
54 साल के हुए योगी आदित्यनाथ: 22 की उम्र में संन्यास, फिर महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर
स्पोर्ट्स
JASPREET BUMRAH: जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक प्रदर्शन, 4.5 करोड़ रुपये का पड़ा एक विकेट, जानिए आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड
IPL 2026. जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक प्रदर्शन, 4.5 करोड़ रुपये का पड़ा एक विकेट, जानिए आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड
महाराष्ट्र
Maharashtra News: पाकिस्तान से आए मैसेज, डिलीट हुई चैट्स, महाराष्ट्र ATS ने जब्त किए कई मोबाइल फोन
पाकिस्तान से आए मैसेज, डिलीट हुई चैट्स, महाराष्ट्र ATS ने जब्त किए कई मोबाइल फोन
बॉलीवुड
Don 3 Row: 'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
जनरल नॉलेज
Black Hole: ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
टेक्नोलॉजी
सिर्फ डिजाइन देखकर Smartwatch लेना पड़ सकता है भारी, खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान
सिर्फ डिजाइन देखकर Smartwatch लेना पड़ सकता है भारी, खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान
नौकरी
UP Recruitment 2026: यूपी में निकली एक्साइज कॉन्स्टेबल की बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार 24 जून तक करें अप्लाई
यूपी में निकली एक्साइज कॉन्स्टेबल की बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार 24 जून तक करें अप्लाई
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget