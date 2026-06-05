गुल्लक 5 रिव्यू: इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं

तुम मम्मी थोड़ी हो, जो बिना पेमेंट मजदूरी करोगे, बस यही वो बातें हैं, जो हमको गुल्लक से सालों साल जोड़े रहती हैं. ये शो नहीं रह गए, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, इसलिए अब ये बात नहीं है कि ये शो अच्छा है या खराब. इन शोज को लेकर बात ये होते है कि अब मिश्रा परिवार में क्या हुआ, कितनी बदली जिंदगी, कहां घूमी कहानी, और ये कितना ज्यादा अच्छा है, कमाल है या शानदार है. और इस बार तो एक बड़ा बदलाव है, अन्नू भैया बदल गए हैं, तो जाहिर है दिलचस्पी भी ज्यादा है कि नए वाले कैसे हैं? तो पूरा रिव्यू पढ़ डालिए.

कहानी

इस बार कहानी आगे बढ़ती है, घर में वाईफाई लग गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं. अमन मिश्रा अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं, वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो परिवार को नहीं पता. अन्नू मिश्रा का भी यही हाल है, संतोष मिश्रा को घर की पुताई करवानी है और साथ ही नया घर भी चाहिए. बिट्टू की मम्मी ब्लॉगर बन गई हैं,हर जगह मोबाइल लेकर पहुंच जाती हैं. ऐसे में इनकी जिंदगी में अब और क्या क्या होगा, ये आपको सीरीज देखकर पता चलेगा.

कैसी है ये सीरीज

ये सीरीज हमारी अपनी है, इसे लेकर लोगों का यही ओपीनियन रहता है. ये सीरीज हमारे अपने मिडिल क्लास की कहानी है. उनके सपने, उनके स्ट्रगल, उनके रिश्ते, और इस बार सबसे बड़ा बदलाव है अन्नू भैया का बदल जाना. अब ये किरदार वैभव राज गुप्ता की जगह अनंत जोशी निभाएंगे. अब सोचिए कोई आपसे कहे कि आपकी मम्मी बदल दी जा रही है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. वही रिएक्शन यहां दर्शकों का था जब ये खबर सामने आई लेकिन अनंत ने जिस अंदाज में ये किरदार निभाया है, वो आपको अन्नू भैया की कमी महसूस नहीं होने देता. ये सीरीज फिर से एक बार हमारी अपनी रोजमर्रा की कहानी लेकर आई है जो आपके दिल को छूती है. व्लॉगर बनी बिट्टू की मम्मी नकली पनीर के साथ साथ हीरोइन के 8 घंटे की शिफ्ट और हीरो के बराबार सैलरी का मुद्दा भी उठाती हैं. आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, महसूस कराती है, ये किरदार हमारे अपने हो गए हैं. हालांकि इसमें पहले के सीजन्स जैसी गर्माहट महसूस नहीं होती, इमोशन थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप मिश्रा परिवार से मिलेंगे नहीं. ये सीरीज एंटरटेन करती है, और खूब करती है, साथ ही कुछ ना कुछ सिखाती भी है. फैमिली वैल्यूज बताती है, आधे आघे घंटे के 7 एपिसोड कहीं खिंचे हुए तो नहीं लगते लेकिन उनमें वो बात भी नहीं लगती जो इसके पुराने सीजन्स में रही. लेकिन क्योंकि लोग इस सीरीज से इतना जुड़े हुए हैं तो देखेंगे तो जरूर और यहां मुकाबले अच्छे और बुरे में नहीं है बल्कि अच्छे और शानदार में है, तो ये शानदार तो नहीं अच्छी जरूर है.

एक्टिंग

इस सीरीज के सारे किरदार कमाल हैं, और सबका काम हम देख चुके हैं. जमील खान कमाल का काम कर गए हैंय गींताजलि कुलकर्णी लाजवाब हैं. हर्ष मयर गजब हैं, सुनीता राजवर कमाल हैं. हैली शाह शानदार हैं और अब उनकी बात जिनके बारे में आप जानने को बेकरार हैं, अनंत जोशी यानि अन्नू भैया. देखिए वैभव राज गुप्ता ने जो कनेक्शन इतने सालों तक बनाया वो इतनी जल्दी तो नहीं टूट सकता लेकिन अनंत ने यहां वाकई में कमाल का काम किया है. आपको एक दो एपिसोड तो लगते हैं उनको अपनाने में लेकिन फिर वो आपको अपना बना लेते हैं और वो इस किरदार को जैसे जी गए हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

इस सीरीज को श्रैयांश पांडे ने बनाया है, विदित त्रिपाठी ने लिखा है और उनकी राइटिंग अच्छी है लेकिन और कमाल की हो सकती थी, बॉस के चरणों में सूरज से ज्यादा विटामिट डी होता है और तुम मम्मी थोड़ी हो, जो बिना पेमेंट मजदूरी करोगे. इस तरह से झट से कनेक्ट कर जाने वाले डायलॉग और होते तो ये एक शानदार सीरीज बनती. डायरेक्शन बढ़िया है,अभय राउत और श्रैयांश पांडे ने सीरीज को डायरेक्ट किया है. फॉर्मेट सेट है और कलाकार भी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है.

कुल मिलाकर ये सीरीज तो देखनी ही पड़ेगी, कोई च्वाइस नहीं है.

रेटिंग- 3 स्टार्स