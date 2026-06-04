हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCall Forwarding Deactivation Code: आपके मोबाइल में भी तो नहीं लगी है कॉल फारवर्डिंग, इस सीक्रेट कोड से तुरंत करें बंद   

Call Forwarding Deactivation Code: आपके मोबाइल में भी तो नहीं लगी है कॉल फारवर्डिंग, इस सीक्रेट कोड से तुरंत करें बंद   

Call Forwarding Deactivation Code: क्या आपकी कॉल किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो रही है? जाने पूरी जानकारी कि कॉल फॉरवर्डिंग क्या है, इसे कैसे चेक करें और Jio, Airtel, Vi व BSNL में कैसे बंद करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 04 Jun 2026 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

Call Forwarding Deactivation Code: आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन पेमेंट, ऑफिस के काम और परिवार से बातचीत तक लगभग हर जरूरी काम फोन के जरिए ही होता है. ऐसे में अगर आपकी कॉल किसी और नंबर पर फॉरवर्ड हो जाए और आपको इसकी जानकारी भी न हो, तो यह बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है.  कई बार लोग खुद कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर देते हैं और बाद में उसे बंद करना भूल जाते हैं. वहीं कुछ मामलों में फोन की सेटिंग्स बदल जाने से भी यह फीचर एक्टिव हो सकता है.  ऐसे में जरूरी है कि आप समय-समय पर जांचते रहें कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग चालू है या नहीं. 

आखिर क्या होती है Call Forwarding?

कॉल फॉरवर्डिंग एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपके मोबाइल नंबर पर आने वाली कॉल किसी दूसरे नंबर पर अपने आप ट्रांसफर हो जाती है. उदाहरण के लिए, अगर आपने अपना नंबर किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर रखा है, तो आपके पास आने वाली कॉल सीधे उस नंबर पर पहुंच जाएगी. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी होता है जो एक से ज्यादा नंबर इस्तेमाल करते हैं या किसी खास समय में अपनी कॉल किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं. हालांकि अगर यह फीचर गलती से चालू रह जाए तो आपकी जरूरी कॉल्स आपके पास आने के बजाय किसी और नंबर पर जा सकती हैं. 

जिओ, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल में कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट यानी चालू करने के लिए यूजर्स अपने फोन में Settings > Call > Advanced Settings > Call Forwarding में जाकर इसे ऑन कर सकते हैं. इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियां कुछ खास कोड भी उपलब्ध कराती हैं, जिनकी मदद से कॉल फॉरवर्डिंग को आसानी से एक्टिव किया जा सकता है. यूजर अपनी जरूरत के अनुसार सभी कॉल्स, बिजी कॉल्स, अनआंसर्ड कॉल्स या नेटवर्क से बाहर होने की स्थिति में कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर सकते हैं. यही वजह है कि यह फीचर कई लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन इसकी जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है. 

यह भी पढ़ेंः Digital Payment Security India:एक बटन दबाते ही ठप हो जाएगा पूरा UPI सिस्टम, कैसे काम करेगा RBI का kill Switch?

इस सीक्रेट कोड से तुरंत करें चेक

अगर आपको शक है कि आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू है, तो इसे चेक करना बेहद आसान है. इसके लिए अपने फोन के डायलर में *#21# डायल करें और कॉल बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर जानकारी दिखाई देगी कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है या नहीं. अगर किसी नंबर पर कॉल फॉरवर्ड की जा रही होगी तो उसकी जानकारी भी आपको दिखाई देगी. यह तरीका लगभग सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जैसे Jio, Airtel, Vi और BSNL पर काम करता है. इससे आप कुछ ही सेकंड में अपने नंबर की स्थिति जान सकते हैं. 

कॉल फॉरवर्डिंग बंद करने का आसान तरीका

यदि आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू है और आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक आसान कोड मौजूद है. अगर आप अपने फोन में जिओ, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल का सिम उपयोग करते हैं, तो फिर निम्न कोड जरिए कॉल फॉरवर्डिंग को हटा.ा जा सकता है

Jio कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेशन कोड

  • सभी इनकमिंग कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः *413
  • unconditional कॉल फॉरवर्डिंग के लिए डीएक्टिवट कोडः *402
  •  बिजी कॉल्स के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः *406
  •  non-answerable कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः *404
  • अनरीचेबल कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः *410

Airtel कॉल फॉरवर्डिंग डिएक्टिवेशन कोड

  • सभी इनकमिंग कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##21#
  • बिजी कॉल्स के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##67#
  • non-answerable कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##61#
  • अनरीचेबल कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##62#

Vodafone idea कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेशन कोड

  • सभी इनकमिंग कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##002#
  • बिजी कॉल्स के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##67#
  • non-answerable कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##61#
  • अनरीचेबल कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##62#

BSNL कॉल फॉरवर्डिंग के लिए डीएक्टिवेशन कोड

  • सभी इनकमिंग कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##21#
  • बिजी कॉल्स के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##67#
  • non-answerable कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##61#
  • अनरीचेबल कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##62# 

यह भी पढ़ेंः आपका फोन 24 घंटे रख रहा है आप पर नजर! इस सेटिंग को तुरंत करें बंद वरना बाद में पड़ेगा पछताना

Published at : 04 Jun 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Tech Call Forwarding Code
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Array Link Technology: चला गया छत पर लगी गोल छतरी का जमाना, अब डिश एंटीना की जगह लेगा Array Link; जानें टेक्नोलॉजी?
चला गया छत पर लगी गोल छतरी का जमाना, अब डिश एंटीना की जगह लेगा Array Link; जानें टेक्नोलॉजी?
टेक्नोलॉजी
कब और कैसे साफ करने चाहिए सोलर पैनल? ये बातें जान लीं तो नहीं होगी दिक्कत
कब और कैसे साफ करने चाहिए सोलर पैनल? ये बातें जान लीं तो नहीं होगी दिक्कत
टेक्नोलॉजी
Waterproof Smartphone: पानी में खराब न होने वाला सबसे सस्ता मोबाइल कौन सा है, जान लीजिए कीमत? 
पानी में खराब न होने वाला सबसे सस्ता मोबाइल कौन सा है, जान लीजिए कीमत? 
टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते समय भूलकर भी न दिखाएं ये चीज, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी
सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते समय भूलकर भी न दिखाएं ये चीज, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
क्रिकेट
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
इंडिया
पश्चिम बंगाल: सत्ता जाने के बाद ये क्या! बेड के नीचे छिपे TMC नेता को पुलिस ने दबोचा, Video वायरल
पश्चिम बंगाल: सत्ता जाने के बाद ये क्या! बेड के नीचे छिपे TMC नेता को पुलिस ने दबोचा, Video वायरल
एग्रीकल्चर
एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
शिक्षा
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget