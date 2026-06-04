Call Forwarding Deactivation Code: आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन पेमेंट, ऑफिस के काम और परिवार से बातचीत तक लगभग हर जरूरी काम फोन के जरिए ही होता है. ऐसे में अगर आपकी कॉल किसी और नंबर पर फॉरवर्ड हो जाए और आपको इसकी जानकारी भी न हो, तो यह बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. कई बार लोग खुद कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर देते हैं और बाद में उसे बंद करना भूल जाते हैं. वहीं कुछ मामलों में फोन की सेटिंग्स बदल जाने से भी यह फीचर एक्टिव हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप समय-समय पर जांचते रहें कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग चालू है या नहीं.

आखिर क्या होती है Call Forwarding?

कॉल फॉरवर्डिंग एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपके मोबाइल नंबर पर आने वाली कॉल किसी दूसरे नंबर पर अपने आप ट्रांसफर हो जाती है. उदाहरण के लिए, अगर आपने अपना नंबर किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर रखा है, तो आपके पास आने वाली कॉल सीधे उस नंबर पर पहुंच जाएगी. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी होता है जो एक से ज्यादा नंबर इस्तेमाल करते हैं या किसी खास समय में अपनी कॉल किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं. हालांकि अगर यह फीचर गलती से चालू रह जाए तो आपकी जरूरी कॉल्स आपके पास आने के बजाय किसी और नंबर पर जा सकती हैं.

जिओ, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल में कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट यानी चालू करने के लिए यूजर्स अपने फोन में Settings > Call > Advanced Settings > Call Forwarding में जाकर इसे ऑन कर सकते हैं. इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियां कुछ खास कोड भी उपलब्ध कराती हैं, जिनकी मदद से कॉल फॉरवर्डिंग को आसानी से एक्टिव किया जा सकता है. यूजर अपनी जरूरत के अनुसार सभी कॉल्स, बिजी कॉल्स, अनआंसर्ड कॉल्स या नेटवर्क से बाहर होने की स्थिति में कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर सकते हैं. यही वजह है कि यह फीचर कई लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन इसकी जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है.

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इस सीक्रेट कोड से तुरंत करें चेक

अगर आपको शक है कि आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू है, तो इसे चेक करना बेहद आसान है. इसके लिए अपने फोन के डायलर में *#21# डायल करें और कॉल बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर जानकारी दिखाई देगी कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है या नहीं. अगर किसी नंबर पर कॉल फॉरवर्ड की जा रही होगी तो उसकी जानकारी भी आपको दिखाई देगी. यह तरीका लगभग सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जैसे Jio, Airtel, Vi और BSNL पर काम करता है. इससे आप कुछ ही सेकंड में अपने नंबर की स्थिति जान सकते हैं.

कॉल फॉरवर्डिंग बंद करने का आसान तरीका

यदि आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू है और आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक आसान कोड मौजूद है. अगर आप अपने फोन में जिओ, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल का सिम उपयोग करते हैं, तो फिर निम्न कोड जरिए कॉल फॉरवर्डिंग को हटा.ा जा सकता है

Jio कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेशन कोड

सभी इनकमिंग कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः *413

unconditional कॉल फॉरवर्डिंग के लिए डीएक्टिवट कोडः *402

बिजी कॉल्स के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः *406

non-answerable कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः *404

अनरीचेबल कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः *410

Airtel कॉल फॉरवर्डिंग डिएक्टिवेशन कोड

सभी इनकमिंग कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##21#

बिजी कॉल्स के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##67#

non-answerable कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##61#

अनरीचेबल कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##62#

Vodafone idea कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेशन कोड

सभी इनकमिंग कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##002#

बिजी कॉल्स के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##67#

non-answerable कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##61#

अनरीचेबल कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##62#

BSNL कॉल फॉरवर्डिंग के लिए डीएक्टिवेशन कोड

सभी इनकमिंग कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##21#

बिजी कॉल्स के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##67#

non-answerable कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##61#

अनरीचेबल कॉल के लिए डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग कोडः ##62#

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