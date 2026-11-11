'हिंदू आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं', VHP नेता का INDIA गठबंधन पर हमला

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव के लॉन्च के बाद से राजनीतिक गलियारों में विवादों का खेल शुरू हो चुका है. इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) सोनिया गांधी से माफी मांगी है. उनका आरोप है कि सोनिया ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है. इस पर VHP नेता विनोद बंसल ने कहा कि पूरा INDIA गठबंधन लगातार सनातन पर हमला कर रहा है. यह हिंदू आस्था और विश्वासों पर हमला है. अब समय आ गया है कि कांग्रेस नेतृत्व माफी मांगे. हिंदू समाज अब इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा.

VHP के सेंट्रल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने मुसलमानों से जुड़ी घटनाओं पर खास चिंता जताती है. सुरेंद्र जैन ने कहा कि सोनिया गांधी हिंदुओं के साथ होने वाली हिंसा पर चुप रहती है. बाबरी ढांचे के गिराए जाने पर सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि बाबरी ढांचे को गिराए जाने के वक्त उनकी आंखों में आंसू थे. कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं और घाटी में मंदिरों को गिराए जाने पर भी सोनिया गांधी ने चुपी साध रखी थी.

#WATCH | Delhi | On the remarks made by Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, VHP leader Vinod Bansal says, "... The entire INDIA alliance is continuously attacking Sanatan—it is attacking Hindu faith and beliefs. The time has come for the Congress leadership to apologize. Hindu society will no longer tolerate such attacks." — ANI (@ANI) November 10, 2026

VHP महासचिव सुरेंद्र जैन का सवाल

VHP महासचिव सुरेंद्र जैन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या दिल्ली में गोहत्या-विरोधी आंदोलन के दौरान संतों की हत्या और निहत्थे ‘कार सेवकों’ की हत्या पर गांधी ने दुख जताया था? जैन ने पूछा, ‘‘जब बस्तर में नक्सलियों ने उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं की हत्या कर दी थी, तब क्या उनकी आंखों सें आंसू निकले थे? और जब पहलगाम में हिंदू पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, तब क्या वह रोई थीं?’