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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हिंदू आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं', VHP नेता का INDIA गठबंधन पर हमला

'हिंदू आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं', VHP नेता का INDIA गठबंधन पर हमला

सोनिया गांधी की किताब बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव को लेकर VHP ने विरोध जताया है. विनोद बंसल और सुरेंद्र जैन ने आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 11 Nov 2026 07:00 AM (IST)
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव के लॉन्च के बाद से राजनीतिक गलियारों में विवादों का खेल शुरू हो चुका है. इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) सोनिया गांधी से माफी मांगी है. उनका आरोप है कि सोनिया ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है. इस पर VHP नेता विनोद बंसल ने कहा कि पूरा INDIA गठबंधन लगातार सनातन पर हमला कर रहा है. यह हिंदू आस्था और विश्वासों पर हमला है. अब समय आ गया है कि कांग्रेस नेतृत्व माफी मांगे. हिंदू समाज अब इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा.

VHP के सेंट्रल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने मुसलमानों से जुड़ी घटनाओं पर खास चिंता जताती है. सुरेंद्र जैन ने कहा कि सोनिया गांधी हिंदुओं के साथ होने वाली हिंसा पर चुप रहती है. बाबरी ढांचे के गिराए जाने पर सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि बाबरी ढांचे को गिराए जाने के वक्त उनकी आंखों में आंसू थे. कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं और घाटी में मंदिरों को गिराए जाने पर भी सोनिया गांधी ने चुपी साध रखी थी.

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VHP महासचिव सुरेंद्र जैन का सवाल

VHP महासचिव सुरेंद्र जैन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या दिल्ली में गोहत्या-विरोधी आंदोलन के दौरान संतों की हत्या और निहत्थे ‘कार सेवकों’ की हत्या पर गांधी ने दुख जताया था? जैन ने पूछा, ‘‘जब बस्तर में नक्सलियों ने उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं की हत्या कर दी थी, तब क्या उनकी आंखों सें आंसू निकले थे? और जब पहलगाम में हिंदू पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, तब क्या वह रोई थीं?’

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 11 Nov 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
VHP SONIA GANDHI HINDU
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