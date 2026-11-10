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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHMD Product Ecosystem : अब सिर्फ फोन नहीं बनाएगी HMD! ईयरबड्स-स्मार्टवॉच लाने की तैयारी

HMD Product Ecosystem : अब सिर्फ फोन नहीं बनाएगी HMD! ईयरबड्स-स्मार्टवॉच लाने की तैयारी

अब तक स्मार्टफोन और फीचर फोन बनाने वाली HMD जल्द ही कई नए गैजेट्स की दुनिया में कदम रख सकती है. जानिए आखिर HMD के इस नए प्लान में क्या-क्या शामिल है और इसको लेकर सामने आई पूरी डिटेल क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Nov 2026 07:07 PM (IST)
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  • स्मार्ट होम एक्सेसरीज भी HMD के संभावित उत्पादों में शामिल होंगी.

HMD Product Ecosystem : स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पहचान बनाने के बाद अब HMD टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ नया करने की तैयारी में है. अभी तक कंपनी का फोकस मुख्य रूप से स्मार्टफोन और फीचर फोन पर रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका दायरा बढ़ सकता है. HMD अब ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रही है, जिनका यूज लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं. इनमें वायरलेस ईयरबड्स से लेकर स्मार्टवॉच और पावर बैंक तक शामिल हो सकते हैं. लीक में दावा किया गया है कि यह कंपनी साल 2027 से स्मार्टफोन के अलावा कई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में भी अपने प्रोडक्ट्स उतार सकती है. अगर ऐसा होता है तो HMD के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. 

2027 से नए प्रोडक्ट्स पेश कर सकती है HMD

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HMD के आने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर कई जानकारियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई है. लीक के मुताबिक, कंपनी 2027 से अपने प्रोडक्ट इकोसिस्टम का विस्तार करने की योजना बना रही है. इस लिस्ट में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल हैं, हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक इन प्रोडक्ट्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

ईयरबड्स से लेकर स्मार्टवॉच तक हो सकती है एंट्री

लीक के अनुसार, HMD आने वाले समय में True Wireless Stereo (TWS) ईयरफोन और स्मार्टवॉच पेश कर सकती है. इसके अलावा कंपनी पोर्टेबल फैन, पॉकेट वाई-फाई डिवाइस और पावर बैंक भी लॉन्च करने की तैयारी में है. ऐसे में आने वाले समय में HMD के पास स्मार्टफोन के साथ-साथ कई ऐसे गैजेट्स भी हो सकते हैं, जिन्हें यूजर्स अपनी डेली की जरूरतों के लिए यूज कर सकेंगे.

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स्मार्ट होम एक्सेसरीज मार्केट में भी उतर सकती है कंपनी

कंपनी की योजना सिर्फ पर्सनल गैजेट्स तक सीमित नहीं बताई जा रही है. लीक में स्मार्ट प्लग और डेटा केबल जैसे एक्सेसरीज का भी जिक्र किया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि HMD स्मार्ट होम एक्सेसरीज की कैटेगरी में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर सकती है, हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इन सभी डिवाइस को HMD अपने ब्रांड नाम से ही लॉन्च करेगी या इनके लिए किसी दूसरे ब्रांड का यूज किया जाएगा. लीक में प्रोडक्ट्स के नाम और उनकी लॉन्च डिटेल्स भी सामने नहीं आई हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 07:07 PM (IST)
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