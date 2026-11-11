श्रीदेवी से शादी के लिए इस हद तक गए थे बोनी कपूर, जानें- दोनों की लव स्टोरी

हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर बोनी कपूर आज 71 साल के हो चुके हैं. 'मिस्टर इंडिया', 'जुदाई', 'पुकार', 'नो एंट्री', 'मॉम' और 'वांटेड' सहित कई शानदार फिल्में दे चुके बोनी कपूर अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा सर्खियों में रहे हैं. शादीशुदा होने के बावजूद वो लेडी सुपरस्टर श्रीदेवी पर अपना दिल हार बैठे थे. श्रीदेवी को पाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी मोना कपूर तक से दूरी बना ली थी. इसके अलावा श्रीदेवी के लिए उन्होंने और भी हदें पार कर दी थीं.

कभी राज कपूर के गैराज में रहते थे बोनी कपूर

बोनी का जन्म 11 नवंबर 1955 को मेरठ में हुआ था. बोनी कपूर के पिता सुरिंदर कपूर मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे. जब वो फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के लिए मुंबई आए थे तो अपने परिवार के साथ कुछ वक्त तक दिग्गज एक्टर-डायरेक्टर राज कपूर के गैराज में रहे थे. बोनी कपूर का असली नाम अचल कपूर है. वो दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर के बड़े भाई हैं.

पहली पत्नी को तलाक देकर की थी श्रीदेवी से दूसरी शादी

बोनी कपूर ने दो शादी की थी. उनकी पहली शादी मोना शौरी कपूर से साल 1983 में हुई थी. बाद में उन्होंने एक बेटे अर्जुन कपूर और एक बेटी अंशुला कपूर का वेलकम किया था. बोनी की श्रीदेवी से पहली मुलाकात फिल्म 'सोलहवा' सावन' के सेट पर हुई थी. बोनी ने श्रीदेवी को अपनी फिल्म 'मिस्टर इंडिया' का ऑफर दिया था. श्रीदेवी को पसंद करने के चलते इस फिल्म के लिए उन्होंने उन्हें 11 लाख रुपये फीस का ऑफर दिया था. जबकि उस वक्त एक्ट्रेस 8 लाख रुपये तक चार्ज करती थीं.

मौका देखकर एक दिन बोनी ने एक्ट्रेस के सामने अपने दिल की बात कह दी. लेकिन, बोनी के शादीशुदा होने और दो बच्चों के पिता होने के चलते श्रीदेवी हैरान रह गईं. इस घटना के बाद दोनों के बीच लंबे वक्त तक बातचीत बंद रही. हालांकि एक्ट्रेस की मां की तबीयत खराब होने के दौरान श्रीदेवी को बोनी ने सहारा दिया था. बाद में दोनों ने 1996 में ब्याह रचा लिया था. जबकि उसी साल बोनी ने अपनी पत्नी मोना को तलाक भी दे दिया. श्रीदेवी और बोनी कपूर ने दो बेटियों जान्हवी कपूर और खुशी कपूर का वेलकम किया था.