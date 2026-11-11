दिल्ली में 4 साल का बच्चा खुले सीवर में गिरा, तलाश में जुटीं NDRF समेत कई टीमें

दिल्ली के नांगली विहार स्थित दास गार्डन कॉलोनी के पास 4 साल का एक बच्चा खुले सीवर में गिर गया. बच्चे की तलाश के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मौके पर NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, DDMA और BSF की टीमें मौजूद हैं. बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इस घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

लापता बच्चे की पहचान इमरान के रूप में हुई है. वह पार्क में खेलने आया था. इसी दौरान वह शौच के लिए सीवर के पास गया और खुले सीवर में गिर गया. बच्चे के पिता खुर्शीद आलम ने बताया, "मेरे बेटे का नाम इमरान है. वह पार्क में खेलने आया था और शौच के लिए सीवर के पास गया. सीवर खुला हुआ था, जिसमें वह गिर गया. फिलहाल बच्चे को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बेटे का एक चप्पल मिला है."

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#WATCH | Delhi: Father of the missing child, Khursheed Alam, says, "My son's name is Imraan. He had come to the park to play and went near the sewer to relieve himself... The sewer was open, and he fell inside. The rescue operation is underway..." https://t.co/OnEMveEYeo — ANI (@ANI) November 10, 2026

सुबह से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

बच्चे के सीवर में गिरने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. एसडीएम रजत मल्होत्रा ​​ने कहा, "करीब 4 बजे एक कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि चार साल का एक बच्चा सीवर में गिर गया है. NDRF की टीम और पूरा प्रशासन बच्चे की तलाश में जुटा हुआ है. कॉल आने के बाद से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है. अभी भी प्रशासन बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है. NDRF की टीम भी हमारे साथ मौजूद है."

रेस्क्यू ऑपरेशन में दिल्ली फायर सर्विस की अलग-अलग स्टेशनों की टीमें भी शामिल हैं. एक अग्निशमन अधिकारी का कहना है, "हमें इस घटना की सूचना सुबह 9:45 बजे मिली थी. मैं यहां ड्यूटी पर आया हूं. इससे पहले दिल्ली फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी. फायर सर्विस को करीब 3:28 बजे इसकी सूचना मिली थी. इसके बाद मुजफ्फरनगर स्टेशन, रेवपुरी स्टेशन और जवाहरपुरी स्टेशन की टीमें भी यहां पहुंची थीं. इन सभी टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में हिस्सा लिया."

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अधिकारी ने आगे कहा, "मैं भी सुबह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ हूं. जानकारी के मुताबिक, करीब चार साल का एक बच्चा अपनी मां के साथ यहां खेल रहा था. इसी दौरान वह खुले हुए सीवर के ढक्कन के पास पहुंचा और उसमें गिर गया."

फिलहाल बच्चे की तलाश जारी है. NDRF और अन्य बचाव दल सीवर के आसपास सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. परिवार को बच्चे के सुरक्षित मिलने का इंतजार है.