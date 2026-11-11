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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 4 साल का बच्चा खुले सीवर में गिरा, तलाश में जुटीं NDRF समेत कई टीमें

दिल्ली में 4 साल का बच्चा खुले सीवर में गिरा, तलाश में जुटीं NDRF समेत कई टीमें

दिल्ली के नांगली विहार में 4 साल का बच्चा खुले सीवर में गिर गया. इमरान की तलाश में NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, DDMA और BSF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 07:42 AM (IST)
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दिल्ली के नांगली विहार स्थित दास गार्डन कॉलोनी के पास 4 साल का एक बच्चा खुले सीवर में गिर गया. बच्चे की तलाश के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मौके पर NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, DDMA और BSF की टीमें मौजूद हैं. बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इस घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

लापता बच्चे की पहचान इमरान के रूप में हुई है. वह पार्क में खेलने आया था. इसी दौरान वह शौच के लिए सीवर के पास गया और खुले सीवर में गिर गया. बच्चे के पिता खुर्शीद आलम ने बताया, "मेरे बेटे का नाम इमरान है. वह पार्क में खेलने आया था और शौच के लिए सीवर के पास गया. सीवर खुला हुआ था, जिसमें वह गिर गया. फिलहाल बच्चे को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बेटे का एक चप्पल मिला है."

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सुबह से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

बच्चे के सीवर में गिरने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. एसडीएम रजत मल्होत्रा ​​ने कहा, "करीब 4 बजे एक कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि चार साल का एक बच्चा सीवर में गिर गया है. NDRF की टीम और पूरा प्रशासन बच्चे की तलाश में जुटा हुआ है. कॉल आने के बाद से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है. अभी भी प्रशासन बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है. NDRF की टीम भी हमारे साथ मौजूद है."

रेस्क्यू ऑपरेशन में दिल्ली फायर सर्विस की अलग-अलग स्टेशनों की टीमें भी शामिल हैं. एक अग्निशमन अधिकारी का कहना है, "हमें इस घटना की सूचना सुबह 9:45 बजे मिली थी. मैं यहां ड्यूटी पर आया हूं. इससे पहले दिल्ली फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी. फायर सर्विस को करीब 3:28 बजे इसकी सूचना मिली थी. इसके बाद मुजफ्फरनगर स्टेशन, रेवपुरी स्टेशन और जवाहरपुरी स्टेशन की टीमें भी यहां पहुंची थीं. इन सभी टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में हिस्सा लिया."

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अधिकारी ने आगे कहा, "मैं भी सुबह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ हूं. जानकारी के मुताबिक, करीब चार साल का एक बच्चा अपनी मां के साथ यहां खेल रहा था. इसी दौरान वह खुले हुए सीवर के ढक्कन के पास पहुंचा और उसमें गिर गया."

फिलहाल बच्चे की तलाश जारी है. NDRF और अन्य बचाव दल सीवर के आसपास सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. परिवार को बच्चे के सुरक्षित मिलने का इंतजार है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Nov 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
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