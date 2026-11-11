IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड ने भारत टेस्ट सीरीज के लिए जारी की टीम, 3 चोटिल खिलाड़ियों को मौका

न्यूजीलैंड ने भारत टेस्ट सीरीज के लिए जारी की टीम, 3 चोटिल खिलाड़ियों को मौका

न्यूजीलैंड ने 19 नवंबर से भारत के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है. टॉम लाथम को कप्तान बनाया गया है. तीन चोटिल खिलाड़ियों को भी जगह मिली है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 11 Nov 2026 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. टॉम लाथम को कप्तान बनाया गया है. सीरीज की शुरुआत 19 नवंबर से होगी. पहला मैच वैलिंगटन में खेला जाएगा. मेजबान न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वॉड में 3 चोटिल खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है. यह वाकई चौंकाने वाला फैसला नजर आता है. 

चोटिल खिलाड़ियों में टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉन्वे और रचिन रवींद्र शामिल हैं. ब्लंडेल को क्वाड्रिसेप्स की इंजरी है. वनडे सीरीज में अभ्यास के दौरान कॉन्वे को सिर में चोट लगी थी. वह कनकशन के कारण ODI सीरीज से बाहर हो गए थे. वहीं रचिन को कंधे की इंजरी है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली नहीं लेंगे संन्यास! कोच का बड़ा खुलासा 
2027 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली नहीं लेंगे संन्यास! कोच का बड़ा खुलासा 
क्रिकेट
शुभमन गिल और केएल राहुल OUT, चौथे वनडे में पूरी तरह बदल जाएगी भारत की प्लेइंग इलेवन
शुभमन गिल और केएल राहुल OUT, चौथे वनडे में पूरी तरह बदल जाएगी भारत की प्लेइंग इलेवन
क्रिकेट
IPL 2027 से पहले इन 4 टीमों को है कप्तान की तलाश, 6 टीम के कप्तान कंफर्म!
IPL 2027 से पहले इन 4 टीमों को है कप्तान की तलाश, 6 टीम के कप्तान कंफर्म!
क्रिकेट
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग

इससे पहले 2024 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली गई थी. भारत की सरजमीं पर खेली गई सीरीज में न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीत हासिल की थी. ऐसे में अब न्यूजीलैंड में होने वाली रेड बॉल सीरीज में भी सबकी नजरें होंगी. यहां गौर करने वाली बात है कि न्यूजीलैंड फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में टॉप पर हैं. 

न्यूजीलैंड की टीम वैसी ही है जैसी साल के बीच में इंग्लैंड के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर खेली थी. तेज गेंदबाज जैकब डफी की टीम में वापसी हुई है, जबकि बेन सियर्स (टखने की चोट), जैक फॉल्क्स (कूल्हे की चोट) और विल ओ'रूर्के टीम में शामिल नहीं हैं. 

टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम 

टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग. 

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम 

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज. 

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल 

पहला टेस्ट: 19-24 नवंबर, वेलिंगटन

दूसरा टेस्ट: 27 नवंबर - 2 दिसंबर, क्राइस्टचर्च

 

यह भी पढ़ें: 2027 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली नहीं लेंगे संन्यास! कोच का बड़ा खुलासा

Published at : 11 Nov 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
Tom Latham Ind Vs Nz Test New Zealand Test Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली नहीं लेंगे संन्यास! कोच का बड़ा खुलासा 
2027 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली नहीं लेंगे संन्यास! कोच का बड़ा खुलासा 
क्रिकेट
शुभमन गिल और केएल राहुल OUT, चौथे वनडे में पूरी तरह बदल जाएगी भारत की प्लेइंग इलेवन
शुभमन गिल और केएल राहुल OUT, चौथे वनडे में पूरी तरह बदल जाएगी भारत की प्लेइंग इलेवन
क्रिकेट
IPL 2027 से पहले इन 4 टीमों को है कप्तान की तलाश, 6 टीम के कप्तान कंफर्म!
IPL 2027 से पहले इन 4 टीमों को है कप्तान की तलाश, 6 टीम के कप्तान कंफर्म!
क्रिकेट
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मेरे जैसा कोई नहीं', हुआंग के बिना क्या होगा एनवीडिया का भविष्य? क्यों है संकट
'मेरे जैसा कोई नहीं', हुआंग के बिना क्या होगा एनवीडिया का भविष्य? क्यों है संकट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सर्दी के साथ बढ़ा कोहरा, कई जिलों में छाई धुंध, IMD ने दिया अपडेट, AQI का क्या हाल?
यूपी में सर्दी के साथ बढ़ा कोहरा, कई जिलों में छाई धुंध, IMD ने दिया अपडेट, AQI का क्या हाल?
बॉलीवुड
श्रीदेवी से शादी के लिए इस हद तक गए थे बोनी कपूर, जानें- दोनों की लव स्टोरी
श्रीदेवी से शादी के लिए इस हद तक गए थे बोनी कपूर, जानें- दोनों की लव स्टोरी
क्रिकेट
न्यूीजलैंड ने भारत टेस्ट सीरीज के लिए जारी की टीम, 3 चोटिल खिलाड़ियों को मौका
न्यूीजलैंड ने भारत टेस्ट सीरीज के लिए जारी की टीम, 3 चोटिल खिलाड़ियों को मौका
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
विश्व
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
ट्रेंडिंग
खिड़की तोड़ कमरे में घुसा रॉकेट, जलकर राख हुआ सामान; वीडियो वायरल
खिड़की तोड़ कमरे में घुसा रॉकेट, जलकर राख हुआ सामान; वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Geyser Warning Signs: गीजर बदलने का आ गया है समय? दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं अलर्ट
गीजर बदलने का आ गया है समय? दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं अलर्ट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget