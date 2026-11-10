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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGentle Monster Smart Glasses : अब दूसरी भाषा समझना होगा आसान? Samsung-Google ला रहे AI चश्मा

Gentle Monster Smart Glasses : अब दूसरी भाषा समझना होगा आसान? Samsung-Google ला रहे AI चश्मा

अब दूसरी भाषा समझने के लिए बार-बार फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Samsung और Google मिलकर Gentle Monster के साथ AI स्मार्ट चश्मे ला रहे हैं. जानिए इन स्मार्ट ग्लास में क्या खास होगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Nov 2026 10:31 PM (IST)
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  • सैमसंग, गूगल और जेंटल मॉन्स्टर AI स्मार्ट चश्मे बना रहे.
  • इन चश्मों में AI फीचर्स जैसे अनुवाद, नेविगेशन मिलेंगे.
  • जेंटल मॉन्स्टर ने टीज़र जारी किया, दिसंबर में लॉन्च संभव.
  • न्यूयॉर्क में 13-23 नवंबर तक मिलेगा इनका प्रीव्यू..

Gentle Monster Smart Glasses : अब तक स्मार्टफोन में मिलने वाले AI फीचर्स लोगों के कई काम आसान बना रहे हैं, लेकिन अब यही टेक्नोलॉजी चश्मे में भी देखने को मिल सकती है. आने वाले समय में किसी जानकारी को जानने या दूसरी भाषा समझने के लिए बार-बार फोन देखने की जरूरत नहीं होगी. Samsung और Google अब मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी तैयार करने में जुटे हैं. इन दोनों कंपनियों ने आईवियर ब्रांड Gentle Monster के साथ हाथ मिलाया है, जिसके तहत नए AI स्मार्ट ग्लास तैयार किए जा रहे हैं. 

टीजर में दिखी स्मार्ट चश्मे की पहली झलक

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Gentle Monster ने इन अपकमिंग चश्मों का पहला टीजर जारी कर दिया है. इसमें इनके डिजाइन की झलक दिखाई गई है और एक खास ट्रांसलेशन फीचर का संकेत भी मिला है. कंपनी इन्हें दिसंबर में बाजार में उतार सकती है,  हालांकि अभी इनके सभी फीचर्स और कीमत से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है.

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Samsung और Google की टेक्नोलॉजी से होंगे लैस

इन स्मार्ट ग्लास को Samsung और Google के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है. माना जा रहा है कि ये Android XR प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे और इनमें Google का Gemini AI इंटीग्रेटेड होगा. इसके जरिए यूजर्स को लाइव ट्रांसलेशन, नेविगेशन और आसपास दिखाई देने वाली चीजों के बारे में सवाल पूछने जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, हालांकि Gentle Monster ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इनमें से कौन-कौन से फीचर्स उसके स्मार्ट ग्लास में दिए जाएंगे.

न्यूयॉर्क में मिलेगा यूज करने का मौका

कंपनी 13 से 23 नवंबर तक न्यूयॉर्क में इन स्मार्ट ग्लास का प्रीव्यू आयोजित करेगी. यहां आने वाले लोग दिसंबर में लॉन्च से पहले इन्हें यूज करके देख सकेंगे. अमेरिका में रहने वाले यूजर्स के लिए 12 नवंबर से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्री-ऑर्डर शुरू होने की उम्मीद है. फिलहाल इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है. अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में इसकी बिक्री कब शुरू होगी, इस बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है.

Warby Parker भी ला रहा AI स्मार्ट चश्मा

Samsung और Google, Gentle Monster के अलावा Warby Parker के साथ भी Android XR आधारित आईवियर पर काम कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, Warby Parker के चश्मों के प्री-ऑर्डर भी 12 नवंबर से शुरू हो सकते हैं और इनकी शिपिंग दिसंबर में होने की संभावना है. प्री-ऑर्डर के समय इनके फ्रेम, रंग और कीमत की जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 10:31 PM (IST)
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