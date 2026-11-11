ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगखिड़की तोड़ कमरे में घुसा रॉकेट, जलकर राख हुआ सामान; वीडियो वायरल

खिड़की तोड़ कमरे में घुसा रॉकेट, जलकर राख हुआ सामान; वीडियो वायरल

पीड़ित भारत राज धवन ने अपने जले हुए कमरे का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ. गनीमत यह रही कि पूरा परिवार उस वक्त जाग रहा था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Nov 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

दीवाली के जश्न में आतिशबाजी का मज़ा तब खौफनाक मंजर में बदल गया, जब पंजाब के जीरकपुर की एक बहुमंजिला सोसायटी में जलता हुआ रॉकेट सीधे एक घर के कमरे में जा घुसा. 'बॉलीवुड हाइट्स 1' सोसायटी में रहने वाले भारत राज धवन के घर में रॉकेट खिड़की का कांच तोड़ते हुए अंदर घुसा और बेड पर जाकर ब्लास्ट हो गया.

धमाके के साथ ही कमरे में भीषण आग लग गई. जब तक परिवार कुछ समझ पाता, तब तक कमरे का बेड, एसी और बाकी सामान जलकर राख हो चुका था. सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने रिहायशी सोसायटियों में आतिशबाजी की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Viral Video: इसे कहते हैं दिवाली... चटाई हाथ में लेकर डांस करने लगे अंकल जी, यूजर्स के उड़े होश
इसे कहते हैं दिवाली... चटाई हाथ में लेकर डांस करने लगे अंकल जी, यूजर्स के उड़े होश
ट्रेंडिंग
Viral: 60 में शुरू किया खेल, 91 की दादी ने बनाए 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड; यूजर्स भी हैरान
60 में शुरू किया खेल, 91 की दादी ने बनाए 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड; यूजर्स भी हैरान
ट्रेंडिंग
Viral Video: सूखी सूखी दीवाली! होमगार्ड ने दबंगई दिखा लिया गिफ्ट, वीडियो देख भड़के यूजर्स
सूखी सूखी दीवाली! होमगार्ड ने दबंगई दिखा लिया गिफ्ट, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
Viral Video: चलाने गए थे छोटा पटाखा, हुआ बड़ा ब्लास्ट; वीडियो देख कांप जाएगी रूह!
चलाने गए थे छोटा पटाखा, हुआ बड़ा ब्लास्ट; वीडियो देख कांप जाएगी रूह!

"सो जाते तो कोई जिंदा न बचता", पीड़ित ने बयां किया खौफ

पीड़ित भारत राज धवन ने अपने जले हुए कमरे का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ. गनीमत यह रही कि पूरा परिवार उस वक्त जाग रहा था.

उन्होंने बताया, "अचानक प्लास्टिक जलने की बदबू आई, जब हमने कमरे में जाकर देखा तो पूरी जगह आग की लपटों में घिरी हुई थी. अगर हम सो चुके होते, तो आज हम में से कोई जिंदा नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो जाता."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bharat raj dhawan (@bharatrajdhawan)

"रात 1 बजे तक फूटते रहे पटाखे, बच्चे डर से रो रहे हैं"

भारत राज धवन ने सोसायटी मैनेजमेंट की लापरवाही पर भी जमकर गुस्सा निकाला. उन्होंने बताया कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद रात के 12:45 बजे तक लोग सोसायटियों के अंदर पटाखे फोड़ रहे थे.

उन्होंने रोते हुए बताया कि इस हादसे ने उनके परिवार को दिमागी तौर पर तोड़कर रख दिया है. उनके छोटे बच्चे रात को डर के मारे रोते हुए उठ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब इस घर में नहीं रहना. उन्होंने अपील करते हुए कहा, "अपनी दीवाली की खुशी मनाने के लिए किसी दूसरे के घर की दीवाली काली मत करो. सोसायटियों के अंदर रॉकेट फोड़ने पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए."

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

नेटिजन्स का फूटा गुस्सा: 'सोसायटी मैनेजमेंट पर हो केस!'

सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है...

एक यूजर ने लिखा, "रिहायशी इमारतों के बीच रॉकेट चलाना सीधे तौर पर जानलेवा हमला करने जैसा है, ऐसे गैर-जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

दूसरे यूजर ने लिखा, "दूसरों की सुरक्षा को ताक पर रखकर जश्न मनाना कहां की समझदारी है? पीड़ित परिवार का नुकसान वही लोग भरें जिन्होंने रॉकेट चलाया था." वहीं कई लोगों ने सभी सोसायटियों में पटाखे फोड़ने के लिए एक अलग खुली जगह तय करने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: इसे कहते हैं दिवाली... चटाई हाथ में लेकर डांस करने लगे अंकल जी, यूजर्स के उड़े होश
इसे कहते हैं दिवाली... चटाई हाथ में लेकर डांस करने लगे अंकल जी, यूजर्स के उड़े होश
ट्रेंडिंग
Viral: 60 में शुरू किया खेल, 91 की दादी ने बनाए 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड; यूजर्स भी हैरान
60 में शुरू किया खेल, 91 की दादी ने बनाए 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड; यूजर्स भी हैरान
ट्रेंडिंग
Viral Video: सूखी सूखी दीवाली! होमगार्ड ने दबंगई दिखा लिया गिफ्ट, वीडियो देख भड़के यूजर्स
सूखी सूखी दीवाली! होमगार्ड ने दबंगई दिखा लिया गिफ्ट, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
Viral Video: चलाने गए थे छोटा पटाखा, हुआ बड़ा ब्लास्ट; वीडियो देख कांप जाएगी रूह!
चलाने गए थे छोटा पटाखा, हुआ बड़ा ब्लास्ट; वीडियो देख कांप जाएगी रूह!
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गौहाटी HC का बड़ी टिप्पणी
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गौहाटी HC का बड़ी टिप्पणी
बिहार
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
क्रिकेट
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
विश्व
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
इंडिया
Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget