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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPixel Watch 5 vs Fitbit Edge : Pixel Watch 5 या Fitbit Edge, पैसा लगाने से पहले जान लें दोनों की खासियत

Pixel Watch 5 vs Fitbit Edge : Pixel Watch 5 या Fitbit Edge, पैसा लगाने से पहले जान लें दोनों की खासियत

Pixel Watch 5 vs Fitbit Edge : स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान है, लेकिन Pixel Watch 5 और Fitbit Edge के बीच कन्फ्यूज हैं तो जानिए किस वॉच में ज्यादा सुविधाएं मिलती है और आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Nov 2026 07:03 PM (IST)
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  • Pixel Watch 5 महंगा, Fitbit Edge काफी सस्ता है.

Pixel Watch 5 vs Fitbit Edge : आजकल कुछ लोग ऐसी स्मार्टवॉच पसंद करते हैं जो बिना बार-बार परेशान किए उनकी हेल्थ और फिटनेस का रिकॉर्ड रखे. तो कुछ चाहते हैं कि कलाई से ही कॉल उठाने, मैसेज देखने और अलग-अलग ऐप यूज करने जैसे काम हो जाएं. ऐसे में सही डिवाइस चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में Google का Fitbit Edge उन लोगों के लिए पेश किया गया है जिन्हें फिटनेस ट्रैकिंग के साथ छोटी डिस्प्ले भी चाहिए. वहीं Pixel Watch 5 में फिटनेस फीचर्स के साथ कई स्मार्टवॉच वाले ऑप्शन मिलते हैं, हालांकि दोनों की कीमत में काफी अंतर है. इसलिए खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सी डिवाइस आपके काम की ज्यादा सुविधाएं देती है और किस पर पैसा खर्च करना बेहतर रहेगा.

डिजाइन और डिस्प्ले में कितना है अंतर?

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इन दोनों डिवाइस के डिजाइन में बड़ा अंतर है. Pixel Watch 5 में 1.2 इंच और 1.4 इंच की गोल डिस्प्ले के ऑप्शन मिलते हैं. इसमें एल्युमिनियम बॉडी और Gorilla Glass 5 की सुरक्षा दी गई है. इसकी स्क्रीन 3,000 निट्स तक की ब्राइटनेस देती है. वहीं Fitbit Edge में 1.34 इंच की AMOLED डिस्प्ले है और Edge में Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन मिलता है.

हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग में कौन आगे?

हेल्थ ट्रैकिंग के मामले में दोनों काफी हद तक सेम हैं. यह दोनों Google Health ऐप से जुड़ते हैं और हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्किन टेम्परेचर, नींद और दूसरी फिटनेस एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं. इनमें ऑटोमैटिक वर्कआउट डिटेक्शन की सुविधा भी है. Fitbit Edge में इन-बिल्ट GPS दिया गया है, जिससे फोन साथ रखे बिना भी रनिंग और वॉकिंग ट्रैक की जा सकती है, हालांकि Pixel Watch 5 में ड्यूल-फ्रीक्वेंसी GPS मिलता है, जो ज्यादा सटीक लोकेशन ट्रैकिंग में मदद करता है. इसमें रनिंग के दौरान वर्टिकल मूवमेंट और ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम जैसे अतिरिक्त आंकड़े भी मिलते हैं.

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स्मार्ट फीचर्स में Pixel Watch 5 आगे

Fitbit Edge में नोटिफिकेशन देखने और कुछ प्रीसेट जवाब भेजने की सुविधा है, लेकिन कॉल करने या रिसीव करने के लिए स्पीकर और माइक नहीं मिलता है. इसमें NFC भी नहीं है, ऐसे में Google Wallet से पेमेंट नहीं कर सकते हैं. वहीं Pixel Watch 5 में Wear OS मिलता है. इसमें थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने, कॉल करने, मैसेज का जवाब देने, Gemini यूज करने और स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करने की सुविधा है.

भारत में कितनी है कीमत और कब हुआ लॉन्च?

Google Pixel Watch 5 को भारत में अगस्त 2026 में लॉन्च किया गया था. इसके 41mm मॉडल की कीमत 42,900 रुपये और 45mm मॉडल की कीमत 45,900 रुपये है. वहीं Fitbit Edge को अक्टूबर 2026 में पेश किया गया था. अमेरिका में इसकी बिक्री 27 अक्टूबर से शुरू हुई. इसकी कीमत 179.99 डॉलर (करीब 17,200 रुपये) है.भारत में इसकी कीमत रिटेलर और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 07:03 PM (IST)
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