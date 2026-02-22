एक्सप्लोरर
AC सर्विस में हो सकता है बड़ा खेल! टेक्नीशियन से बचना है तो पहले जांच लें ये 5 जरूरी चीजें, नहीं तो जेब हो जाएगी ढीली
AC Tips: गर्मी का मौसम शुरू होते ही घरों में एयर कंडीशनर दोबारा चलने लगते हैं. कई लोग महीनों बंद पड़े AC को सीधे ऑन कर देते हैं जबकि समझदारी इसी में है कि पहले उसकी ठीक से सर्विस करवाई जाए.
गर्मी का मौसम शुरू होते ही घरों में एयर कंडीशनर दोबारा चलने लगते हैं. कई लोग महीनों बंद पड़े AC को सीधे ऑन कर देते हैं जबकि समझदारी इसी में है कि पहले उसकी ठीक से सर्विस करवाई जाए. अक्सर देखा जाता है कि लोग टेक्नीशियन को बुलाकर पूरा काम उसके भरोसे छोड़ देते हैं और खुद कुछ भी जांचने की जरूरत नहीं समझते. यही लापरवाही बाद में भारी पड़ सकती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका AC पूरी गर्मी बिना रुकावट बढ़िया ठंडक दे तो सर्विस के दौरान कुछ अहम बातों पर नजर रखना बेहद जरूरी है.
Published at : 22 Feb 2026 09:35 AM (IST)
