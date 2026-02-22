हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAC सर्विस में हो सकता है बड़ा खेल! टेक्नीशियन से बचना है तो पहले जांच लें ये 5 जरूरी चीजें, नहीं तो जेब हो जाएगी ढीली

AC सर्विस में हो सकता है बड़ा खेल! टेक्नीशियन से बचना है तो पहले जांच लें ये 5 जरूरी चीजें, नहीं तो जेब हो जाएगी ढीली

AC Tips: गर्मी का मौसम शुरू होते ही घरों में एयर कंडीशनर दोबारा चलने लगते हैं. कई लोग महीनों बंद पड़े AC को सीधे ऑन कर देते हैं जबकि समझदारी इसी में है कि पहले उसकी ठीक से सर्विस करवाई जाए.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Feb 2026 09:35 AM (IST)
AC Tips: गर्मी का मौसम शुरू होते ही घरों में एयर कंडीशनर दोबारा चलने लगते हैं. कई लोग महीनों बंद पड़े AC को सीधे ऑन कर देते हैं जबकि समझदारी इसी में है कि पहले उसकी ठीक से सर्विस करवाई जाए.

गर्मी का मौसम शुरू होते ही घरों में एयर कंडीशनर दोबारा चलने लगते हैं. कई लोग महीनों बंद पड़े AC को सीधे ऑन कर देते हैं जबकि समझदारी इसी में है कि पहले उसकी ठीक से सर्विस करवाई जाए. अक्सर देखा जाता है कि लोग टेक्नीशियन को बुलाकर पूरा काम उसके भरोसे छोड़ देते हैं और खुद कुछ भी जांचने की जरूरत नहीं समझते. यही लापरवाही बाद में भारी पड़ सकती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका AC पूरी गर्मी बिना रुकावट बढ़िया ठंडक दे तो सर्विस के दौरान कुछ अहम बातों पर नजर रखना बेहद जरूरी है.

1/5
सबसे पहले सफाई पर ध्यान दें. चाहे विंडो AC हो या स्प्लिट AC उसकी सही तरीके से सफाई होना जरूरी है. विंडो AC को बाहर निकालकर साफ किया जाना चाहिए जबकि स्प्लिट AC में एयर फिल्टर और इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स की गंदगी पूरी तरह हटनी चाहिए. कॉइल्स पर जमी धूल और मैल ठंडक को काफी कम कर देती है. अगर सफाई अधूरी रह जाए तो AC सही कूलिंग नहीं देगा और आपको बार-बार सर्विस बुलानी पड़ सकती है.
सबसे पहले सफाई पर ध्यान दें. चाहे विंडो AC हो या स्प्लिट AC उसकी सही तरीके से सफाई होना जरूरी है. विंडो AC को बाहर निकालकर साफ किया जाना चाहिए जबकि स्प्लिट AC में एयर फिल्टर और इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स की गंदगी पूरी तरह हटनी चाहिए. कॉइल्स पर जमी धूल और मैल ठंडक को काफी कम कर देती है. अगर सफाई अधूरी रह जाए तो AC सही कूलिंग नहीं देगा और आपको बार-बार सर्विस बुलानी पड़ सकती है.
2/5
सर्विस के दौरान कई बार बिना सही जांच के गैस भरवाने की सलाह दे दी जाती है. ऐसे में तुरंत सहमति देने के बजाय गैस प्रेशर की जांच जरूर करवाएं. अगर वास्तव में गैस कम है तो पहले लीकेज का कारण तलाश कर उसे ठीक कराना जरूरी है. बिना लीकेज ठीक किए सिर्फ गैस भरवाने से समस्या बार-बार लौट सकती है और हर बार आपका खर्च बढ़ेगा.
सर्विस के दौरान कई बार बिना सही जांच के गैस भरवाने की सलाह दे दी जाती है. ऐसे में तुरंत सहमति देने के बजाय गैस प्रेशर की जांच जरूर करवाएं. अगर वास्तव में गैस कम है तो पहले लीकेज का कारण तलाश कर उसे ठीक कराना जरूरी है. बिना लीकेज ठीक किए सिर्फ गैस भरवाने से समस्या बार-बार लौट सकती है और हर बार आपका खर्च बढ़ेगा.
Published at : 22 Feb 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
AC Tips TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 सीरीज के कैमरा में आएगी एकदम चकाचक फोटो, सैमसंग ने कर दिया यह काम
Galaxy S26 सीरीज के कैमरा में आएगी एकदम चकाचक फोटो, सैमसंग ने कर दिया यह काम
टेक्नोलॉजी
जल्द एंट्री मारेगा iPhone Fold! बैटरी, डिस्प्ले से लेकर कीमत तक हो गई लीक, यहां जानिए सब कुछ
जल्द एंट्री मारेगा iPhone Fold! बैटरी, डिस्प्ले से लेकर कीमत तक हो गई लीक, यहां जानिए सब कुछ
टेक्नोलॉजी
ChatGPT के बाद अब एक और धमाका करने की तैयारी में OpenAI, कैमरे वाले स्मार्ट स्पीकर समेत ये प्रोडक्ट्स करेगी लॉन्च
ChatGPT के बाद अब एक और धमाका करने की तैयारी में OpenAI, कैमरे वाले स्मार्ट स्पीकर समेत ये प्रोडक्ट्स करेगी लॉन्च
टेक्नोलॉजी
पानी में गिरा फिर भी सुरक्षित! स्मार्टफोन की वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी का राज जानकर रह जाएंगे हैरान
पानी में गिरा फिर भी सुरक्षित! स्मार्टफोन की वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी का राज जानकर रह जाएंगे हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत, अस्पताल में किए गए भर्ती
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत, अस्पताल में किए गए भर्ती
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
ट्रेंडिंग
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget