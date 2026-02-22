AC सर्विस में हो सकता है बड़ा खेल! टेक्नीशियन से बचना है तो पहले जांच लें ये 5 जरूरी चीजें, नहीं तो जेब हो जाएगी ढीली

सबसे पहले सफाई पर ध्यान दें. चाहे विंडो AC हो या स्प्लिट AC उसकी सही तरीके से सफाई होना जरूरी है. विंडो AC को बाहर निकालकर साफ किया जाना चाहिए जबकि स्प्लिट AC में एयर फिल्टर और इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स की गंदगी पूरी तरह हटनी चाहिए. कॉइल्स पर जमी धूल और मैल ठंडक को काफी कम कर देती है. अगर सफाई अधूरी रह जाए तो AC सही कूलिंग नहीं देगा और आपको बार-बार सर्विस बुलानी पड़ सकती है.