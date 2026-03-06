हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Budget 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार

Maharashtra Budget 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्लेन क्रैश में मारे गए पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के नाम स्मारक और पुरस्कार का ऐलान किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 Mar 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पर बोलते हुए कहा कि यह बजट वर्ष 2047 के विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला है. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार कर रही है.

मुख्यमंत्री ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को याद करते हुए कहा कि उनका दिल भारी है. उन्होंने बताया कि अजित दादा ने 11 बार बजट पेश किया था और उनके सख्त स्वभाव की वजह से प्रशासन में अनुशासन और कार्यकुशलता की परंपरा बनी रही. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके काम को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा. साथ ही उनके नाम पर एक नागरिक पुरस्कार भी शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह बजट उन्हें समर्पित है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस अवसर पर एक समिति बनाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए विशेष निधि दी जाएगी. उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव आंबेडकर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रायगढ़ में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक समरसता वर्ष के रूप में भी इसे मनाया जाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि बाला साहेब ठाकरे के स्मारक का काम पूरा हो चुका है और उससे जुड़ी कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य में महाराष्ट्र की भूमिका अहम होगी, क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक इंजन की तरह है और इसमें राज्य का बड़ा योगदान रहेगा.

राज्य सरकार ने  विजन दस्तावेज तैयार किया- सीएम

उन्होंने कहा कि विकसित महाराष्ट्र की झलक इस बजट में देखने को मिलेगी. राज्य सरकार ने इसके लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया है. प्रादेशिक संतुलित विकास के लिए चार प्रमुख स्तंभ तय किए गए हैं और इनके अंतर्गत 16 उपकेंद्र निर्धारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले हर बजट में इस योजना की झलक दिखाई देगी.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रादेशिक संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चार प्रमुख स्तंभ तय किए हैं. इनमें प्रगतिशील, सक्षम, सर्वसमावेशी और सुशासन जैसे स्तंभ शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 16 उपक्षेत्र भी निर्धारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले सभी बजट में विकसित महाराष्ट्र की झलक दिखाई देगी और उसी दिशा में योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा.

Published at : 06 Mar 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS Maharashtra Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra Budget 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
महाराष्ट्र
Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र के बजट में किसानों के लिए चार नई योजनाओं का ऐलान, बनेगी खास FARMER ID
महाराष्ट्र के बजट में किसानों के लिए चार नई योजनाओं का ऐलान, बनेगी खास FARMER ID
महाराष्ट्र
Maharashtra: मेहमान बनकर आया शख्स, शादीशुदा महिला के हाथ बांधकर किया रेप, ड्यूटी पर था पति
Maharashtra: मेहमान बनकर आया शख्स, शादीशुदा महिला के हाथ बांधकर किया रेप, ड्यूटी पर था पति
महाराष्ट्र
Baramati By Polls 2026: बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान इसी महीने, अप्रैल में हो सकता है मतदान
बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान इसी महीने, अप्रैल में हो सकता है मतदान
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
महाराष्ट्र
Maharashtra Budget 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
Cluster Bomb Cost: कितने रुपये में बन जाता है क्लस्टर बम, एक बार में कितनी मचा सकता है तबाही?
कितने रुपये में बन जाता है क्लस्टर बम, एक बार में कितनी मचा सकता है तबाही?
शिक्षा
राजस्थान की राजकुमारी ने रच दिया इतिहास, सबसे कम उम्र में क्रैक किया CA का एग्जाम
राजस्थान की राजकुमारी ने रच दिया इतिहास, सबसे कम उम्र में क्रैक किया CA का एग्जाम
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget