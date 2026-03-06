Maharashtra Budget 2026: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के बजट में किया अजित पवार के नाम स्मारक का ऐलान, पुरस्कार भी देगी सरकार
Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्लेन क्रैश में मारे गए पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के नाम स्मारक और पुरस्कार का ऐलान किया है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पर बोलते हुए कहा कि यह बजट वर्ष 2047 के विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला है. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार कर रही है.
मुख्यमंत्री ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को याद करते हुए कहा कि उनका दिल भारी है. उन्होंने बताया कि अजित दादा ने 11 बार बजट पेश किया था और उनके सख्त स्वभाव की वजह से प्रशासन में अनुशासन और कार्यकुशलता की परंपरा बनी रही. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके काम को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा. साथ ही उनके नाम पर एक नागरिक पुरस्कार भी शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह बजट उन्हें समर्पित है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस अवसर पर एक समिति बनाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए विशेष निधि दी जाएगी. उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव आंबेडकर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रायगढ़ में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामाजिक समरसता वर्ष के रूप में भी इसे मनाया जाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि बाला साहेब ठाकरे के स्मारक का काम पूरा हो चुका है और उससे जुड़ी कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य में महाराष्ट्र की भूमिका अहम होगी, क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक इंजन की तरह है और इसमें राज्य का बड़ा योगदान रहेगा.
राज्य सरकार ने विजन दस्तावेज तैयार किया- सीएम
उन्होंने कहा कि विकसित महाराष्ट्र की झलक इस बजट में देखने को मिलेगी. राज्य सरकार ने इसके लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया है. प्रादेशिक संतुलित विकास के लिए चार प्रमुख स्तंभ तय किए गए हैं और इनके अंतर्गत 16 उपकेंद्र निर्धारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले हर बजट में इस योजना की झलक दिखाई देगी.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रादेशिक संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चार प्रमुख स्तंभ तय किए हैं. इनमें प्रगतिशील, सक्षम, सर्वसमावेशी और सुशासन जैसे स्तंभ शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 16 उपक्षेत्र भी निर्धारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले सभी बजट में विकसित महाराष्ट्र की झलक दिखाई देगी और उसी दिशा में योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा.
