फोन की स्पीड हो गई है स्लो? स्टोरेज फुल होना ही एक वजह नहीं, यहां जान लें सारे कारण

फोन की स्पीड हो गई है स्लो? स्टोरेज फुल होना ही एक वजह नहीं, यहां जान लें सारे कारण

Phone Slow Issue: फोन के स्लो होने के पीछे केवल स्टोरेज फुल होना ही एक कारण नहीं होता. पुरानी बैटरी, कमजोर या अनस्टेबल नेटवर्क और हीट के कारण भी फोन की स्पीड स्लो हो जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 02:29 PM (IST)
Phone Slow Issue: अगर आपका फोन स्लो काम कर रहा है तो इसका एकमात्र कारण स्टोरेज फुल होना ही नहीं है. दरअसल, कई लोगों को लगता है कि स्टोरेज फुल होने से ही फोन स्लो होता है. स्टोरेज का फुल होना फोन के स्लो होने का एक कारण है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है. कम ही लोग जानते हैं कि कमजोर नेटवर्क, बैटरी और हीट के कारण भी फोन की स्पीड स्लो हो जाती है. आइए जानते हैं कि फोन के स्लो होने की क्या-क्या वजहें होती हैं.

स्टोरेज फुल होने से फोन स्लो क्यों होता है?

भले एंड्रॉयड हो या आईफोन, जब इनकी स्टोरेज 85-95 पर्सेंट तक भर जाती है तो दोनों को ही टेंपरेरी फाइल्स राइट करने, डेटा कैश करने और वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करने में दिक्कत आने लगती है. इस कारण फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो जाता है. इसलिए हमेशा फोन की स्टोरेज को 10-15 पर्सेंट तक खाली रखें.

हीट होने के कारण भी स्लो होता है फोन

लोड पड़ने पर फोन में लगी सारी चिप्स हीट जनरेट करती है. इस हीट के कारण जब फोन का टेंपरेचर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही क्लॉक स्पीड को कम कर देता है ताकि फोन के ओवरहीट होने से हार्डवेयर को नुकसान न पहुंचे. इस कारण फोन की प्रोसेस स्लो लगने लगती है.

पुरानी बैटरी के कारण भी आती है दिक्कत

अगर आपके फोन की बैटरी पुरानी हो गई है तो भी फोन स्लो हो सकता है. दरअसल, पुरानी या खराब हो चुकी बैटरी लगातार पीक वॉल्टेज डिलीवर नहीं कर पाती. इसलिए फोन को अचानक से बंद होने से रोकने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्लॉक स्पीड को कम कर देता है. इसलिए ज्यादा हैवी टास्क करते समय फोन स्लो हो जाता है.

खराब नेटवर्क भी स्लो कर देता है फोन

आजकल कई ऐप्स को लगातार सर्वर से डेटा फेच करना होता है. जब नेटवर्क कमजोर या अनस्टेबल होता है तो ये ऐप्स अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पातीं और स्लो हो जाती है. इस कारण भी फोन की परफॉर्मेंस पर असर दिखता है.

क्या अब WhatsApp चलाने के लिए देना पड़ेगा पैसा? जानिए पेड प्लान से क्या बदल जाएगा

Published at : 06 Mar 2026 02:29 PM (IST)
Phone Slow TECH NEWS Phone Care Guide
