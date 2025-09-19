फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा

लोगों ने उनके लिए एक सजी-धजी घोड़ा-बग्गी का इंतजाम किया था, ताकि वह उस पर बैठकर एक राजा की तरह विदा हो सकें. लेकिन जब लोगों ने उनसे बग्गी पर बैठने का आग्रह किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया. वह पैदल ही अपनी कार की ओर चले गए.