हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा

फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा

Anuj Chaudhary News: संभल में एएसपी रहे अनुज चौधरी की विदाई को भव्य बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने उन्हें दो खास तोहफे देने का मन बनाया था. हालांकि अनुज चौधरी ने इससे इनकार कर दिया.

By : उबैदुर रहमान  | Updated at : 19 Sep 2025 10:44 PM (IST)
Anuj Chaudhary News: संभल में एएसपी रहे अनुज चौधरी की विदाई को भव्य बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने उन्हें दो खास तोहफे देने का मन बनाया था. हालांकि अनुज चौधरी ने इससे इनकार कर दिया.

संभल में अनुज चौधरी की हुई विदाई

1/7
उत्तर प्रदेश के संभल के चर्चित ASP अनुज चौधरी का तबादला फिरोजाबाद हो गया है. उनका प्रमोशन होकर फिरोजाबाद में ASP ग्रामीण के पद पर ट्रांसफर हुआ है.
उत्तर प्रदेश के संभल के चर्चित ASP अनुज चौधरी का तबादला फिरोजाबाद हो गया है. उनका प्रमोशन होकर फिरोजाबाद में ASP ग्रामीण के पद पर ट्रांसफर हुआ है.
2/7
संभल में 19 सितंबर, शुक्रवार को उनकी विदाई के मौके पर सैकड़ों लोगों और पुलिसकर्मियों और भाजपा नेताओं ने उन्हें विदा किया.
संभल में 19 सितंबर, शुक्रवार को उनकी विदाई के मौके पर सैकड़ों लोगों और पुलिसकर्मियों और भाजपा नेताओं ने उन्हें विदा किया.
3/7
अनुज चौधरी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके चाहने वाले और पुलिसकर्मी उनकी विदाई को एक यादगार पल बनाना चाहते थे.
अनुज चौधरी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके चाहने वाले और पुलिसकर्मी उनकी विदाई को एक यादगार पल बनाना चाहते थे.
4/7
लोगों ने उनके लिए एक सजी-धजी घोड़ा-बग्गी का इंतजाम किया था, ताकि वह उस पर बैठकर एक राजा की तरह विदा हो सकें. लेकिन जब लोगों ने उनसे बग्गी पर बैठने का आग्रह किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया. वह पैदल ही अपनी कार की ओर चले गए.  
लोगों ने उनके लिए एक सजी-धजी घोड़ा-बग्गी का इंतजाम किया था, ताकि वह उस पर बैठकर एक राजा की तरह विदा हो सकें. लेकिन जब लोगों ने उनसे बग्गी पर बैठने का आग्रह किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया. वह पैदल ही अपनी कार की ओर चले गए.  
5/7
इस बारे में लोगों ने बताया कि वे अनुज चौधरी को एक राजा की तरह विदा करना चाहते थे, लेकिन उनका बड़प्पन था कि उन्होंने बग्गी पर बैठने से इंकार कर दिया.
इस बारे में लोगों ने बताया कि वे अनुज चौधरी को एक राजा की तरह विदा करना चाहते थे, लेकिन उनका बड़प्पन था कि उन्होंने बग्गी पर बैठने से इंकार कर दिया.
6/7
विदाई समारोह के दौरान मंच पर दो युवक अनुज चौधरी को नोटों का हार पहनाना चाहते थे. लेकिन अनुज चौधरी ने हार लेने से मना कर दिया और वह हार उन्हीं युवकों के गले में डाल दिया.
विदाई समारोह के दौरान मंच पर दो युवक अनुज चौधरी को नोटों का हार पहनाना चाहते थे. लेकिन अनुज चौधरी ने हार लेने से मना कर दिया और वह हार उन्हीं युवकों के गले में डाल दिया.
7/7
मालूम हो कि होली पर मुस्लिम समाज को लेकर दिए गए अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आए अनुज चौधरी लगभग 21 महीने तक संभल में तैनात रहे. 
मालूम हो कि होली पर मुस्लिम समाज को लेकर दिए गए अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आए अनुज चौधरी लगभग 21 महीने तक संभल में तैनात रहे. 
Published at : 19 Sep 2025 10:42 PM (IST)
Tags :
Sambhal Police UP NEWS UP Police Anuj Chaudhary SAMBHAL NEWS

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
क्या फिट नहीं हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव? ओमान के खिलाफ बैटिंग ना करने के पीछे असली वजह का खुलासा
क्या फिट नहीं हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव? ओमान के खिलाफ बैटिंग ना करने के पीछे असली वजह का खुलासा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
क्या फिट नहीं हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव? ओमान के खिलाफ बैटिंग ना करने के पीछे असली वजह का खुलासा
क्या फिट नहीं हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव? ओमान के खिलाफ बैटिंग ना करने के पीछे असली वजह का खुलासा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
विश्व
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
राजस्थान
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
हेल्थ
Natural Remedies For Chronic Pain: दवाइयों के बिना भी मिलेगा दर्द से आराम, डॉक्टर ने बताए 7 नेचुरल नुस्खे
दवाइयों के बिना भी मिलेगा दर्द से आराम, डॉक्टर ने बताए 7 नेचुरल नुस्खे
जनरल नॉलेज
India VS US Salary System: भारत में वेतन आयोग तो अमेरिका में कैसे बढ़ती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें यहां का नियम
भारत में वेतन आयोग तो अमेरिका में कैसे बढ़ती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें यहां का नियम
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget