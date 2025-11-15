एक्सप्लोरर
वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार, दालमंडी मार्केट की दुकानों पर चला प्रशासन का हथौड़ा
UP News: वाराणसी के सबसे बड़े थोक मार्केट दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है. शनिवार को दालमंडी की अलग-अलग दुकानों पर प्रशासन का हथौड़ा चला है.
दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण अभियान
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 15 Nov 2025 11:11 PM (IST)
Tags :Varanasi News UP NEWS
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार, दालमंडी मार्केट की दुकानों पर चला प्रशासन का हथौड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 Photos
मुख्यमंत्री आवास में आध्यात्मिक संगम, संत समाज ने सीएम धामी को दिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
CM धामी ने इगास पर्व पर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
वाराणसी में छठ महापर्व की धूम, काशी गंगा घाट पर उमड़ा लोगों का हुजूम, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
दिल्ली में छठ महापर्व की रौनक, बांस के सूप, डाले, गन्ना, नारियल से पटे बाजार, देखें- तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
जनरल नॉलेज
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार, दालमंडी मार्केट की दुकानों पर चला प्रशासन का हथौड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion