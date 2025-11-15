हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार, दालमंडी मार्केट की दुकानों पर चला प्रशासन का हथौड़ा

वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार, दालमंडी मार्केट की दुकानों पर चला प्रशासन का हथौड़ा

UP News: वाराणसी के सबसे बड़े थोक मार्केट दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है. शनिवार को दालमंडी की अलग-अलग दुकानों पर प्रशासन का हथौड़ा चला है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 15 Nov 2025 11:11 PM (IST)
UP News: वाराणसी के सबसे बड़े थोक मार्केट दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है. शनिवार को दालमंडी की अलग-अलग दुकानों पर प्रशासन का हथौड़ा चला है.

दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण अभियान

1/8
वाराणसी के सबसे बड़े थोक मार्केट दालमंडी में शासन द्वारा तय किए गए सड़क चौड़ीकरण अभियान को प्रशासन की तरफ से अलग-अलग चरण में पूरा किया जा रहा है.
वाराणसी के सबसे बड़े थोक मार्केट दालमंडी में शासन द्वारा तय किए गए सड़क चौड़ीकरण अभियान को प्रशासन की तरफ से अलग-अलग चरण में पूरा किया जा रहा है.
2/8
शनिवार के दोपहर से एक मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी. इससे पूर्व में भी दालमंडी के अलग-अलग दुकान पर प्रशासन का हथौड़ा चलता देखा गया था.
शनिवार के दोपहर से एक मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी. इससे पूर्व में भी दालमंडी के अलग-अलग दुकान पर प्रशासन का हथौड़ा चलता देखा गया था.
3/8
वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने भी अपना विरोध जताया है.
वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने भी अपना विरोध जताया है.
4/8
दुकानदारों का कहना है कि इससे उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होगी.
दुकानदारों का कहना है कि इससे उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होगी.
5/8
दुकानदारों का आरोप है कि शासन प्रशासन जानबूझकर यहां 17 मीटर से अधिक चौड़ा किया जा रहा है जो हैरान करने वाला है.
दुकानदारों का आरोप है कि शासन प्रशासन जानबूझकर यहां 17 मीटर से अधिक चौड़ा किया जा रहा है जो हैरान करने वाला है.
6/8
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक सुगम मार्ग बनाए जाने के लिए चौड़ा हो रहा दालमंडी का मार्ग लगातार सुर्खियों में है.
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक सुगम मार्ग बनाए जाने के लिए चौड़ा हो रहा दालमंडी का मार्ग लगातार सुर्खियों में है.
7/8
प्रशासन की कार्रवाई शुरू होते ही यहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ लग जाती है.
प्रशासन की कार्रवाई शुरू होते ही यहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ लग जाती है.
8/8
भारी फोर्स की मौजूदगी के बीच जब तक यहां प्रशासन का हथौड़ा चलता है तब तक यहां लोग मौजूद रहते हैं.
भारी फोर्स की मौजूदगी के बीच जब तक यहां प्रशासन का हथौड़ा चलता है तब तक यहां लोग मौजूद रहते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 11:11 PM (IST)
Varanasi News UP NEWS

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: बिहार की पुकार...नीतीशे कुमार! राजनीतिक विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | NDA | RJD
Nitish Kumar की जगह किसी और को CM बनाना चाहती है BJP ? NDA | Chirag |PM Modi
Bihar Election: बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद किसे लगा बड़ा झटका? | Tejashwi | Rahul | Maha Dangal
Bihar Politics: Lalu परिवार में क्यों बने ऐसे हालात..बिहार को समझने वाले पत्रकार से समझिए | Rohini

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
Embed widget